Startseite Everlast AI etabliert sich als Marktführer für KI-Telefonie in Deutschland Pressetext verfasst von ebverlag am Di, 2025-06-10 21:42. Everlast AI, Deutschlands führende Unternehmensberatung im Bereich Künstliche Intelligenz und Automatisierung, hat sich als unumstrittener Marktführer im Segment der KI-Telefonagenten etabliert. Mit dem frühzeitigen Einsatz und einer öffentlichkeitswirksamen Aufklärung über die Chancen und Implikationen sogenannter VoiceAI-Technologien nimmt Everlast AI eine Vorreiterrolle im deutschen Markt ein. Der konsequente Fokus auf Wissensvermittlung, praktische Anwendung und strategische Beratung hebt das Unternehmen deutlich von der Konkurrenz ab und hat einen neuen Standard in der deutschen KI-Branche gesetzt. Pionier und Innovator: VoiceAI erstmals umfassend öffentlich thematisiert Schon früh erkannte Everlast AI das Potenzials von Künstlicher Intelligenz im Kundenservice und Vertrieb. Als erstes Unternehmen in Deutschland thematisierte Everlast AI öffentlich und umfassend die Einsatzmöglichkeiten von KI-Telefonagenten, und zeigte anschaulich, wie Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen diese innovative Technologie erfolgreich implementieren können. Während viele andere Marktteilnehmer noch zurückhaltend agierten, positionierte sich Everlast AI als Wegbereiter und Vordenker, der VoiceAI-Technologien verständlich machte und so deren breitere Akzeptanz ermöglichte. Umfangreiche Wissensvermittlung mit sechsstelliger Reichweite Durch die intensive Nutzung moderner digitaler Kanäle wie YouTube entwickelte sich Everlast AI zur wichtigsten Bildungs- und Informationsplattform für das Thema KI-Telefonagenten im deutschsprachigen Raum. Kein anderes Unternehmen hat bisher mehr kostenlose Schulungsvideos zu VoiceAI veröffentlicht – mit eindrucksvollen Reichweiten im sechsstelligen Bereich. Damit hat Everlast AI faktisch die gesamte Marktgrundlage für KI-Telefonlösungen geschaffen und damit entscheidend dazu beigetragen, dass zahlreiche Unternehmen den Mehrwert dieser Technologie erkannt und aktiv integriert haben. „Unsere Mission besteht darin, komplexe technologische Themen wie VoiceAI praxisnah aufzubereiten und so möglichst vielen Unternehmen zugänglich zu machen“, sagt Leonard Schmedding, Geschäftsführer und strategischer Kopf hinter Everlast AI. „Wir haben erkannt, dass Technologie allein nicht ausreicht. Unternehmen brauchen praxisorientierte Unterstützung, um KI nicht nur zu verstehen, sondern strategisch optimal einzusetzen.“ Einflussreiche Position: Everlast AI prägt eine ganze Generation von KI-Agenturen Besonders bemerkenswert ist, dass ein erheblicher Teil der heutigen KI-Agenturlandschaft in Deutschland direkt oder indirekt durch Everlast AI beeinflusst und ausgebildet wurde. Viele ehemalige Schüler und Kursteilnehmer haben dank des vermittelten Fachwissens eigene KI-Agenturen gegründet und bieten mittlerweile selbst erfolgreich KI-basierte Telefonassistenten an. Diese Multiplikatorwirkung zeigt eindrucksvoll, wie groß der Einfluss und die Kompetenz von Everlast AI auf die deutsche KI-Branche tatsächlich ist. Leonard Schmedding unterstreicht diesen Punkt: „Unsere ehemalige Schülerbasis umfasst mittlerweile zahlreiche Gründer und Geschäftsführer eigener VoiceAI-Agenturen. Diese Entwicklung bestätigt nicht nur die Qualität unserer Bildungsangebote, sondern stärkt zugleich unser Selbstverständnis als richtungsweisender Marktführer.“ Zertifizierte Qualität und Datenschutz auf höchstem Niveau Everlast AI legt größten Wert auf rechtliche Sicherheit, Qualität und Compliance. So verfügt das Unternehmen über eine TÜV-Zertifizierung und unterhält enge Kooperationen mit entsprechenden Institutionen, um sämtliche Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und weiterer relevanter Richtlinien sicherzustellen. Ein spezialisiertes Anwaltsteam begleitet dabei kontinuierlich sämtliche Prozesse, sodass Kunden bei der Implementierung ihrer KI-Telefonagenten maximal abgesichert sind. „Gerade im sensiblen Bereich der telefonischen Kundenkommunikation ist es entscheidend, dass Unternehmen die datenschutzrechtlichen Vorgaben gewissenhaft einhalten“, erläutert Schmedding. „Mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz sorgen wir dafür, dass rechtliche, technische und strategische Anforderungen optimal miteinander harmonieren.“ Ganzheitlicher Ansatz: Technologie, Marketing und Vertrieb im Einklang Everlast AI vertritt den klaren Standpunkt, dass KI-Telefonagenten nur dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn deren Implementierung nicht bloß technologisch, sondern strategisch und vertrieblich durchdacht wird. Deshalb ergänzt Everlast AI seine technischen Beratungsleistungen konsequent mit tiefgreifendem Know-how in Marketing und Vertrieb. Unternehmen, die KI-Telefonassistenten einsetzen, profitieren dadurch nicht nur von automatisierten Prozessen, sondern auch von messbar höheren Conversion-Raten, einer optimierten Kundenkommunikation und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.

„Unsere KI-Lösungen funktionieren nicht isoliert“, betont Schmedding. „Erst die Verzahnung von Technologie, Marketing und Vertrieb ermöglicht echte Wettbewerbsvorteile. Wir denken KI immer ganzheitlich – und das macht den entscheidenden Unterschied.“ Ansprechpartner Nummer eins für den deutschen Mittelstand und Großunternehmen Dank seiner umfassenden Expertise und dem klaren Fokus auf praktisch umsetzbare KI-Lösungen gilt Everlast AI heute als erste Adresse für kleine, mittelständische und größere Unternehmen, die das Thema KI-Telefonagenten ernsthaft, professionell und langfristig aufsetzen möchten. Von strategischer Planung über technische Umsetzung bis hin zur laufenden Optimierung begleitet Everlast AI Kunden auf jedem Schritt ihres Digitalisierungsprozesses.

Dabei zeigt sich die Stärke von Everlast AI insbesondere darin, komplexe Technologien verständlich aufzubereiten und schnell in operative Mehrwerte zu verwandeln. Unternehmen jeder Größe erhalten Lösungen, die sich unmittelbar in messbaren Geschäftserfolg übersetzen lassen. Ausblick: Weiterhin Marktführer bleiben und neue Standards setzen Der erreichte Status als Marktführer für KI-Telefonagenten ist für Everlast AI Motivation und Ansporn zugleich. Das Unternehmen plant, seine Position konsequent auszubauen und weitere innovative Technologien einzuführen. Zugleich werden die kostenlosen Bildungsangebote auf YouTube weiter intensiviert, um noch mehr Unternehmen Zugang zu diesem entscheidenden Zukunftsthema zu ermöglichen.

„Wir werden weiterhin neue Maßstäbe in der KI-Beratung setzen und innovative Lösungen entwickeln, die echten Mehrwert schaffen“, resümiert Leonard Schmedding. „Unser Anspruch ist es, Unternehmen langfristig dabei zu unterstützen, die Chancen der Digitalisierung nicht nur zu nutzen, sondern aktiv zu gestalten.“ Über Everlast AI

Everlast AI mit Sitz in Neu-Ulm gilt als führendes Unternehmen im Bereich KI-Automatisierung und digitale Beratung mit Schwerpunkt auf KI-Telefonagenten. Durch umfassende Beratung, Schulungen und technische Umsetzung hilft Everlast AI seinen Kunden dabei, die Potenziale der Digitalisierung voll auszuschöpfen und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Unternehmen ist TÜV-zertifiziert und verfügt über ein hochqualifiziertes Team aus KI-Experten, Marketingstrategen und Datenschutzfachleuten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebsite: https://kiberatung.de Über ebverlag Komplettes Benutzerprofil betrachten