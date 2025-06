Startseite MAUI lädt zur BBQ Summer Night mit Gabriel Arendt: Kulinarik & Magie im Herzen von München Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 10:03. Das MAUI Restaurant im Ludwigpalais veranstaltet am 11. Juli 2025 einen Sommerabend mit Live-BBQ, DJ-Sounds, Wildsommelier Gabriel Arendt und Zauberkunst am Tisch - ein Erlebnis für alle Sinne. Ein Sommerabend voller Genuss, Feuer und Zauberei - MAUI kündigt exklusives BBQ-Event an Das MAUI Restaurant im Ludwigpalais , bekannt für seine offene Atmosphäre und stilvolle Kulinarik, lädt am Freitag, den 11. Juli 2025, zu einem ganz besonderen Sommerabend ein. Auf der großzügigen Terrasse mitten in München erwartet die Gäste ein BBQ-Event mit Wildsommelier und Live-Grill-Spezialist Gabriel Arendt. Dazu gesellen sich Crémant, Austern - und Magie, die direkt am Tisch geschieht. Die Veranstaltung trägt unverkennbar die Handschrift des MAUI: ungezwungen, hochwertig, genussvoll und stets mit dem gewissen Etwas. Kulinarischer Höhepunkt mit Wildsommelier Gabriel Arendt Mit Gabriel Arendt hat das MAUI einen Partner gewonnen, der nicht nur für exzellente Wildküche steht, sondern auch für ein modernes BBQ-Verständnis. In mehreren individuell komponierten Gängen vom Live-Grill bringt er seine Handschrift direkt zum Gast - unter freiem Himmel und in direkter Interaktion. Die Menüfolge ist inspiriert von Wild, Feuer, frischen Aromen und der charakteristischen MAUI-Leichtigkeit. Bereits beim Empfang setzen Austern und Crémant den Ton für den Abend: locker, geschmackvoll und besonders. Zauberkunst hautnah - Unterhaltung mitten im Geschehen Ein weiteres Highlight des Abends ist die Zaubershow - nicht auf einer Bühne, sondern ganz nah bei den Gästen. Mit Charme und Fingerspitzengefühl sorgt der Künstler zwischen den Gängen für verblüffende Momente, ohne den Abendfluss zu unterbrechen. Die Zauberei ist Teil des Erlebnisses, nicht bloße Show. Sie unterstreicht das Konzept eines offenen, kommunikativen Sommerabends, bei dem Genuss und Begegnung Hand in Hand gehen. Tropisches Flair im Ludwigpalais - Urlaub mitten in der Stadt Die Sommerterrasse des MAUI, eingerahmt vom eleganten Ludwigpalais, wird zur Bühne für Geschmack, Begegnung und besondere Atmosphäre. Tropisch inspirierte Deko, entspannte DJ-Sounds und sommerliche Drinks schaffen ein Gefühl wie im Urlaub - mitten in der Stadt. Die Veranstaltung verzichtet bewusst auf Dresscode und Konventionen und rückt das gemeinsame Erleben eines außergewöhnlichen Abends in den Mittelpunkt. "Feel the fire, taste the vibe - and join the MAUI moments" Mit diesem Leitspruch bringt MAUI seine Philosophie auf den Punkt. Es geht nicht nur um Essen oder Show, sondern um das Lebensgefühl, das entsteht, wenn man genießt, lacht und gemeinsam Zeit verbringt. Genau das will das BBQ-Event am 11. Juli vermitteln: keine steife Gala, sondern ein fließendes, lebendiges Erlebnis. Anmeldung & weitere Informationen Die MAUI BBQ Summer Night beginnt am Freitag, den 11. Juli 2025 um 17:30 Uhr und endet gegen 23:30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Der offizielle Flyer mit QR-Code zur Buchung ist online einsehbar. Eine frühzeitige Reservierung wird empfohlen. Jetzt informieren und Platz sichern: https://maui-restaurant.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MAUI im Ludwigspalais OHG

MAUI ist mehr als ein Restaurant - es ist ein Ort für kulinarische Leichtigkeit, entspannte Begegnung und kreative Eventformate. Im Herzen Münchens gelegen, steht das MAUI für Geschmack, Stil und Lebensfreude. Ob Business-Lunch, After-Work oder Abendveranstaltung: Das MAUI macht jeden Anlass besonders.

