Startseite Transhumanismus und Unsterblichkeit im Computer Pressetext verfasst von Pater Lingen am So, 2025-06-15 18:28. Das Thema, ob die sog. künstliche Intelligenz eines Computers ein Bewusstsein hat, ist oft mit einem anderen Thema verbunden: Mind uploading. Upload bedeutet Computer-Datenübertragung; Mind wird z. B. übersetzt mit Verstand, Geist, Gedächtnis. Kann menschliches Gedächtnis, kann menschlicher Geist auf Computer übertragen werden? Bei Wikipedia gibt es einen Artikel über Ray Kurzweil: »Kurzweil ist ein US-amerikanischer Autor, Erfinder, Futurist und Leiter der technischen Entwicklung bei Google LLC. Er gilt als Pionier der optischen Texterkennung, Sprachsynthese, Spracherkennung, Flachbettscannertechnologie und im Bereich elektronischer Musikinstrumente, insbesondere der Keyboards. ... Im Dezember 2012 wurde Kurzweil "Director of Engineering" bei Google«. Im Wikipedia-Artikel wird zitiert aus einem Artikel "Unsterbliche Computer: Wie die Religion in den Technikdiskurs Einzug hielt" der Neuen Zürcher Zeitung: "Digitalisten glauben an die angeborene Fehlerhaftigkeit des Menschen, so wie Christen an die Erbsünde glauben. Wie das Christentum Erlösung von der Erbsünde verspricht, so bietet uns der Digitalismus die Erlösung von unserem begrenzten Verstand, unseren irrationalen Emotionen und unseren alternden Körpern. Die digitale Erlösung kommt in Form von superintelligenten Maschinen; Chips, die wir uns ins Gehirn implantieren, und Festplatten, auf die wir unser Bewusstsein hochladen (so die Vision des Google-Propheten Ray Kurzweil). Die unsterbliche Seele der traditionellen Religionen wird bei den Digitalisten zu ein paar Software-Zeilen, auf die sich unser Geist reduzieren lässt." Mit der Digitalisierung, mit der Verschmelzung von Mensch und Computer, sollen menschliche Grenzen wie Altern und schließlich Tod hinausgeschoben oder gar überwunden werden, daher die Bezeichnung Transhumanismus. Tatsächlich bombardiert uns die angebliche Unterhaltungs-Industrie in Filmen und Computerspielen permanent mit Darstellungen von menschlichen Robotern, sog. Androiden, und von Seelentausch mithilfe von Computern auf andere Menschen bzw. der Seelenübertragung von Menschen auf Maschinen. Ende Mai 2025 veröffentlichte Psychologie-Professor Dobromir Rahnev einen Artikel zur Frage: "Is it possible to upload the consciousness of your mind into a computer?", also: "Kann man das Bewusstsein seines Geistes in einen Computer hochladen?" Prof. Rahnev antwortet : "Das Konzept ... wird als Mind uploading / Gedanken-Hochladen bezeichnet. Als Hirnforscher, der sich mit Wahrnehmung befasst, gehe ich fest davon aus, dass das Hochladen von Gedanken eines Tages Realität sein wird. ... Das Hochladen von Gedanken wird sicherlich kein Problem haben, eine Finanzierung zu finden. Viele Milliardäre scheinen bereit zu sein, einen Großteil ihres Geldes herzugeben für die Chance auf ein ewiges Leben." Im Artikel ergießt sich Rahnev ausufernd über die Komplexität des menschlichen Gehirns und über die notwendige Rechenleistung, um die Gehirnoperationen abzubilden. Rahnev betont, dass die Rechenleistung in den letzten Jahren stark zugenommen hat und wohl noch erheblich zunehmen wird. Nicht thematisiert wird, wo diese angebliche Bewusstseins-Datei gespeichert werden soll, auf welchem Material und an welchem Ort, wie diese für die Ewigkeit bestimmten Daten geschützt werden vor Zerstörung. Können Computerteile wie Prozessoren, Festplatten usw. etwa nicht altern? Kann es bei Computerteilen etwa keine Fehler oder sogar völligen Systemausfall geben? Haben Computerteile ewige Haltbarkeit? Wie hoch sind die Kosten für diesen Gedanken-Speicherplatz, für Strom, für Wartung usw.? Wie bezahlt man dies alles in den kommenden Jahrmillionen? Und v. a.: Wie erfolgt der Schutz vor jeder Veränderung? Denn hier soll es ja um die konkreten Gedanken von konkreten Menschen gehen, um ein "ewiges Leben" eines konkreten menschlichen Geistes. Wie garantiert man sichere Datenübertragung, Schutz vor Computerviren, vor Hackern, vor Cyberkriminalität? Zugegeben, die Manipulation des Geistes durch Eingriffe in das menschliche Gehirn ist auch ein wichtiges Thema für Transhumanisten. Menschen sollen programmiert werden, durch Veränderung der Gene, durch Einbau von Computerchips in das Gehirn. Ziel ist Lernen, Umprogrammieren, Organisieren der Menschen auf Knopfdruck. Doch zum Gedanken-Upload: Beim Hochladen werden Daten normalerweise ähnlich wie beim Fax / Fernkopierer verdoppelt, also bei einer Bewusstseins-Übertragung auf einen Computer gäbe es diese menschlichen Gedanken sowohl im Menschen als auch im Computer. Hat jede Gedanken-Kopie, hat jeder Androide ein eigentliches Lebensrecht? Oder anders: Wenn alles nur Hardware und Software ist, was ist dann menschliche Würde? Wie begründet man dann irgendein Lebensrecht? Der Transhumanismus will menschliche Grenzen überschreiten - wie ist es mit moralischen Grenzen? Woraus soll dieses "ewige Leben" im Computer eigentlich bestehen? Aus endloser quälender Langeweile? Aus endloser Erinnerung an schmerzliche Erfahrungen? Aus endlosem Verlangen nach einem Ende dieses Elends? Ist es bloßer Zufall, dass Personen wie Kurzweil eine Karriere bei Google gemacht haben? Man frage: Wie steht Google generell zum Schutz von Daten? Wie schützt Google den Zugang zu Informationen? Welche Daten sind auf der Google-Plattform YouTube erhalten geblieben z. B. beim Thema "Corona-Pandemie"? Welche Daten wurden wegen "Covid-19" gelöscht? Google löschte ganze YouTube-Konten, umfangreiche mühsame Erzeugnisse, Leistungen von unzähligen Stunden wurden in einer Sekunde völlig ausgelöscht. Google argumentiert, bei YouTube würden ausschließlich die Behauptungen der sog. Weltgesundheitsorganisation WHO toleriert. Wie steht Bill Gates zur WHO? Wie steht das Weltwirtschaftsforum WEF zur WHO? Wie stehen Klaus Schwab und Yuval Noah Harari zum Transhumanismus? Klar ist: Der Transhumanismus dient als Ablenkung vom Glauben, dass sich jeder einmal für sein Tun verantworten muss, u. z. als Geschöpf vor dem Schöpfer, als schwacher Mensch vor dem allmächtigen Gott. Keine menschlichen Grenzen, keine moralischen Grenzen, keine Verantwortung. Der katholische Katechismus beginnt mit der Aussage: Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, um ihm in Liebe und Treue zu dienen, und um das ewige Leben zu erlangen. Gott ist der oberste Gesetzgeber, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 