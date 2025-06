Startseite Project Online Workflows laufen 2026 aus - TPG ProjectPowerPack als PPM-Alternative auf der Power Platform Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-16 08:05. Webinar am 25. Juni 2025: Was die Abschaltung der Workflows konkret bedeutet und welche Optionen jetzt möglich sind auf der Microsoft Power Platform München, 16. Juni 2025 - Microsoft hat angekündigt, dass ab dem 2. April 2026 die Unterstützung für SharePoint 2013-Workflows in SharePoint Online endgültig eingestellt wird. Für Unternehmen, die Project Online in Verbindung mit SharePoint-Workflows zur Steuerung von Projektgenehmigungen und Phasenmodellen nutzen, ist das eine entscheidende Zäsur: Die vertrauten Abläufe funktionieren ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Zwar bleibt Project Online bis auf Weiteres als Planungstool verfügbar, jedoch ohne Workflow-Unterstützung. Auch wird dieses Tool von Microsoft seit Jahren nicht weiterentwickelt. Das bedeutet: Die Anlage und Steuerung von Projekten über mehrere Phasen und Genehmigungsstufen ist künftig nur noch mit individuell entwickelten Lösungen oder einem Technologiewechsel möglich. TPG ProjectPowerPack: Der Nachfolger von Project Online TPG The Project Group stellt mit dem TPG ProjectPowerPack eine zukunftsfähige Alternative bereit, die auf der Microsoft Power Platform basiert. Die Lösung wird von vielen Unternehmen bereits als moderner Nachfolger von Project Online gesehen - nicht nur, weil sie die fehlenden Workflows ersetzt, sondern weil sie ein komplett integriertes Projekt- und Portfoliomanagement auf Enterprise-Niveau ermöglicht.

TPG ProjectPowerPack unterstützt zahlreiche praxisbewährte Methoden wie z.?B. Statusberichte, Risikomanagement, Stakeholder-Analysen oder Ressourcenauslastung. Auch Project Online kann nahtlos als reines Planungstool integriert werden - genauso wie andere im Tool vorhandene oder integrierbare Planungswerkzeuge, je nach Komplexität und Reifegrad der Organisation. Webinar am 25. Juni 2025: Jetzt informieren und vorbereitet sein Im kostenlosen Webinar am Mittwoch, 25. Juni 2025, von 15:00 bis 16:00 Uhr, zeigen die Experten von TPG, was die Abschaltung der Workflows konkret bedeutet und welche Optionen jetzt möglich sind. Zudem gibt es einen Einblick, wie TPG ProjectPowerPack als zukunftssichere, moderne Lösung auf der Low-Code/No-Code-Technologie der Microsoft Power Platform viel mehr als nur einen Ersatz für Project Online darstellt. Das Webinar richtet sich an alle Unternehmen, die Project Online im Einsatz haben und frühzeitig eine tragfähige und zukunftssichere Perspektive für ihre Projektmanagementprozesse suchen. Webinar: Jetzt anmelden und PM-Zukunft sichern Die Abkündigung der Workflows in Project Online ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Microsoft die Weiterentwicklung dieses Tools auch weiterhin nicht beabsichtigt, sondere die Nutzer Richtung Power Platform drängt. Der Wechsel auf eine moderne Plattform wie das TPG ProjectPowerPack ist daher nicht nur technisch sinnvoll, sondern strategisch notwendig. ? Link zur Webinar-Anmeldung: ? Informationen zu TPG ProjectPowerPack: Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: The Project Group Informationstechnologie GmbH

