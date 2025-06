Startseite Kostenlose Fortbildung für Veranstaltungsprofis Pressetext verfasst von Kwiecinski am Di, 2025-06-10 22:38. Unter dem Titel "Live Entertainment Law für Profis" startet Rechtsanwalt und Branchenkenner Prof. Jens Michow eine neue kostenfreie Podcast-Serie. Den Anfang macht ein einstündiges Tutorial zum Thema "Ausländersteuer". Alle zwei Wochen will Michow sich fortan allen für die Kulturveranstaltungswirtschaft relevanten Rechtsfragen widmen. Mit der Tutorial-Reihe "Live Entertainment Law für Profis" zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Kulturveranstaltungswirtschaft bietet die Fachkanzlei "Michow & Ulbricht Rechtsanwälte" einen exklusiven und für alle Interessierten kostenfreien Service. Die Experten für Medien und Live Entertainment-Recht schließen mit der Podcast-Serie eine häufig nachgefragte, relevante Informationslücke. In dieser ersten Episode erläutert Rechtsanwalt Prof. Jens Michow die komplexe Thematik der Besteuerung der inländischen Einnahmen von Künstlern und Tourneeveranstaltern mit Sitz im Ausland. Einfach und verständlich erklärt der Rechtsexperte im Gespräch mit der Veranstalterin Inke Möller die Bedeutung und die Rechtsfolgen der Haftungsschuldnerschaft der Veranstalter, Besteuerungsoptionen, Abrechnungsmodelle und Steuersätze. "Nach jahrzehntelanger Vortragstätigkeit und der Veranstaltung zahlreicher öffentlicher Seminare sowie der im vergangenen Jahr erschienenen 2. Auflage unseres Buches zum Veranstaltungsrecht freue ich mich, dass wir mit 'Live Entertainment Law für Profis' nun auch digital einen Beitrag zur Fortbildung in wesentlichen Rechtsthemen des Wirtschaftsbereichs leisten können", kommentiert der Veranstaltungsrechtsexperte das Projekt. "Die Serie wird sich mit allen rechtlich für den Wirtschaftszweig relevanten Themen auseinandersetzen", so Michow. "Das Debüt zum Recht der beschränkten Steuerpflicht, der 'Ausländersteuer' ist zwar sehr komplex und thematisch anstrengend, aber der Umgang mit der Haftungsschuld des Veranstalters ist für viele Praktiker immer noch eine Herausforderung - und Unkenntnis führt immer wieder zu sehr unangenehmen Auseinandersetzungen mit den Steuerbehörden." In der bereits in Kürze erscheinenden zweiten Folge geht es um das Thema der inländischen Besteuerung und dem Recht der Doppelbesteuerungsabkommen, gefolgt von Folge 3 mit dem Recht der Künstlersozialabgabe. Laut Michow wird das Programm sich aber nicht nur auf steuer- und abgabenrechtliche Themen beschränken. Ausführlich beschäftigen will man sich unter anderem auch mit der Gestaltung sowie der Nicht- und Schlechterfüllung von Veranstaltungsverträgen sowie dem branchenrelevanten Urheber-, Wettbewerbs- und Markenrecht. "Unsere Zielgruppe sind Live-Veranstalter, Vermittler, Künstlermanager und natürlich auch Künstler. Der Podcast knüpft dort an, wo die meisten Darstellungen der rechtlichen Rahmenbedingungen des Wirtschaftsbereichs aufhören. Wir wollen Wissen vertiefen, Rechtsirrtümer ausräumen und erreichen, dass die vermittelten Informationen den Hörerinnen und Hörern einen möglichst großen Erkenntnisgewinn und Wissenszuwachs bringen", erläutert Michow. Man wolle alle erreichen, die Live-Darbietungen auf die Bühne bringen oder mit ausübenden Künstlern zusammenarbeiten. Auch Rechtsanwalts-Kolleginnen und -Kollegen, die sich über die rechtlichen Themen der Kulturveranstaltungsbranche informieren wollen, seien herzlich eingeladen, "Live Entertainment Law für Profis" zu folgen. Geplant ist auch eine Rubrik "Nachgefragt", in welcher eingegangene Fragen gesammelt und beantwortet werden. Der Podcast "Live Entertainment Law für Profis" ist ab sofort abrufbar auf folgenden Portalen: Spotify: https://open.spotify.com/episode/5YQgAOjYNNNeW0dI8Op6Xk

Amazon: https://music.amazon.de/podcasts/3b61da56-c88d-47d4-a7ec-b21585aa89f6/li...

Amazon: https://music.amazon.de/podcasts/3b61da56-c88d-47d4-a7ec-b21585aa89f6/li...

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=V1nMriby_FY Prof. Jens Michow ist Experte des Veranstaltungsrechts. Über seine Arbeit als Rechtsanwalt und Autor des Standardwerks Veranstaltungsrecht hinaus verfügt Michow auch über jahrzehntelange Erfahrungen als Branchenpraktiker und Lobbyist des Wirtschaftszweigs, u.a. als Gründer der Agentur Michow Concerts & Management, Gründer und jahrzehntelanger Präsident des BDKV Bundesverbands der Veranstaltungswirtschaft (1985-2022), Produzent des LEA Live Entertainment Awards (2006-2022), Mitglied des Aufsichtsrats der Initiative Musik (2007-2022) und des Beirats der Künstlersozialkasse (1995-2024) sowie zahlreicher weiterer Gremien der Veranstaltungsbranche.