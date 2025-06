Startseite 27 historische Stätten im Reiseland Türkiye werden für nächtliche Besuche geöffnet Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 11:53. Die Aktion "Nacht-Museen" gibt Besuchern die Möglichkeit, die einzigartigen Kulturstätten im Reiseland Türkiye bei Sonnenuntergang und nach Einbruch der Dunkelheit zu erkunden. Ziel ist es Besucher auch außerhalb der heißen Tageszeiten anzuziehen und das kulturelle Angebot zu erweitern, denn in der Sommersaison möchten viele Urlauber tagsüber am Meer oder Pool bleiben, aber gerne die lauen Sommerabende für Ausflüge nutzen. Viele Museen sind mindestens bis 22 Uhr oder sogar bis Mitternacht geöffnet. Die sorgfältig konzipierte Beleuchtung dieser ikonischen Denkmäler verwandelt die historischen Wahrzeichen und UNESCO-Welterbestätten entlang der Ägäis- und Mittelmeerküste in ein einzigartiges und originelles Licht, das schon eine Attraktion für sich ist und die besondere Atmosphäre und Fotomotive ergibt. Historische Stätten werden so zu lebendigen Abendattraktionen und Reisende werden motiviert, neue Facetten des Kulturtourismus zu entdecken. Die Aktion Nacht-Museen wurde im vergangenen Jahr mit großem Interesse angenommen und verzeichnete rund 400.000 Besucher. In diesem Sommer wird das Projekt auf 27 Standorte im ganzen Land ausgeweitet. Nach dem erfolgreichen Start umfasst das Projekt unter anderem den Galataturm in Istanbul, bedeutende archäologische Stätten und unterirdische Städte in Kappadokien sowie viele weitere spektakuläre historische Orte im gesamten Land. Verlängerte Öffnungszeiten in Istanbuls und Ankaras ikonischen Museen In Istanbul bleiben im Rahmen der Aktion mehrere bedeutende Museen bis 22 Uhr geöffnet: darunter die Archäologischen Museen (ausgenommen geschlossene Bereiche), das Hagia Sophia History and Experience Museum sowie das Museum für türkische und islamische Kunst. Der Galataturm kann sogar bis 23 Uhr besichtigt werden. Auch in der Hauptstadt Ankara öffnen zwei der ältesten Museen der Republik am Abend ihre Türen: Das Museum für anatolische Zivilisationen mit bedeutenden Artefakten der Hethiter, Urartäer, Phryger und weiterer Kulturen, sowie das Ethnographische Museum, die erste Ruhestätte Atatürks, sind bis 21 Uhr zugänglich. Zeitlose Kulturschätze an der Ägäis und Türkischen Riviera Auch an der türkisfarbenen Ägäisküste und der sonnenverwöhnten Türkischen Riviera können Besucherinnen und Besucher künftig nach Sonnenuntergang auf kulturelle Entdeckungsreise gehen. In Izmir, bekannt für hohe Lebensqualität und Ägäische Küche, sind zwei besondere Stätten abends geöffnet: Die antike Stadt Ephesos, die in der Römerzeit florierte, kann mittwochs bis samstags bis 23 Uhr besucht werden. Die Kultur- und Kunstfabrik, die aus der 140 Jahre alten Tekel-Fabrik in Alsancak hervorging, ist ein bedeutendes Industriedenkmal der Stadt und bleibt bis 21 Uhr geöffnet. Das Unterwassermuseum für Archäologie in Bodrum (Mu?la) lädt bis 22 Uhr zum Besuch ein. Die antike Stadt Hierapolis in Denizli ist bis 23 Uhr zugänglich. An der Mittelmeerküste werden in Antalya ebenfalls nächtliche Besuche ermöglicht: das Antalya-Museum, das Alanya-Museum, das Nekropolis-Museum sowie die archäologischen Stätten Aspendos, Patara und Side sind bis 22 Uhr geöffnet. Geschichte im nächtlichen Licht quer durch Anatolien Zahlreiche weitere historische Schätze in ganz Türkiye weiten ihre Öffnungszeiten aus. So ist die UNESCO-Welterbestätte Nemrut Da?? in Ad?yaman, bekannt für die kolossalen Statuen von König Antiochos I. von Kommagene, künftig zwischen 4 und 9 Uhr morgens für Sonnenaufgangsbesuche geöffnet. In Nev?ehir, im Herzen der Feenkamine Kappadokiens, bieten die unterirdischen Städte Derinkuyu, Kaymakl? und Özkonak nächtlichen Zugang bis 21 Uhr. Auch in den südostanatolischen Städten Gaziantep und ?anl?urfa öffnen bedeutende Museen abends ihre Tore. In Gaziantep, kulinarische Hauptstadt von Türkiye und UNESCO Creative City für Gastronomie, kann das Zeugma-Mosaikmuseum mit seinen prachtvollen Mosaiken und römischen Skulpturen bis 21 Uhr besucht werden. In ?anl?urfa, Heimat der ältesten neolithischen Stätten wie Göbeklitepe und Karahantepe, sind zwei Museen bis 21 Uhr zugänglich: das ?anl?urfa-Museum, mit 4,5 Kilometern Ausstellungsfläche eines der größten der Welt, sowie das Haleplibahçe-Mosaikmuseum, das größte säulenfreie Bauwerk des Landes. Ebenfalls beteiligt ist das neu eröffnete Samsun-Museum an der Schwarzmeerküste mit Funden aus der Kupfersteinzeit, der frühen Bronzezeit, der Hethiter-, hellenistischen und römischen Epoche, das bis 22 Uhr geöffnet hat. In Ostanatolien wird das Erzurum-Museum seine Öffnungszeiten ebenfalls verlängern und bis 21 Uhr geöffnet sein. Downloadlink für Bildmaterial: https://docs.tga.gov.tr/dlnvyehs Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

