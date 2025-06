Startseite GA-ASI kündigt neues kleines UAS PELE für internationale Kunden an Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-16 07:54. Kleines, unbemanntes Fluggerät mit Multi-Missions-Funktion San Diego, CA / ACCESS Newswire / 16. Juni 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), der weltweit führende Hersteller unbemannter Flugzeuge - vom bekannten Predator® bis hin zum YFQ-42A Collaborative Combat Aircraft - hat ein neues kleines unbemanntes Gerät mit weitreichenden Multimissionsfunktionen für den globalen Luftfahrt- und Verteidigungsmarkt vorgestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79995/GA_061625-2_EN_DE_PRco... Zugehöriges Bild Inspiriert von Pele, der hawaiianischen Göttin der mächtigen Naturgewalten im Pazifik, ist der Precision Exportable Launched Effect (PELE), ein kleines, verlusttolerantes, unbemanntes Flugzeug mit Propellerantrieb, das die Aufklärungs- und anderen Fähigkeiten eines Trägerflugzeugs und dessen Einsatzkräfte erweitert. PELE ist ein halbautonomes unbemanntes Flugzeugsystem (UAS) mit einer Spannweite von 11 Fuß und einem 16-PS-Motor, das die Reichweite des Nutzers in schwierigen Umgebungen leistungsstark erweitert. PELE kann auch vom Boden aus gestartet werden. Das neue PELE ist für den Einsatz in der MQ-9B SkyGuardian® optimiert, dem weltweit führenden unbemannten Mehrzweckflugzeug für mittlere Flughöhen und lange Flugzeiten. Die MQ-9B wird von einer wachsenden Zahl von Nationen auf der ganzen Welt eingesetzt oder deren Einsatz wird in Erwägung gezogen. PELE kann mit einem eingebauten elektro-optischen Infrarotsensor für Full-Motion-Video sowie mit anderen integrierten Sensoren fliegen. Das Flugzeug verfügt auch über einen internen Stauraum für seine eigenen Missionslasten. PELE bietet noch mehr Vielseitigkeit für wachsende MQ-9B-Flotten auf der ganzen Welt, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. An einem Tag könnte eine Luftwaffe eine MQ-9B ohne externe Nutzlasten fliegen, um ihre Patrouillenzeit zu maximieren. Am nächsten Tag könnte dasselbe Flugzeug mit mehreren PELEs starten und fliegen, die sich dem Gegner entgegenstellen und die unmittelbaren Risiken abfedern, um das größere Flugzeug zu schützen. So könnte sich MQ-9B beispielsweise von internationalen Gewässern aus einer umstrittenen Grenze nähern und PELE launchen, um die strittige Zone auszukundschaften, die Aufstellung der gegnerischen Streitkräfte zu bewerten oder Luftabwehrsysteme aufzuspüren und präzise zu lokalisieren. PELE ist 9 Fuß lang, hat ein maximales Bruttostartgewicht von 250 Pfund, eine Flugzeit von 7 Stunden und eine Reichweite von 500 nautischen Meilen. Über GA-ASI General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit über 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle® 25M, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Angriffe ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com . Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. # # # Kontaktdaten GA-ASI Media Relations

