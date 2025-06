Startseite AVOCONS wächst weiter: Über 150 AZAV-zertifizierte Schulungsstätten für AVGS-Coaching in Deutschland Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 16:41. AVOCONS GmbH erweitert ihr Coaching-Netz auf über 150 AZAV-zertifizierte Standorte bundesweit und ermöglicht arbeitssuchenden Menschen nun noch wohnortnähere AVGS-geförderte Einzelcoachings. _Schönefeld, 11. Juni 2025_ - Die AVOCONS GmbH, ein führender Anbieter im Bereich AVGS-Einzelcoachings, hat erneut zahlreiche Schulungsstätten erfolgreich nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zertifizieren lassen. Damit steigt die Zahl der Standorte auf über 150 bundesweit - ein bedeutender Schritt zur flächendeckenden Versorgung arbeitsuchender Menschen mit hochwertigen Coachingangeboten. "Unser Ziel ist es, Menschen in Umbruchphasen persönlich, flexibel und professionell zu begleiten - und das deutschlandweit. Mit dem weiteren Ausbau unserer zertifizierten Standorte können wir unsere Angebote nun noch wohnortnaher und bedarfsgerechter bereitstellen", erklärt André Voltz, Geschäftsführer von AVOCONS. AVOCONS: Ganzheitliches Coaching mit bundesweiter Präsenz AVOCONS bietet individuelle Coachings zur Aktivierung und beruflichen Integration, die über den sogenannten AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) der Agentur für Arbeit oder Jobcenter gefördert werden können. Die Programme richten sich unter anderem an Berufseinsteiger:innen, Migrant:innen, Langzeitarbeitslose und angehende Gründer:innen. Mit einem der größten Netzwerke zertifizierter Coaches in Deutschland und über 150 zugelassenen Schulungsstätten ist AVOCONS flächendeckend vertreten - sowohl vor Ort als auch im Online-Coaching. Qualität mit Zertifikat Die neuen Schulungsstätten wurden gemäß den hohen Standards der AZAV zertifiziert. Dies sichert eine verlässliche Qualität der Lernumgebung, der Betreuung und der Ergebnisse. Teilnehmende profitieren von einem klar strukturierten, ergebnisorientierten Coachingprozess - individuell abgestimmt auf ihre Lebenssituation und beruflichen Ziele. Weitere Informationen Mehr über die Coachingangebote, Standorte und Fördermöglichkeiten erfahren Interessierte unter: www.avgs-coaching.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: AVOCONS GmbH

