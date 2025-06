Startseite Stracciatella Pressetext verfasst von SmartNett am Di, 2025-06-10 16:56. Stracciatella ist der verlockende erste Vorgeschmack auf das kommende Album Perlentaucher. Mit diesem Song ist der Formation Zickzack ein wahrer Sommerhit gelungen! Die Melodie zaubert die Hitze der Sonne auf die Haut und weckt die Sehnsucht nach einem erfrischenden Eis, das in allen erdenklichen Farben und Geschmacksrichtungen genossen werden kann. Eine musikalische Fata Morgana, die mit realen, rockigen Rhythmen begeistert. Nach den eher tiefgründigen Themen des vorherigen Albums Mondgeflüster bringt Carola Batt-Michel mit Stracciatella in der Formation Zickzack eine sommerliche Leichtigkeit, die von einem heißen Verlangen begleitet wird. Dieser Song ist perfekt für die Stadt, den Strand und die Eisdiele – ein musikalischer Genuss, der den Sommer in all seinen Facetten einfängt. UPC 3617396576674

Release 10.06.2025 Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.