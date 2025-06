Startseite Nickelnachfrage langfristig gut Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 10:09. Die Nickelpreise waren 2024 volatil, ähnlich im ersten Quartal 2025. Doch längerfristig sind die Aussichten für das Metall sehr gut. Ein bedeutender Grund für die positiven Zukunftsaussichten ist der Bedarf aus dem Elektroautosektor, Nickel wird in bestimmten Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Hauptabnehmer für Nickel sind die Edelstahlproduzenten. Laut Prognosen soll sich die Nachfrage nach Batterienickel bis 2030 verdreifachen. Höchste Priorität besitzt Nickel in Kanada, dort gilt es als kritisches Metall. Das Land ist der fünftgrößte Nickelproduzent. Interessierte Anleger können sich Nickelaktien anschauen. In Kanada gibt es zum Beispiel die Canada Nickel Company - https://www.rohstoff-tv.com/play/analyse-des-nickelmarktes-und-warum-kan... -. Das Unternehmen besitzt Kobalt und Nickel im Crawford-Projekt in Ontario. Auch hat die Regierung von Ontario Crawford als eines von fünf strategischen Projekten identifiziert, das für eine kurzfristige Entwicklung bereit ist. Neben dem Elektrofahrzeugbereich wird Nickel für diverse Anwendungen gebraucht, etwa als Legierungsmaterial für Edelstahlprodukte oder zum Beschichten von Materialien. Die Top fünf der nickelproduzierenden Länder sind Indonesien, Philippinen, Russland, Kanada und China, wobei mehr als 50 Prozent in 2024 aus Indonesien kam. Weltgrößter Nickelverbraucher ist China. Preislich tendiert der Nickelpreis (noch) nach unten, was auf ein Überangebot an raffiniertem Nickel zurückzuführen ist. Auch angedrohte Zölle wirkten negativ auf den Nickelmarkt ein, denn Anleger fürchteten eine weltweite Rezession. Aktuell kostet die Tonne Nickel rund 15.240 US-Dollar. 2024 hatte der Preis die 20.000-US-Dollar-Marke durchbrochen. Langfristig sollte die globale Nachfrage nach Nickel robust sein. Die Lagerbestände lagen im März 2025 bei 155.000 Tonnen, während sie im vergleichbaren Vorjahresmonat noch bei 333.000 Tonnen lagen. Anleger, die nicht auf die kurz- bis mittelfristige Entwicklung, sondern auf eine längerfristige Entwicklung blicken, könnten sich neben der Canada Nickel Company auch Green Bridge Metals - https://www.rohstoff-tv.com/play/green-bridge-metals-erwirbt-option-auf-... - anschauen. Diese Gesellschaft setzt auf Nickel sowie Batteriemetalle und verfügt über das aussichtsreiche Chrome-Puddy-Projekt in Kanada und erwirbt gerade eine Beteiligung an einem Kupfer-Nickel-Projekt. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc... -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten