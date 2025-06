Startseite Aura fotografie mit energie armband power on Pressetext verfasst von helisegeln am Mi, 2025-06-11 06:17. Aura-Fotografie und das Power On Energiearmband: Ein Blick in die Welt der Energetik In der Welt der Energetik gibt es viele faszinierende Phänomene zu entdecken, die jedoch oft im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Skeptizismus und alternativen Heilmethoden stehen. Eine der Herausforderungen in diesem Gebiet ist die Messung und Darstellung der sogenannten “Vital Energy”, die unserer Gesundheit zugutekommen soll. Während wissenschaftlich anerkannte Messgeräte für diesen Zweck fehlen, gibt es dennoch Methoden und Technologien, die in der alternativen Medizin angewandt werden, um diese Energie sichtbar und erfahrbar zu machen. Das physikalische Prinzip der Energetik Das zugrundeliegende physikalische Prinzip der Energetik ist relativ einfach: Durch die Erhöhung der Schwingungsrate unserer Zell-Elektronen kann sich das abgestrahlte Lichtspektrum, die sogenannten Biophotonen, verändern. Diese Veränderung wird mit einer verbesserten Immunität gegen Krankheiten und einer verlangsamten Alterung in Verbindung gebracht. Ein faszinierender Ansatz, der jedoch bisher nur von wenigen Wissenschaftlern, wie Dr. Klaus Volkamer, reproduzierbar nachgewiesen worden ist. Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass der Wissenschaftsbetrieb stark von wirtschaftlichen und politischen Interessen beeinflusst wird. Aura-Fotografie als Fenster zur Vitalenergie Eine Methode, die in der Energetik weit verbreitet ist, ist die Aura-Fotografie. Diese basiert auf der Meridianmessung nach Dr. Voll, einem Prinzip aus der traditionellen chinesischen Medizin (TCM), das den Hautwiderstand misst. Die Ergebnisse dieser Messung werden dann digital simuliert, um eine visuelle Darstellung der Energieaura eines Menschen zu erzeugen. Die Meridianmessung ist eine der ältesten Methoden in der TCM und wird heute in vielen alternativen Heilpraktiken eingesetzt. Im Wesentlichen misst sie die Vitalenergie in lebenden Organismen, indem sie die elektromagnetischen Eigenschaften der Meridiane im Körper analysiert. Das Power On Armband: Lichtenergie für den Körper Eine technologische Innovation, die sich die Prinzipien der Energetik zunutze macht, ist das Power On Energiearmband. Dieses Armband speist gezielte Lichtenergie direkt in das Meridiansystem des Körpers ein, insbesondere in den Perikard-Meridian, der für das Herz-Kreislaufsystem von Bedeutung ist. Diese Methode erhöht die Zellspannung im Körper auf etwa 90 mV, was den energetischen Zustand eines gesunden Kleinkindes widerspiegeln soll. Interessanterweise wird das Power On Armband nicht nur von Sportlern getragen, sondern auch von vielen Menschen, die ihre Vitalität und ihr Wohlbefinden im Alltag verbessern möchten. Allerdings wird empfohlen, das Armband nachts abzunehmen, um mögliche Auswirkungen auf den Schlaf zu vermeiden. Einzigartige Technologie und vielseitige Anwendung Die Erfolgsgeschichten von Sportlern und anderen Nutzern des Power On Armbands sprechen für sich. Die Technologie dahinter ist einzigartig und nicht kopierbar, was sie besonders wertvoll macht. Interessierte Händler haben sogar die Möglichkeit, die Kerntechnologie – den Chip – für eigene Designs und Marken zu erwerben. Die Produktpalette der Power On Technologie wird kontinuierlich erweitert, um den individuellen Wünschen und ästhetischen Vorlieben der Nutzer gerecht zu werden. Für jeden, der an den Prinzipien der Energetik interessiert ist und das Potenzial alternativer Heilmethoden für sich entdecken möchte, bietet das Power On Armband eine spannende Möglichkeit, die eigene Vitalenergie zu stärken. Abschließend lässt sich sagen, dass die Welt der Aura-Fotografie und der Vitalenergie ein faszinierendes Feld darstellt, das trotz der fehlenden wissenschaftlichen Anerkennung immer mehr Menschen in seinen Bann zieht. Es ist eine Einladung, offen für neue Erfahrungen zu sein und die Vielfalt alternativer Heilmethoden zu erkunden. https://vital-energy.eu/power-on-armband-und-expertise-aurakamera/ Über helisegeln Komplettes Benutzerprofil betrachten