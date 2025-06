Startseite Bi?rgi?, das ausgezeichnete "beste touristische Dorf" in Türki?ye, treibt nachhaltigen Tourismus voran Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 11:56. Das historische Dorf Birgi in ?zmir, Türkiye, hat sich zu einem umweltfreundlichen Reiseziel gewandelt. Das aktuelle SENTRUM-Projekt (Zentrum für Tourismuspraktiken auf der Grundlage nachhaltiger Energie) zielt auf die Förderung des nachhaltigen Tourismus und die Unterstützung der lokalen Wirtschaftsentwicklung ab. Mit seiner über 5.000 Jahre alten Geschichte und seinen klassischen seldschukischen und osmanischen Häusern wurde Birgi von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) in die Liste der "Besten Tourismusdörfer 2022" aufgenommen. Birgi liegt im Herzen der westlichen Ägäisregion der Destination Türkiye und bietet baumbeschattete Kopfsteinpflaster-Straßen und traditionelle Häuser und Strukturen, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Das SENTRUM-Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), dem türkischen Ministerium für Tourismus und Kultur, der Agentur für Tourismusförderung und -entwicklung (TGA) und dem Energieunternehmen Enerjisa Enerji durchgeführt wird, fördert die lokale Entwicklung in Birgi und kann nun mit dem neuen Implementation Center die nachhaltige Umgestaltung der Destination in den Mittelpunkt stellen und aktiv vorantreiben. Das Implementation Center wurde offiziell in Birgi eröffnet und markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung der Region. Das Zentrum wird als Drehscheibe für koordinierte Aktivitäten dienen, die darauf abzielen, über mehrere Dimensionen hinweg sinnvolle Auswirkungen zu erzielen - von Energieeffizienz und der Erhaltung des kulturellen Erbes bis hin zur Stärkung von Frauen und Jugendlichen und der Sensibilisierung für den Klimawandel. Während die Bemühungen um nachhaltigen Tourismus in Birgi durch das Umsetzungszentrum koordiniert werden, wird dieses Zentrum auch dafür sorgen, dass alle Initiativen für einen grünen Wandel in der Region - die sich auf das lokale Erbe konzentrieren - dauerhafter, leichter zugänglich und sichtbarer werden. Ein nachhaltiges Tourismusmodell zur Förderung eines Tourismuskonzepts, das die vier Jahreszeiten umfasst Die durchgeführten Arbeiten orientieren sich an den Kriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) und unterstützen die Umwandlung von Birgi in ein vorbildliches Reiseziel, das ökologische, kulturelle und sozioökonomische Nachhaltigkeit fördert. Im Rahmen dieser Bemühungen wurden Schulungsprogramme und Workshops durchgeführt, um die lokalen Werte hervorzuheben und zu erhalten. Insgesamt haben 1.000 Teilnehmer - darunter Tourismusfachleute, Frauen, Jugendliche und Kinder - an 21 verschiedenen Schulungsveranstaltungen teilgenommen. Außerdem wurden umfassende Treffen mit lokalen Akteuren abgehalten, um nachhaltigen Tourismus, die Gleichstellung der Geschlechter und die Anpassung an internationale Standards zu fördern. Eine Geschichte der Nachhaltigkeit: Von der lokalen zur globalen Wirkung Mit der Eröffnung des Birgi Implementation Center fördert das SENTRUM-Projekt nicht nur den nachhaltigen Tourismus, sondern auch umfassendere soziale Transformationsziele, einschließlich der Gleichstellung der Geschlechter. Durch die Förderung der aktiven Beteiligung von Frauen an Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen trägt das Projekt zu einer integrativen Entwicklung bei. Gleichzeitig zielt es darauf ab, durch ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Tourismusmodell einen ausgewogenen, ganzjährigen Besucherstrom zu gewährleisten. Das SENTRUM-Umsetzungszentrum, das einen wichtigen Meilenstein in der Umwandlung Birgis in ein nachhaltiges Tourismusziel darstellt, wird auch in Zukunft die lokale Entwicklung durch den Ausbau von Partnerschaften und die verstärkte Einbindung der Bevölkerung stärken. Download-Link für Bilder: https://docs.tga.gov.tr/0syl96c4 Über Birgi Das Dorf Birgi liegt sieben Kilometer von der Stadt Ödemi? in der Provinz ?zmir entfernt. Es zieht aufgrund seiner Nähe zu Ephesus, einer UNESCO-Weltkulturerbestätte, sowie zu ?irince, das für seine Obstweine berühmt ist, und zu Ferienorten wie Çe?me, Alaçat? und Seferihisar einheimische und ausländische Touristen an. Das malerische Birgi kann auf eine lange Siedlungsgeschichte zurückblicken, die bis 3000 v. Chr. zurückreicht. Unter der Herrschaft der Phryger, Lydier und Perser war Birgi Teil des Königreichs Pergamon und des römischen bzw. byzantinischen Reichs. Das Dorf war die Hauptstadt des Fürstentums Ayd?no?ullar? während der Zeit der anatolischen Fürstentümer. Im Jahr 1426 kam Birgi unter osmanische Herrschaft und blieb bis ins 17. Jahrhundert ein Verwaltungs- und Kulturzentrum. In Birgi gibt es zahlreiche historische Bauwerke, darunter Gräber, Medressen, Moscheen, Brunnen, Bäder und Bibliotheken - viele davon stammen aus der Zeit der anatolischen Fürstentümer und der osmanischen Herrschaft. Mit mehr als 200 registrierten Werken ist Birgi ein fesselndes Freilichtmuseum. Die Ulu-Moschee (Ayd?no?lu-Mehmet-Bey-Moschee), die in der Zeit der anatolischen Fürstentümer errichtet wurde, gehört zu den prächtigsten Beispielen der zivilen Architektur aus dem 18. Das Çak?ra?a-Haus, das ?mam Birgivi-Grabmal, das Sand?ko?lu-Haus, die Dervi?a?a-Moschee und das Ümmü Sultan ?ah-Grabmal sind ebenfalls bemerkenswerte Bauwerke im Dorf. Birgi wurde 1996 zum "Schutzgebiet" erklärt. Birgi ist nicht nur das erste geschützte Dorf, sondern wurde 2012 auch in die Tentativliste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Außerdem gibt es Bestrebungen, Birgi in das türkische Netzwerk Cittaslow (Slow City) aufzunehmen. Birgi ist bekannt für seine üppige Natur, die lokale Küche und seine historische Vergangenheit. Besucher dieses bezaubernden Dorfes können sich in authentischen Cafés oder in Innenhöfen, die von ehrwürdigen Platanen beschattet werden, mit den Dorfbewohnern unterhalten und mehr über die Kultur und Geschichte von Birgi erfahren. Über SENTRUM: Das Center for Tourism Practices Based on Sustainable Energy (SENTRUM) ist ein von Enerjisa und UNDP initiiertes Projekt. Die erste Phase des Projekts wurde im Dorf Küçükköy in Ayval?k, Bal?kesir, im November 2022 abgeschlossen. Das Projekt zielt darauf ab, einen Beitrag zum sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wandel im Bereich des nachhaltigen Tourismus zu leisten, den gemeindebasierten Tourismus und die wirtschaftliche Entwicklung durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und die Sensibilisierung für Energieeffizienz zu unterstützen, ein "grünes Destinationsmodell" zu schaffen, das in der gesamten Republik Türkiye angewandt werden kann, und in der Region eine Infrastruktur für die GSTC-Kriterien für nachhaltige Reiseziele zu schaffen. Für weitere Informationen: www.sentrum.com.tr

