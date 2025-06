Startseite Die vielseitige Eventlocation bei Köln für unvergessliche Veranstaltungen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-11 07:37. Der Eventpalast in Hürth ist eine flexible Eventlocation für private Feiern und geschäftliche Veranstaltungen. Dank umfassender Services bietet er den idealen Rahmen für unterschiedlichste Anlässe.? In Hürth, unmittelbar vor den Toren Kölns, hat sich der Eventpalast als professionelle Adresse für exklusive Events etabliert. Die stilvolle Eventlocation vereint moderne Ausstattung mit großzügigem Raumangebot und richtet sich an Veranstalter und Veranstalterinnen, die private Feiern, geschäftliche Anlässe oder andere besondere Events auf hohem Niveau realisieren möchten. Ob Hochzeit, Seminar oder Gala - der Eventpalast bietet den passenden Rahmen für jeden Anlass. Flexible Raumlösungen für besondere Anlässe Der Eventpalast verfügt über zwei großzügig geschnittene Säle, die sich flexibel an die jeweilige Veranstaltungsart und Gästeanzahl anpassen lassen. Der größere Liliensaal mit einer Fläche von 860 Quadratmetern eignet sich hervorragend für festliche Bankette, Empfänge oder Großveranstaltungen mit mehreren hundert Gästen. Der etwas kleinere Veilchensaal bietet auf 360 Quadratmetern eine stilvolle Umgebung für Feiern und Events im mittleren Rahmen. Beide Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich, klimatisiert und können in puncto Ausstattung und Dekoration individuell gestaltet werden. Technische Ausstattung auf höchstem Niveau Neben der Raumgröße überzeugt der Eventpalast auch mit seiner umfassenden technischen Ausstattung. Hochwertige Ton- und Lichtsysteme, professionelle Bühnentechnik sowie Präsentationsequipment stehen für verschiedenste Veranstaltungsformate zur Verfügung - von der Hochzeit mit Liveband bis hin zur Firmenpräsentation mit Beamer und Mikrofonanlage. Ein erfahrenes Technik-Team sorgt dafür, dass alle Komponenten reibungslos funktionieren und das Event ohne Unterbrechungen verläuft. Kulinarische Begleitung und individueller Service Für die kulinarische Begleitung sorgt ein hauseigenes Catering-Angebot, das sich durch Vielfalt und Qualität auszeichnet. Ob Buffet, gesetztes Dinner oder Fingerfood - Speisen und Getränke werden individuell auf das Veranstaltungskonzept abgestimmt. Auch Sonderwünsche, beispielsweise vegane oder allergikerfreundliche Menüs, lassen sich problemlos umsetzen. Ergänzt wird das Angebot durch ein Service-Team, das sich während der Veranstaltung diskret und aufmerksam um das Wohl der Gäste kümmert. Gute Erreichbarkeit und komfortable Unterbringung Ein weiterer Vorteil des Eventpalasts ist die verkehrsgünstige Lage in Hürth - nur wenige Fahrminuten von Köln entfernt. Die Anreise ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unkompliziert möglich, Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Für Gäste, die eine Übernachtung benötigen, befindet sich das direkt angeschlossene Palast Hotel auf demselben Gelände und bietet moderne Zimmer mit kurzen Wegen zum Veranstaltungsort. Veranstalter und Veranstalterinnen, die eine Eventlocation mit professionellem Anspruch, stilvollem Ambiente und zuverlässigem Rundum-Service suchen, finden im Eventpalast Hürth den passenden Partner. Für Buchungen und Anfragen steht das Team unter der Telefonnummer 02233 717980 oder per E-Mail an info@eventpalast.com zur Verfügung. Die Adresse lautet: Max-Planck-Straße 9A, 50354 Hürth. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Event Palast GmbH

Pressekontakt: RegioHelden GmbH

