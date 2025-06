Startseite Quality Shorts: "Fehlermanagement - ein neuer Denkansatz!" am 12.Juni 2025 von 14 bis 15:30 Uhr. Online-Wissenserlebnis Pressetext verfasst von berndblase am Di, 2025-06-10 08:05. Online Wissenserlebnsi. Fehlermanagement - ein Perspektifwechsel. Seit Ende des 19 Jahrhunderts versucht die Industrie eine Fehlerkultur zu installieren. So langsam sollte es jeder begriffen haben. Reihe: Quality Shorts

Qann: am 12. Juni 2025

Von: 14 Uhr bis 15:30 Uhr

Dozent: Bernd Blase

Preis: 90 €

Anmeldung und Info's: in der APP: bernd Blase Coaching im Apple Store oder Googleplay oder info@berndblase.de Wir sprechen über das Scheitern, über die Illusion der Perfektion, über Organisationen, die Fehler sammeln wie Giftstoffe und sie dann in Meetings recyclen, ohne je die Quelle zu hinterfragen.

Ich zeige ihnen Modelle – James Reason’s "Swiss Cheese Model", Dekkers "Just Culture", Kahnemans kognitive Verzerrungen und für die Ängste Albert Ehlis.

Aber wichtiger als das Theoretische ist das Spüren: Der Moment, in dem jemand erkennt, dass sein eigener Anspruch Teil des Problems ist. Seit Ende des 19 Jahrhunderts versucht die Industrie eine Fehlerkultur zu installieren. So langsam sollte auch der letzten Führungskraft klar werden, dass es Fehler geben muss, sonst würde es keine Evolution geben oder: ohne CO2 kein Wachstum. Ich weiß, das klingt zunächst wie blanker Zynismus. Doch was ich meine, ist im Kern ein radikaler Perspektivwechsel – einer, der es erlaubt, Fehler nicht länger nur als Betriebsunfälle zu sehen, sondern als wertvolle, ja notwendige Informationsquellen. Wenn wir schon seit über hundert Jahren versuchen, Fehler zu eliminieren, und dennoch Jahr für Jahr in denselben Mustern scheitern, dann ist es vielleicht an der Zeit, nicht das Symptom, sondern die Haltung zu hinterfragen. Fehler machen ist eine Konstante. Anhang Größe Bernd_Blase_Logo 2025.jpg 73.87 KB APP Bernd Blase Coaching Sig.png 198.46 KB Über berndblase Komplettes Benutzerprofil betrachten