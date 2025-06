Startseite Karin Anita Wiese: EnergyCoaching und Energiearbeit Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 10:11. Mit EnergyCoaching Blockaden lösen: Karin Anita Wiese hilft mit CQM, Zilgrei®, Kairos Methode & Mediation, das eigene Potenzial zu entfalten und ein harmonisches Leben zu führen. EnergyCoaching mit Karin Anita Wiese: Ganzheitliche Begleitung für ein erfülltes Leben Karin Anita Wiese ist eine erfahrene CQM Master Coach, die unter dem Namen "EnergyCoaching" ein umfassendes Angebot an energetischen und ganzheitlichen Coaching-Methoden bereitstellt. Ihr innovativer Ansatz gründet auf der chinesischen Quantum-Methode (CQM), einer Technik, die über die rein körperliche Ebene hinaus auch Geist und Emotionen anspricht. Ziel ist es, sämtliche Blockaden, die den Alltag, das Berufsleben oder persönliche Beziehungen belasten, nachhaltig aufzulösen. So ermöglicht sie ihren Klienten, verborgene Potenziale freizusetzen und ein harmonisches, erfülltes Leben zu führen. Im Zentrum ihres Coachings steht die Aktivierung der inneren Selbstheilungskräfte. Durch die Kombination von körperlichen, emotionalen, mentalen und spirituellen Aspekten unterstützt Karin Anita Wiese ihre Klienten dabei, sich von gesellschaftlichen Zwängen und alten Denkmustern zu befreien. Der Weg zu einem neuen Bewusstsein eröffnet neue Perspektiven auf das eigene Leben und hilft, Ziele klarer zu definieren und leichter zu erreichen. Vielfältige Einsatzbereiche des EnergyCoachings EnergyCoaching kann in zahlreichen Lebensbereichen wirksam eingesetzt werden. In der Persönlichkeitsentwicklung begleitet Karin Anita Wiese ihre Klienten dabei, individuelle Stärken zu erkennen und gezielt einzusetzen. Bei der Erreichung beruflicher und privater Ziele steht sie beratend und motivierend zur Seite. Ängste - sei es vor medizinischen Eingriffen wie Operationen oder Zahnarztbesuchen - können mithilfe der Methode gezielt abgebaut werden. Auch im familiären Umfeld trägt das Coaching zu einem harmonischen Zusammenleben bei, indem es hilft, bestehende Konflikte aufzulösen und gegenseitiges Verständnis zu fördern. ZILGREI® - Beweglichkeit und Wohlbefinden fördern Ein weiteres Angebot in ihrem Repertoire ist die ZILGREI®-Methode. Diese spezielle Kombination aus Bewegungsübungen, Körperhaltungen und Atemtechniken unterstützt die körperliche Beweglichkeit und hilft, Verspannungen sowie Stress abzubauen. Sie eignet sich für Menschen jeden Alters und fördert eine bewusste Körperwahrnehmung, die sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden auswirkt. Kairos Methode - Stärken erkennen und nutzen Die Kairos Methode richtet sich vor allem an Menschen, die sich in herausfordernden Lebenssituationen befinden. Wissenschaftlich fundiert, fördert sie die Entwicklung von persönlichen Stärken und unterstützt Prozesse wie Teambuilding, fundierte Entscheidungsfindung und die Bewältigung von Krisen. Dadurch gewinnen die Klienten neue Handlungsfähigkeit und innere Stabilität. Mediation - Konflikte nachhaltig lösen Als ausgebildete Mediatorin begleitet Karin Anita Wiese auch Konfliktlösungsprozesse in Teams, Partnerschaften oder Familien. Ziel der Mediation ist es, die individuellen Bedürfnisse aller Beteiligten sichtbar zu machen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu erarbeiten, die langfristig Bestand haben. Individuelle Beratung und Kontaktaufnahme Interessierte können direkt über die Webseite von Karin Anita Wiese oder telefonisch Kontakt aufnehmen. Ihre Angebote sind individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten und bieten eine ganzheitliche Unterstützung, um persönliche oder berufliche Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EnergyCoaching

Frau Karin Anita Wiese

Deipertsäcker 18

63825 Schöllkrippen

Deutschland fon ..: 06024 637897

fax ..: 06024 637896

web ..: http://www.karin-anita-wiese.de

