Skymantics präsentiert erste Drone Logistics Operations Suite auf der IAM Madrid - Expodrónica 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 19:01. Skymantics führt eine operative Software-Suite ein, mit der sichere, effiziente Drohnen-Bereitstellungsnetzwerke unter realen Bedingungen koordiniert werden können. MADRID, SPANIEN / ACCESS Newswire / 11. Juni 2025 / Skymantics, ein führender Anbieter von georäumlicher KI und multimodaler Logistikintegration, wird auf der IAM Madrid - Expodrónica 2025, die vom 11. bis 13. Juni im Aérodromo de Ocaña und Madrid stattfindet, eine Live-Demonstration seiner hochmodernen Software-Suite für Drohnenlogistik präsentieren. Die Plattform, die im Rahmen des vom spanischen Industrieministerium geförderten Projekts WINGWAY II entwickelt wurde, bietet eine umfassende digitale Unterstützung für Abläufe in der Lieferkette unter Einbeziehung von Drohnen. Als Teil des WINGWAY II-Ökosystems mit mehreren Partnern wurde Skymantics mit der Entwicklung einer digitalen Infrastruktur für die selektive multimodale Logistik beauftragt, um die Betriebsplanung, die Einhaltung von Vorschriften und das Risikomanagement bei der Integration unbemannter Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial System, UAS) in terrestrische Logistikabläufe zu optimieren. Drei Kernanwendungen für die Fusion von Drohnen und Bodenlogistik

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79960/Skymantics_061125_DEPR... Zugehöriges Bild Multimodal Cargo Delivery Planner (Planer für multimodale Güterzustellung) Eine GIS-basierte Schnittstelle für die Routenplanung, die gemeinsame Drohnen-Lkw-Liefermissionen koordiniert: - Engine zur Optimierung der Streckenführung: Berechnet kostenoptimierte, multimodale Zustellpfade unter Verwendung fortschrittlicher mathematischer Modelle.

- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Integriert in die AESA-Luftraum-API, um die Einhaltung des U-Space und eingeschränkten Luftraums zu gewährleisten.

- Operative Ergebnisse: Generiert strukturierte multimodale Manifeste mit vollständiger räumlicher und wirtschaftlicher Aufschlüsselung. Wetterbasierter Drohnen-Routenoptimierer Sicherheitskritisches Instrument zur Validierung der Tragfähigkeit von Luftstrecken unter meteorologischen Echtzeitbedingungen: - Datenintegration: Live-METAR-Daten und TruWeather-APIs bieten Echtzeit-Seitenwind- und Turbulenzanalysen.

- Georäumliche Visualisierung: Risikoüberlagerungen werden im selben GIS-Kontext wie die Routenplanung dargestellt.

- Autonome Anpassung: Dynamische Neukalibrierung des Routenzeitpunkts und der Flugbahn basierend auf sich entwickelnden Wetterparametern. Tool zur Risikobeurteilung von Drohnenmissionen Integrierte Unterstützung für JARUS SORA-basierte Sicherheitsbewertungen: - SAIL Calculation Engine: Quantifiziert das Luft- und Bodenrisiko über die Lieferkorridore hinweg anhand von Daten zu Bevölkerungsdichte, Gelände und kritischen Infrastrukturen.

- Kontingenzmodellierung: Automatisiert Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Geofencing, Erkennung und Vermeidung).

- Live-Feeds zum Risiko in der Luft: Bereit zur Aufnahme von ADS-B-Überwachungsdaten zur Analyse des dynamischen Kollisionsrisikos und der Flugzeugtrennungsmetriken. Multimodale Logistik ist die nächste Grenze, und Drohnen sind nicht mehr der einschränkende Faktor, so Antonio Correas, Chief Growth Officer bei Skymantics. Was wir brauchen, ist eine einheitliche digitale Ebene zur Synchronisierung von luft- und bodengestützten Komponenten. Und genau das liefern wir. Live-Demo auf der IAM Madrid - Expodrónica Das Skymantics-Team wird alle drei Anwendungen bei Live-Drohnenflügen demonstrieren. Logistikdienstleister, Interessenvertreter in der Luftfahrt und U-Space-Integratoren sind eingeladen, sich vor Ort mit dem Team auszutauschen, um Pilotmöglichkeiten, API-Integrationen und datenbasierte Anwendungsfälle auszuloten. Kontakt:

Antonio Correas

+34 622049664

antonio.correas@skymantics.com Über Skymantics Skymantics ist ein High-Tech-Softwareunternehmen, das fortschrittliche digitale Lösungen für Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor anbietet. Wir sind spezialisiert auf Luftfahrt, Geodaten und unternehmenskritische Systeme. Unsere Produkte unterstützen die Drohnenlogistik, indem sie eine multimodale Routenplanung, eine wetterabhängige Flugoptimierung in Echtzeit und eine automatische Risikobewertung ermöglichen. Mit KI-basierten Analyse- und Compliance-Tools helfen wir Betreibern, Drohnen sicher und effizient in komplexe Logistiknetzwerke zu integrieren.

