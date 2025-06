Kalt gepresst. Heiß serviert: Speiseöl-Innovation bewahrt Qualität kaltgepresster Öle beim Erhitzen

Wien, Österreich, 11. Juni 2025 – Erstmals können kaltgepresste Speiseöle nun auch ohne Qualitätsverlust hoch erhitzt und mehrfach wiederverwendet werden. Damit bieten sie eine qualitativ hochwertigere und kostengünstige Alternative zu den in der Gastronomie eingesetzten raffinierten Speiseölen. Gelungen ist dieser Durchbruch dem Team der Lipid Legends GmbH, eines auf Speiseöl-Veredlung spezialisiertes Spin-Offs der Universität Wien. Mit der so erzielten Veredelung von sowohl Sonnenblumen- als auch Rapsöl stellt das Unternehmen nun die neusten Produkte seiner intensiven Forschung & Entwicklung vor. Beide Öle setzen dabei neue Maßstäbe für Gesundheit, Langlebigkeit und Genuss. Damit sind diese Öle besondere für das Gastgewerbe interessant, wo häufig große Mengen an Speiseöl (z. B. beim Frittieren) umgesetzt werden. Die neuen Öle folgen dem bereits erfolgreich am Markt platzierten optimierten Leinöl des Unternehmens. Die so ergänzte Palette an hochwertigen Speiseölen bietet nicht nur Konsumenten, sondern auch der Gastronomie einen echten Mehrwert.

Für das Gastgewerbe ist es eine ständige Herausforderung, die Qualität von Speiseölen nachhaltig zu bewahren. Besonders raffinierte Öle, die zum Frittieren von Gerichten wie Pommes frites oder Wiener Schnitzel wiederholt verwendet werden, verlieren aufgrund der notwendigen hohen Temperaturen schnell an Qualität. Für dieses Problem hat die OFS Lipid Legends GmbH aus Wien jetzt eine Lösung gefunden: Sie entwickelte kaltgepresste Öle, die bei gleicher Qualität bis zu 80% länger verwendbar sind als herkömmliche raffinierte Produkte – ein Durchbruch, der sich nicht nur positiv auf die Gesundheit auswirkt, sondern auch direkt auf die betriebliche Effizienz und die Nachhaltigkeit in Großküchen.

Im gastronomischen Betrieb müssen Öle in der Regel dann ausgetauscht werden, wenn der Anteil an Nebenprodukten („polarer Anteil“) 24 - 27 % erreicht. Diese entstehen insbesondere beim Erhitzen durch verschiedene chemische Prozesse und gelten gemeinhin als gesundheitsschädlich. Spezielle – oftmals in Fritteusen integrierte – Sensoren messen diese Werte und informieren, wenn das Öl unbrauchbar geworden ist. Dazu Marc Pignitter, Professor für Analytische Lebensmittelchemie and der Universität Wien, der an der Entwicklung der neuen Öle maßgeblich beteiligt war: “Wir haben es geschafft, kaltgepresste Öle zu entwickeln, die nicht nur besser schmecken und gesünder sind, sondern auch länger halten – selbst bei extremer Hitze. Unser Öl bleibt stabil, wo raffinierte Öle längst ausgetauscht werden müssen. Das ist eine Revolution in der Küche – und in der gesamten Speiseölbranche.“

Um diese Innovation einem breiteren Markt zugänglich zu machen, hat Lipid Legends eine Crowdfunding-Kampagne bei StartNext gestartet. Diese Initiative zielt darauf ab, die letzten Phasen der Forschung und Entwicklung sowie die Ausweitung der Produktion zu unterstützen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden.

Pro Antioxidantien

Die Basis der optimierten Öle von Lipid Legends sind Sonnenblumen- und Rapsöl mit hohem Ölsäuregehalt (“high-oleic”), die von Natur aus auch reich an Antioxidantien sind. Mithilfe eines bereits zum Patent angemeldeten Verfahrens werden diese Öle auf natürlichem Weg noch weiter mit Antioxidantien angereichert, und so länger haltbar, gesünder und wohlschmeckender gemacht.

Die Ergebnisse dieses neu entwickelten Optimierungsprozesses sind bemerkenswert:

• das Lipid Legends-Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt behält seine Qualität 57 % länger als normales Sonnenblumenöl und 35 % länger als herkömmliches high oleic-Sonnenblumenöl, wobei es bis zu 33 Stunden lang stabil bleibt.

• das Lipid Legends-Rapsöl mit hohem Ölsäuregehalt ist 55 % länger haltbar als raffiniertes Rapsöl und 82 % länger verwendbar als normales high oleic-Rapsöl, wobei die Qualität bis zu 40 Stunden lang bei hoher Temperatur erhalten bleibt.

Kurz gesagt verbindet das neue Herstellungsverfahren Wissenschaft mit fortschrittlicher Technologie: Es liefert kaltgepresste Öle, die sich in der Küche selbst beim Erhitzen bewähren, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Tatsächlich stellt es eine optimal auf die neuen Ölsorten angepasste Variante des zuvor von Lipid Legends patentierten Verfahrens zur Gewinnung eines optimierten Leinöls dar. Dieses hochwertige Öl ist bereits seit 2023 Dezember im Handel verfügbar und erfreut eine ernährungs- und gesundheitsbewusste Käuferschicht.

Tatsächlich hat Lipid Legends mit seinen innovativen Methoden die Produktion von Pflanzenölen revolutioniert. Das Unternehmen hat sich dabei durch ausschließliche in-house-Entwicklungen die Exklusivrechte an dem Verfahren gesichert. Kern der Technologie ist eine erweiterte Nutzung des Presskuchens – ein Nebenprodukt der Pflanzenölgewinnung – zur Veredelung zu hochwertigen Ölen. Durch die Verwendung des in einer ersten Pressung gewonnenen Pflanzenöls zur Extraktion wertvoller Verbindungen aus dem Presskuchen verbessert dieses Verfahren das Öl auf natürliche und nachhaltige Weise. Unter der Leitung von Professor Pignitter hat das Team in strengen Tests Variablen wie Temperatur und mechanische Belastung genauestens ermittelt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dieser umweltfreundliche Ansatz maximiert nicht nur die eingesetzten Ressourcen, sondern setzt auch einen neuen Standard für Qualität und Einfallsreichtum in der Ölproduktion.

Antioxidative Kraft: Ein natürlicher Schutzschild

Das Herzstück der Öle von Lipid Legends ist dabei ihr durch den grünen Extraktionsprozess angereicherter Polyphenolgehalt. Diese natürliche Antioxidantien stabilisieren die ungesättigten Fettsäuren im Öl und schützen sie vor Oxidation und hitzebedingtem Abbau. Die wichtigsten Vorteile daraus sind:

• Längere Haltbarkeit: Die Öle bleiben länger frisch und verwendbar, selbst unter intensiven Kochbedingungen.

• Verbesserte gesundheitliche Vorteile für die Kosumenten: Polyphenole bekämpfen oxidativen Stress und unterstützen die kardiovaskuläre und zelluläre Gesundheit.

Damit sind die Öle von Lipid Legends sowohl hochwertige, funktionelle Lebensmittel als auch eine nachhaltige Wahl, die modernen Anforderungen an Gesundheit und Umwelt gerecht wird.

Erfreulicherweise sind die optimierten Öle von Lipid Legends aber nicht nur leistungsfähiger, sondern schmecken auch besser. Das zeigen Blindverkostungen, in denen die Teilnehmer durchwegs diese Öle bevorzugten. Als Gründe wurden dabei immer wieder das sanfte und ausgewogene Geschmacksprofil, das frei von der Bitterkeit ist, genannt.

Weitere Informationen zur Crowdfunding-Kampagne und zur Unterstützung dieser Initiative finden Sie hier: https://www.startnext.com/lipid-legends

Über Lipid Legends (Stand Juni 2025)

Lipid Legends entwickelt und vermarktet hochwertige, optimierte Speiseöle. Das 2023 gegründete Spin-off der Universität Wien kann dazu auf aktuelle Forschungsergebnisse aus der Ernährungswissenschaft und Lebensmittelchemie zurückgreifen. So entwickelt das Unternehmen mit Sitz in Wien Produkte, die wissenschaftlich validierte Vorteile für ernährungsbewusste Verbraucher sowie Ernährungsfachleute bieten. Exemplarisch dafür steht bereits das erste optimierte Produkt des Unternehmens: ein Leinöl, das sich durch eine hohe Konzentration an Antioxidantien und eine verlängerte Haltbarkeit sowie einen herausragenden Geschmack auszeichnet. www.lipid-legends.com

Wissenschaftliche Kontakt

Univ.-Prof. Dr. Marc Pignitter

Institut für Physiologische Chemie

Fakultät für Chemie

Universität Wien

Josef-Holaubek-Platz 2

1090 Wien

T +43 1 4277 70621

E marc.pignitter@univie.ac.at

Kontakt Lipid Legends

Dr. András Gregor

Geschäftsführer

Ludwig-Koeßler-Platz 3/3/24

1030 Wien, Österreich

M +43 650 2709289

E andras.gregor@lipid-legends.com

W https://www.lipid-legends.com

F https://www.facebook.com/lipidlegendsGER

I https://www.instagram.com/lipidlegends_de/

L https://www.linkedin.com/company/lipid-legends

T https://www.tiktok.com/@lipidlegends

Textredaktion & Versand

PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung

Dr. Barbara Bauder-Jelitto

Kollersteig 68

3400 Klosterneuburg

M +43 664 1576 350

E bauder@prd.at

L https://www.linkedin.com/company/prd-public-relations-für-forschung-bildung

W https://www.prd.at/