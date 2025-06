Startseite "Dendritische Zelltherapie - Immunologische Krebstherapie der Zukunft" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 08:11. Die dendritische Zelltherapie, speziell in Kombination mit tumorantigen Zielstrukturen, bietet das Potenzial für eine gezielte, personalisierte und langfristig wirksame Immunantwort gegen Krebs. Deutschland, Juni 2025 - Mit dem E-Book "Dendritische Zelltherapie - Immunologische Krebstherapie der Zukunft" veröffentlicht der Autor Andreas Rach ein fundiertes und zugleich verständliches Werk zur personalisierten Immuntherapie bei Krebs. Das E-Book beleuchtet die Wirkmechanismen, klinischen Studien, Kombinationstherapien sowie die Chancen auf Remission - mit besonderem Fokus auf die dendritische Zelltherapie. "Ziel war es, komplexe medizinische Zusammenhänge für Patienten, Angehörige und Fachinteressierte transparent aufzubereiten", sagt der Autor, der sich seit Jahren mit biomedizinischen Therapien beschäftigt. Was das E-Book bietet: - Grundlagen der dendritischen Zelltherapie

- Kombination mit Chemo-, Strahlen-, Hyperthermie- und Misteltherapie

- Remissionsraten und Studien bei verschiedenen Tumorarten (u.?a. Glioblastom, Brust-, Prostata-, Lungen- und Pankreaskarzinom)

- Klinische Fallbeispiele, Apoptosemechanismen und genetische Testverfahren

- Präventionsstrategien, Infografiken und Tabellen Das Buch richtet sich an Patienten, Angehörige, Therapeut:innen und Gesundheitsinteressierte, die sich tiefer mit modernen Immuntherapien auseinandersetzen wollen. Eckdaten zum E-Book: Titel: Dendritische Zelltherapie - Immunologische Krebstherapie der Zukunft

Erscheinungsdatum: Juni 2025

Autor: Andreas Rach

Erhältlich als: E-Book (PDF, Word), optional als Print-on-Demand

Weitere Infos & Bestellung: [ Shopify / oder Webseite ]

Die IMMUMEDIC Limited mit Sitz in Europa ist ein spezialisierter Anbieter von Therapiebegleitung, Informationsdienstleistungen und Behandlungskonzepten im Bereich der dendritischen Zelltherapie, komplementären Immuntherapie und Krebsprävention. In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Laboratorien, Kliniken und Forschungsinstituten unterstützt das Unternehmen Patient:innen bei der Orientierung im komplexen Feld der biologischen Krebstherapien.

Zu den Schwerpunkten gehören:

- Individuell angepasste Immuntherapieplanung (z.?B. DC-Therapie, T-Zell-Aktivierung, tumorgerichtete Strategien)

- Therapiebegleitung und Nachsorgeberatung

- Vernetzung mit internationalen Spezialzentren und Studienstandorten

- Aufklärung und Patientenbildung über Chancen und Grenzen moderner Immunverfahren

- Wissenschaftliche Publikationen und Mitwirkung an Forschungsprojekten

Vision und Werte

Andreas Rach vertritt die Überzeugung, dass moderne Krebstherapie nicht nur auf Toxizität und Zerstörung beruhen darf - sondern auf Stärkung, Präzision und Systemverständnis. Dabei setzt er sich für Therapien ein, die das körpereigene Immunsystem aktivieren und gleichzeitig Lebensqualität und Eigenverantwortung fördern.

IMMUMEDIC steht für:

- Transparenz und seriöse Aufklärung

- Individualisierte medizinische Betreuung

- Wissenschaftlich validierte Konzepte

- Internationale Orientierung mit Fokus auf Innovation

Engagement

