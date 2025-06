Startseite indivHR testet Vector Search im Echtbetrieb - Ergebnisse übertreffen klassische Sourcing-Methoden Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 08:04. indivHR setzt auf semantische Vector Search im IT-Recruiting - mit +42?% Interviewquote und messbar besseren Matches. Wien / München, Juni 2025 Die auf IT spezialisierte Personalberatung indivHR hat erstmals ein semantisches Suchmodell auf Basis von Vector Search in der Praxis eingesetzt - mit messbarem Erfolg. In mehreren laufenden Kundenprojekten erzielte das Unternehmen deutlich höhere Interviewquoten bei gleichbleibender Anzahl an gesourcten Kandidat:innen. "Mit klassischem Boolean und Lebenslauf-Screening kommt man im IT-Recruiting 2026 nicht mehr weit - jedenfalls nicht bei den Kandidat:innen, die wirklich gefragt sind", erklärt Ilka Zeiner, Geschäftsführerin von indivHR. "Deshalb haben wir unser Sourcing technisch weiterentwickelt - hin zu kontextbasierter, semantischer Suche. Die Ergebnisse sprechen für sich." Semantische Suche statt Keyword-Matching Vector Search ermöglicht die Suche nach fachlichen Ähnlichkeiten und Zusammenhängen jenseits fixer Schlagwörter. So lassen sich auch Profile identifizieren, die auf den ersten Blick nicht exakt dem Anforderungsprofil entsprechen - aber auf Basis ihrer beruflichen Entwicklung, Projektkontexte oder verwandten Technologien hervorragend geeignet sind. indivHR setzt dabei auf ein internes Modell, das klassische Jobtitel und CV-Formulierungen automatisch in mehrdimensionale Bedeutungsräume übersetzt und mit den fachlichen Anforderungen abgleicht. Erste Ergebnisse im Vergleich: * +42?% höhere Interviewquote bei Cloud-Positionen

* Deutlich mehr kulturell passende Profile im Erstkontakt

* Verkürzte Shortlist-Zeiten um durchschnittlich 1,5 Werktage

* Diese Ergebnisse basieren auf Testreihen mit mittelständischen Kunden aus dem Cloud- und DevOps-Bereich in Deutschland und Österreich. Entscheidungsprozesse bleiben menschlich Trotz technischer Weiterentwicklung betont indivHR, dass alle finalen Entscheidungen ausschließlich von erfahrenen Recruiter:innen getroffen werden. Die eingesetzte KI dient zur Unterstützung der Analyse und Priorisierung - nicht zur automatisierten Vorauswahl. "Gerade im Lichte des EU AI Acts ist uns wichtig: Unsere Systeme schlagen vor - aber Menschen entscheiden", so Ilka Zeiner. "Wir nutzen Technologie nicht, um Recruiting zu automatisieren, sondern um es intelligenter, fairer und effizienter zu machen." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: indivHR GmbH

indivHR ist eine auf IT spezialisierte Personalberatung mit Sitz in Wien und einem Büro in München. Das Unternehmen vermittelt qualifizierte Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Cloud, DevOps, SAP und IT Security. indivHR kombiniert technologische Tools mit fundierter Marktkenntnis und persönlicher Beratung, um Unternehmen in Deutschland und Österreich bei der Besetzung anspruchsvoller IT-Positionen zu unterstützen.

