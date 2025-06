Startseite Arbeitgeberattraktivität und Arbeitgeberimage im Fokus: Gunther Wolf begeistert mit praxisorientierten Vorträgen Pressetext verfasst von Gunther Wolf am So, 2025-06-15 14:00. Die Herausforderungen des aktuellen Arbeitsmarktes sind unübersehbar. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren, um im Wettbewerb um Fachkräfte, Nachwuchskräfte und Arbeitskräfte bestehen zu können. Die Themen Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgeberimage und Arbeitgeberbekanntheit sind heute wichtiger denn je. Im Rahmen seines Vortrag "Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgeberimage und Bekanntheitsgrad" erläutert Gunther Wolf, wie Unternehmen ihre bestehenden Mitarbeiter binden und neue Talente gewinnen können. "Die Zeiten, in denen Arbeitgeber nur aus dem Pool der Arbeitslosen rekrutieren konnten, sind vorbei. Jetzt sind die Unternehmen gefragt, sich aktiv mit wertvollen Mitarbeitenden aus anderen Organisationen zu versorgen", betont Wolf. Vortrag Arbeitgeberattraktivität für Kongresse, Messen, Führungskräftetagungen und Kundenveranstaltungen Seit 1997 befasst er sich mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt. Kein Speaker hat eine solch langjährige Erfahrung wie dieser Pionier. Daher ist er dazu in der Lage, seine Vorträge über Arbeitgeberimage, Attraktivität als Arbeitgeber und Bekanntheitsgrad mit interessanten Praxisfällen, unterhaltsamen Anekdoten und einprägsamen Beispielen zu garnieren. Seine Erfahrung, Vortragsstil und Fachkompetenz machen ihn zu einem gefragten Speaker für Kongresse, Messen, Expertenrunden und strategische Workshops. Sein Ansatz ist klar: "Viel hilft nicht immer viel. Es geht darum, die richtigen Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zu ergreifen." Gunther Wolf versteht es, seinen Vorträge über Arbeitgeberattraktivität und seine Keynotes über Arbeitgeberimage, Bekanntheitsgrad und Attraktivität als Arbeitgeber vielseitig und fesselnd zu gestalten. Er ermutigt das Publikum, Fragen zu stellen und aktiv am Dialog teilzunehmen. So schafft er ein spannendes und dynamisches Ambiente, in dem Wissenstransfer und Austausch gefördert werden. Image, Bekanntheit und Attraktivität als Arbeitgeber nachhaltig steigern Für Unternehmen, die in einem immer kompetitiveren Arbeitsmarkt erfolgreich bleiben wollen, ist es entscheidend, sich mit den Themen Arbeitgeberattraktivität, Arbeitgeberimage und Arbeitgeberbekanntheit auseinanderzusetzen. Gunther Wolf bietet hierzu wertvolle Insights und Strategien, die nicht nur theoretisch fundiert sind, sondern vor allem praktisch umsetzbar. Interessierte Unternehmen können Gunther Wolf und Mitarbeitende des von ihm gegründeten Kompetenz Center Arbeitgeberattraktivität für Vorträge und Keynotes buchen. Selbstverständlich schneidet Gunther Wolf seine Vorträge auf jeden Anlass, auf jeden Zeitbedarf und auf das jeweilige Auditorium präzise zu. Für Vorträge über Arbeitgeberattraktivität steht zudem Annika Abbing zur Verfügung. Die Ökonomin ist seit 2020 als Trainerin, Beraterin und Rednerin für das Kompetenz Center Arbeitgeberattraktivität tätig. Innovative Methoden für Recruiting, Personalmarketing, Employer Branding und Personalbindung Annika Abbing hält nicht nur begeisternde Vorträge über Arbeitgeberattraktivität, sondern auch zu allen angrenzenden Themen: So kann sie beispielsweise als Rednerin für Recruiting, Personalmarketing, Employer Branding und Personalbindung gebucht werden. Mögliche Anlässe für eine Vortrag von Annika Abbing sind u.a. Kongresse, Messen, Symposien, Verbandstagungen, Führungskräftetagungen und alle anderen Tagungen. Annika Abbing vermittelt als Rednerin wertvolle Inhalte für das Auditorium, fachlich auf höchstem Niveau und bezogen auf die Umsetzung in der Praxis. I.O. Group® Wolf®

