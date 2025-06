Startseite HYTN erhält ersten internationalen Auftrag für GMP Vape-Kartuschen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 15:52. Vancouver, British Columbia - 11. Juni 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) (HYTN oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Cannabis in pharmazeutischer Qualität, freut sich, bekannt zu geben, dass es seinen ersten Auftrag und die Einfuhrgenehmigung für Cannabis-Vape-Kartuschen (die Produkte oder Vapes) nach guter Herstellungspraxis (GMP) erhalten hat. Dieser Meilenstein folgt auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. Januar, in der Einzelheiten zu einer Kooperationsvereinbarung mit SNDL für die Entwicklung GMP-konformer Vape-Kartuschen gemeldet wurden. Der am 6. Juni 2025 eingegangene erste Auftrag beläuft sich auf 1.000 Ein-Gramm-Kartuschen Live Resin, die HYTN unter strikter Einhaltung der GMP-Standards herstellen und im Rahmen seiner Drug Establishment Licence (DEL) in das Vereinigte Königreich exportieren wird, wobei die Ausfuhrgenehmigung noch aussteht; der Versand ist vor Ablauf der Einfuhrgenehmigung am 6. September 2025 vorgesehen. Dies unterstreicht das Engagement von HYTN für Qualität, Sicherheit und Einheitlichkeit seines Cannabisangebots in pharmazeutischer Qualität und veranschaulicht seine Fähigkeit, regulierte internationale Märkte zu bedienen. Wir freuen uns außerordentlich über die Nachfrage nach unseren GMP-konformen Vape-Kartuschen, sagte Jason Broome, COO von HYTN. Die internationale Arzneimittelentwicklung erfordert spezialisierte und validierte Einrichtungen, Geräte und Systeme. Die Kompetenzen von HYTN genügen diesen strengen Anforderungen. Dieser Auftrag zeigt die umfassenderen Möglichkeiten für alternative Dosierungsformate auf den weltweiten pharmazeutischen Cannabismärkten auf, und wir freuen uns darauf, die Marktnachfrage für diese Produkte weiter zu erforschen. Durch die Erweiterung seines Produktportfolios und die Verstärkung seines Engagements für Cannabis-Arzneimittel der nächsten Generation demonstriert HYTN weiterhin seine Position als zuverlässiger Partner für internationale Kunden, die auf der Suche nach hochwertigen GMP-konformen Cannabisprodukten sind. Über HYTN Innovations Inc. HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis und Tryptaminen aus Psilocybe, spezialisiert ist. HYTN hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum führenden Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die strategische Sondierung von Marktchancen und die effektive Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine fortschrittliche Entwicklungsplattform. Über die Gute Herstellungspraxis (GMP) Die Leitlinien der GMP bieten eine Orientierungshilfe bei der Herstellung, Prüfung und Qualitätskontrolle und stellen sicher, dass ein hergestelltes Produkt bedenkenlos für den menschlichen Verzehr oder Gebrauch geeignet ist. In vielen Ländern ist die Anwendung GMP-konformer Verfahren durch die Hersteller gesetzlich vorgeschrieben. Sie haben eigene GMP-Leitlinien erstellt, die mit ihren Rechtsvorschriften übereinstimmen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Elliot McKerr

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den voraussichtlichen Zeitrahmen für behördliche Genehmigungen, Versandpläne, den Erhalt zusätzlicher Aufträge, die Fähigkeit des Unternehmens, solche Aufträge zu erfüllen, seine Fähigkeit, die GMP-Standards und DEL-Anforderungen einzuhalten, seine Fähigkeit, Produkte international zu exportieren, und den Erfolg der laufenden Zusammenarbeit mit SNDL. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den operativen Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, gehören unter anderem: Verzögerungen oder Verweigerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen; die Unfähigkeit, zusätzliche Aufträge zu erfüllen oder zu erhalten; Schwierigkeiten bei der Einhaltung der GMP-Vorschriften; Störungen auf den internationalen Märkten oder in der Handelspolitik; die Unfähigkeit, strategische Partnerschaften aufrechtzuerhalten; ein unzureichender Cashflow aus dem operativen Betrieb; Herausforderungen beim Zugang zu Fremd- und Eigenkapital; Änderungen des regulatorischen Rahmens, der Cannabisprodukte regelt; Wettbewerbsdruck; Angebots- und Nachfrageschwankungen; sowie die allgemeine Wirtschafts- und Marktlage. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

