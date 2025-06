Startseite 700 Talente beim Karrieretag Familienunternehmen bei Bürkert Fluid Control Systems Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-10 16:40. 60 Firmen präsentieren sich Am Freitag, 6. Juni 2025, fand der "Karrieretag Familienunternehmen" auf dem Campus Criesbach von Bürkert Fluid Control Systems statt. Unter dem Motto "Wir schaffen Werte." trafen beim 34. Karrieretag Familienunternehmen, der vom Entrepreneurs Club veranstaltet wurde, mehr als 700 vorausgewählte Talente auf 60 führende Familienunternehmen wie Kärcher, Hilti oder die Unternehmen der Schwarz Gruppe. Es fanden über 1.000 vorterminierte Einzelinterviews, zahlreiche Standgespräche und ein intensiver fachlicher Austausch statt. Insgesamt stellten die Unternehmen mehr als 5.000 unterschiedliche Stellen vor. Die akkreditierten Kandidatinnen und Kandidaten reisten aus ganz Deutschland nach Ingelfingen, um sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei Familienunternehmen zu informieren und Kontakte zu knüpfen. Mit mehr als 50 Prozent waren wieder Talente aus dem MINT-Bereich stark vertreten, sie waren besonders von der Atmosphäre auf dem Bürkert Campus, der Vielfalt der teilnehmenden Partnerunternehmen und Branchen sowie den Exponaten im TECH LAB und an den Ständen begeistert. Familienunternehmen machen 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland aus und stellen 60 Prozent der Arbeitsplätze. Das Karriereumfeld in jedem Familienunternehmen ist individuell und oftmals durch nachhaltiges Wirtschaften, eine positive Arbeitsatmosphäre und vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten gekennzeichnet. Wie wichtig es ist als Familienunternehmen in Nachwuchs und Fachkräftegewinnung zu investieren, betonte Georg Stawowy, CEO von Bürkert Fluid Control Systems: "Als Familienunternehmen mit weltweiter Präsenz investieren wir bei Bürkert gezielt in Nachwuchs- und Fachkräfteförderung, weil nachhaltiges Wachstum nur mit engagierten, gut ausgebildeten Teams möglich ist". Meike Querengässer, CHRO, ergänzt: "Menschen bleiben dort, wo sie gesehen, gefördert und wertgeschätzt werden. Als Familienunternehmen legen wir bei Bürkert großen Wert auf eine Unternehmenskultur, die Vertrauen schafft und Entwicklung ermöglicht. In Nachwuchs und Fachkräfte zu investieren, ist für uns keine Reaktion auf den Arbeitsmarkt, sondern ein fester Bestandteil unserer Haltung." Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen:???? "Familienunternehmen zeichnen sich durch ihre hohe Innovationskraft aus. Sie bieten Mitarbeitern damit viel mehr Möglichkeiten, sich sinnstiftend einzubringen. Diese Perspektive jungen Fach- und Führungskräften zu vermitteln, dazu ist der Karrieretag Familienunternehmen die optimale Plattform." "Wir freuen uns sehr, dass wir den Karrieretag Familienunternehmen bereits zum zweiten Mal bei Bürkert Fluid Control Systems durchführen durften und über die sehr positive Resonanz der teilnehmenden Familienunternehmen und Kandidatinnen und Kandidaten. Wir hoffen, damit wieder motivierten und bestens qualifizierten Nachwuchskräften Zukunftschancen bei spannenden Arbeitgebern zu eröffnen. Und gleichzeitig, die Innovationskraft und entscheidende Bedeutung der Familienunternehmen als Fundament der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft, positiv hervorheben zu können.", so Stefan Klemm, Gründer und Inhaber des Entrepreneurs Clubs. Der nächste Karrieretag Familienunternehmen findet am Freitag, 14. November 2025 bei FIEGE in Münster statt. Weitere Informationen, Anmeldung und Bewerbung auf: www.karrieretag-familienunternehmen.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Der Entrepreneurs Club e.K.

Der "Karrieretag Familienunternehmen" ist eine gemeinsame Initiative führender FamilienunternehmerInnen, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherrin ist die Bundeswirtschaftsministerin.

