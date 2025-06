Startseite Detox Kur abnehmen mit WATEC Pitcher Pressetext verfasst von helisegeln am So, 2025-06-15 17:42. In der Gesundheits- und Fitnessbranche tauchen Begriffe wie Detox und Entsäuerung häufig auf. Doch was bedeuten sie eigentlich, und wie kann man den Säurezustand des eigenen Körpers effektiv messen? Dies ist eine wichtige Fragestellung, da ein ausgewogenes Säure-Basen-Gleichgewicht essenziell für eine optimale Gesundheit ist. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen eine einfache Methode, mit der Sie zu Hause Ihren persönlichen Säurestatus ermitteln können und, darauf aufbauend, die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen. Säure-Basen-Status messen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Detox Kur abnehmen mit WATEC Pitcher

Detox Kur abnehmen mit WATEC Pitcher

Um den pH-Wert Ihres Körpers zu ermitteln, nutzen Sie einfach zu beschaffende pH-Messstreifen aus der Apotheke. Der Ausgangspunkt hierbei ist der Speichel, der als die am meisten basische Flüssigkeit im Körper bekannt ist. Anleitung:

Besorgen Sie sich pH-Messstreifen: Diese sind in der Apotheke erhältlich und leicht zu handhaben.

Speichel sammeln und messen:

Sammeln Sie Speichel in Ihrem Mund und spucken Sie ihn aus.

Sammeln Sie erneut Speichel und tränken Sie damit den pH-Messstreifen.

Notieren Sie den Wert in einer Monatstabelle.

Zitronentest:

Nehmen Sie eine frische Zitrone und speicheln Sie den Mundraum damit aus, um den Säuregehalt zu stimulieren.

Spucken Sie den Speichel erneut aus.

Nach etwa fünf Minuten sammeln Sie wieder Speichel und tränken einen neuen Messstreifen ein.

Notieren Sie diesen Wert neben den ersten in Ihrer Tabelle.

Mit diesen Messwerten erhalten Sie einen ersten Einblick in den Säurestatus Ihres Körpers. Liegt der pH-Wert bei etwa 7,5, sind Sie optimal eingestellt; das Blut im Körper hat eine konstante pH-Norm von ca. 7,35. Ein Absinken dieses Wertes um nur wenige Zehntel kann fatale Folgen haben. Maßnahmen bei abweichenden Werten

Sollten Ihre Messungen niedriger als der angestrebte pH-Wert 7,5 ausfallen, könnten Maßnahmen zur Entsäuerung sinnvoll sein. Hierbei unterstützende Produkte sind das Anti-Aging-Set und das Entsäuerungs-Set, die auf einer natürlichen Grundlage basieren und Ihrem Körper helfen können, das Säure-Basen-Gleichgewicht wiederherzustellen. Trinkgewohnheiten und der WATEC Pitcher

Wasser ionisieren

Eine dauerhafte Entsäuerung und Optimierung des Wasserhaushalts kann mit basischem Wasser erreicht werden, wie es unser Wasserfilter Tischgerät, der WATEC Pitcher, bereitstellt. Dieses Gerät vitalisiert das Wasser und macht es somit zu einem ideales Mittel zur Entsäuerung. Nutzer wie Herr Müller bestätigen die positive Wirkung, insbesondere gegen Sodbrennen: „Ich hatte ständig mit Sodbrennen zu kämpfen. Seit ich den WATEC Pitcher nutze, sind meine Beschwerden verschwunden.“ Stoffwechsel und dauerhafte Gesundheit

Ein funktionierender Stoffwechsel ist der Schlüssel zur dauerhaften Gesundheit. Eine umfassende Stoffwechselanalyse lässt sich durch spezialisierte Geräte durchführen. Unterstützt werden kann der Prozess durch basisches Wasser, das auch Schwermetalle natürlicherweise ausleiten kann. Unsere Empfehlung: Nutzen Sie die aufbauende Wirkung von hexagonalem Wasser, wie es der WATEC Pitcher bereitstellt, um Ihren Stoffwechsel zu fördern und Entgiftungsprozesse zu unterstützen. Stoffwechsel Tabelle

Detox Kur abnehmen mit WATEC Pitcher

Fazit: Die Kraft der Kombination

Durch die Kombination von Detox, basischem Wasser und dem WATEC Pitcher schaffen Sie eine solide Basis für Ihre Gesundheit. Diese Methoden bieten nicht nur Hilfe bei spezifischen Beschwerden wie Sodbrennen, sondern fördern das allgemeine Wohlbefinden und tragen zur Entgiftung bei. Für nähere Informationen und weitere Gesundheitsratschläge besuchen Sie unseren umfangreichen Gesundheitsblog, der Ihnen kontinuierlich frische Erkenntnisse und Tipps präsentiert. Starten Sie Ihre Gesundheitsreise noch heute – denn Ihr Wohlbefinden sollte stets an erster Stelle stehen. Detox Kur abnehmen mit WATEC Pitcher ist eine einfache Möglichkeit den Körper dauerhaft ohne schädliche Nebenwirkung zu entgiften. Trinken müssen wir sowie. Wie Sie bei den Bewertungen sehen, ist unser WATEC Wasser z.Zt. das Beste am Markt. https://hexagonales-wasser.eu Über helisegeln Komplettes Benutzerprofil betrachten