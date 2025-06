Chesapeake Gold gibt nicht vermittelte Privatplatzierung von 4,4 Mio. $ mit Eric Sprott bekannt

Vancouver, British Columbia (9. Juni 2025) / IRW-Press / Chesapeake Gold Corp. (TSX-V: CKG) (OTCQX: CHPGF) (Chesapeake oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 3.700.000 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 1,20 $ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 4.440.000 $) bekannt zu geben (die Privatplatzierung). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Erwerb einer weiteren halben Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb von drei Jahren nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,65 $ zu erwerben. 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen, dessen wirtschaftlicher Eigentümer Eric Sprott ist, ist der einzige Zeichner der Privatplatzierung.

Nach dem Abschluss der Privatplatzierung wird Eric Sprott 12.883.499 Stammaktien und 1.850.000 Warrants besitzen und kontrollieren, was etwa 17,9 % der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 19,9 % der ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht - unter der Annahme, dass solche Warrants ausgeübt werden.

Jean-Paul Tsotsos, interimistischer Chief Executive Officer, sagte: Wir freuen uns, dass Eric Sprott seine Investition in Chesapeake erhöht hat. Seine langjährige Unterstützung spiegelt das Vertrauen in unsere strategischen Ziele und Visionen wider. Diese Finanzierung wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Erprobung unserer firmeneigenen Laugungstechnologie bei Metates - und in Kürze auch bei weiteren Projektchancen - zu beschleunigen. Wir freuen uns, dass das kommende Jahr durch das Erreichen wesentlicher Meilensteine einen beträchtlichen Aktionärswert schaffen wird.

Die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung werden zur Weiterentwicklung der unternehmenseigenen oxidativen Laugungstechnologie, für laufende Explorationen, einschließlich des Projekts Lucy, sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Mit der Privatplatzierung sind keine Vermittlungsgebühren oder andere Provisionen verbunden.

Die Privatplatzierung unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Einheiten unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschluss der Privatplatzierung.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der USA registriert und dürfen nicht innerhalb der USA oder an US-Bürger (gemäß der Definition dieses Begriffs in Regulation S des U.S. Securities Act) oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten oder an Personen in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, diese sind gemäß dem U.S. Securities Act und anderen geltenden Wertpapiergesetzen der USA registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere in irgendeiner Rechtsprechung, einschließlich der USA, dar.

Die Privatplatzierung beinhaltet eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei im Sinne der TSX Venture Exchange Policy 5.9 (die Policy) und von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101), das in der Policy übernommen wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 genannten Ausnahmen von den formellen Anforderungen hinsichtlich einer Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre in Bezug auf die Beteiligung nahestehender Parteien an der Privatplatzierung zu berufen, da voraussichtlich weder der marktgerechte Wert der Transaktion (gemäß der Definition von MI 61-101), noch der marktgerechte Wert der Vergütung für die Transaktion 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß der Definition von MI 61-101) übersteigen wird.

Für weitere Informationen:

Für weitere Informationen über Chesapeake, seine Projekte Metates und Lucy oder die firmeneigene Technologie der oxidativen Laugung besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com oder wenden Sie sich an Jean-Paul Tsotsos unter invest@chesapeakegold.com oder unter +1 778 731 1362.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Über Chesapeake

Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake Gold Corp. ist das Metates-Projekt (Metates) im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika Mexicos biggest undeveloped gold deposits. Bnamericas. Veröffentlicht am Dienstag, den 24. November 2020.

mit über 16,77 Millionen Unzen Gold bei 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber bei 14,3 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 921,2 Millionen Tonnen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold bei 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber bei 13,2 g/t in der vermuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 139,5 Millionen Tonnen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I vom 13. Januar 2023 und Pressemeldung vom 22. Februar 2023.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen über den Abschluss der Privatplatzierung und die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung enthalten können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und basieren auf verschiedenen Annahmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem der Erhalt der entsprechenden behördlichen Genehmigungen, der Abschluss der Privatplatzierung, der Zeitplan und der Inhalt der Arbeitsprogramme, die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die Ergebnisse der unternehmenseigenen oxidativen Laugungstechnologie, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken in der Bergbaubranche sowie politische Instabilität. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass sich Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chesapeake Gold Corp.

P. Randy Reifel

#201 - 1512 Yew Street

V6K 3E4 Vancouver, BC

Kanada

email : chesapeake@shaw.ca

Pressekontakt:

Chesapeake Gold Corp.

P. Randy Reifel

#201 - 1512 Yew Street

V6K 3E4 Vancouver, BC

email : chesapeake@shaw.ca