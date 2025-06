Startseite myContent CMS bei kress pro auf Platz 2 der besten Redaktionssysteme 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 10:25. In diesem Jahr wurde das Ranking erstmals auf Basis einer Nutzerbewertung nach Schulnoten erstellt. 19 Systeme erhielten mind. 10 und mehr Bewertungen und wurden in die Liste aufgenommen. Das in der Publishing-Branche etablierte Fachmagazin kress pro stellt jährlich einmal die besten Redaktionssysteme als Marktüberblick mit Kurzportrait vor. In dem in Ausgabe 4 aktuell veröffentlichten Ranking liegt myContent CMS mit der Note 2,27 auf dem 2. Platz - knapp hinter dem Erstplatzierten (2,16). Das Besondere: Hier haben bestehende Kunden bewertet, keine Jury! In diesem Jahr wurde das Ranking erstmals auf Basis einer Nutzerbewertung nach Schulnoten erstellt. Die Redaktion hat 28 Anbieter ins Rennen geschickt, Mehrfachteilnahmen waren nicht möglich, 19 Systeme erhielten mind. 10 und mehr Bewertungen und wurden somit in die Liste aufgenommen. Am meisten geschätzt wurden laut kress pro Redaktionssysteme mit einfacher Handhabung. Häufigste Begründungen für schwache Noten: mangelnder Support bei Problemen und eine zu komplizierte Bedienung. Warum die Redaktionssoftware myContent für modernes Publishing heute und in Zukunft so wichtig ist:

Klarheit, Tempo und Innovation im Redaktionsalltag: myContent ist die modulare Digital-First-Redaktionssoftware der HUP GmbH für Zeitungsverlage und Medienhäuser - für Print, Online und Social Media. Die PUBLISHING WORLD besteht aus myContent CMS, myContent PORTAL und myContent PRINT. Dies wird ergänzt durch das KI-Modul KISS (KI Smart Service) das redaktionelle Aufgaben wie Transkription, Textoptimierung oder Schlagwortvergabe automatisiert. Redaktionsteams sparen Zeit - und gewinnen Qualität. Mit dem eLayouter lassen sich Artikel automatisch auf Seiten platzieren, unter Berücksichtigung fester Layoutvorgaben. So wird Printproduktion deutlich effizienter - ohne auf kreative Kontrolle zu verzichten. Der neue Redaktionsplaner macht Themen, Deadlines und Zuständigkeiten auf einen Blick sichtbar. Inhalte lassen sich einfach verschieben, koordinieren und crossmedial steuern. Mehr Infos unter www.mycontent.online Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: HUP GmbH

HUP bietet mit den Marken myContent (modulares CMS), Paradise und advantage (Verlagssoftware) zukunftsfähige Lösungen und Services für Publisher von Zeitungen und digitalen Medien. Wir sorgen als moderner Technologie-Partner mit über 40 Jahren Know-how und über 100 Experten zuverlässig dafür, dass redaktionelle Inhalte Millionen von Lesern erreichen. Tag für Tag - digital mit "Online first"-Fokus und in Print. Medienhäuser profitieren vom intensiven Know-how-Transfer, dem persönlichen Support und unserer Leidenschaft, im Rahmen der digitalen Transformation Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Mit der Hamburger CHAPTERS Group AG haben wir den optimalen strategischen Partner und Gesellschafter für eine langfristige Unternehmensentwicklung an unserer Seite. Mehr Infos unter www.hup.de, www.mycontent.online und www.my-paradise.online Pressekontakt: HUP GmbH

