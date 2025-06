Startseite Hannan identifiziert zwei neue Zonen mit Goldmineralisierung bei Previsto und erweitert den mineralisierten Fussabdruck auf eine Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-09 16:04. Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (- www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-starting-to-drill-at-the-san-mar... -) freut sich, bekannt zu geben, dass die vor kurzem durchgeführten Kartierungen und Schlitzprobenentnahmen die epithermale Goldmineralisierung des alkalischen Typs bei Previsto um ca. 150 m bis 200 m auf 650 m Gesamtstreichenlänge mit mehreren hochgradigen Ergebnissen erheblich erweitert haben. Die Mineralisierung, die entlang des Streichens offen bleibt, befindet sich am nördlichen Rand einer 4 km mal 4 km großen Goldanomalie im Boden (>0,1 g/t Au). Diese Ergebnisse, die sowohl hochgradige Strukturen als auch breitere mineralisierte Zonen aufweisen, lassen Ähnlichkeiten mit weltweit bedeutenden alkalischen epithermalen Goldlagerstätten vermuten. Wichtigste Highlights:

· Eine zusammenhängende Goldmineralisierung erstreckt sich nun über 650 m Streichlänge und bis zu 100 m Breite innerhalb einer 4 km × 4 km großen Gold-Boden-Anomalie innerhalb des Previsto Alkalic Intrusive Complex (Abbildung 2).

· Zonenerweiterung um etwa 150 m bis 200 m südlich des ursprünglichen Gebiets durch Identifizierung der südlichen Zone" (Abbildung 3) mit 8 Tafelproben mit durchschnittlich 0,3 g/t Au und 3 g/t Ag.

· Neue parallele Strukturen wurden 80 m westlich (Western Zone, Abbildung 4) der ursprünglichen hochgradigen Zone innerhalb der erweiterten Zone identifiziert, einschließlich:

o 21 m @ 0,46 g/t Au, 5,2 g/t Ag, einschließlich 3 m @ 1,87 g/t Au, 8,85 g/t Ag

o 21 m @ 0,26 g/t Au, 5,8 g/t Ag

o Einzelne hochgradige Adern mit bis zu 1,27 g/t Au, 17,6 g/t Ag

· Zu den außergewöhnlichen hochgradigen Ergebnissen der zentralen hochgradigen 100 m × 50 m großen Abschnitte (die bereits früher gemeldet wurden) gehören:

o 135,2 m @ 1,3 g/t Au, 9 g/t Ag, einschließlich:

§ 3,0 m mit 12,7 g/t Au, 49 g/t Ag und

§ 3,0 m @ 11,2 g/t Au, 53 g/t Ag

o 11,3 m @ 3,7 g/t Au, 18 g/t Ag einschließlich 1,7 m @ 23,4 g/t Au

o 2,3 m mit 18,8 g/t Au und 66 g/t Ag

· Erstes Bohrprogramm bei Belen wird fortgesetzt: Die erste Bohrung bei Vista Alegre wurde mit dem Bohrloch HDDVA001 auf 184,6 m abgeschlossen (Abbildungen 3 bis 5). Für Belen sind bis zu 5.000 m Diamantbohrungen in 18 Bohrlöchern geplant, die auf drei verschiedene Mineralsysteme abzielen. Michael Hudson, CEO, erklärt: "Die erweiterte hochgradige Goldmineralisierung stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Exploration des Previsto-Projekts dar. Die Entdeckung einer Goldmineralisierung im Grundgestein über eine Streichenlänge von 650 m schafft ein erhebliches Vertrauen in die Größe des Systems. Wir haben mehrere hochgradige Adersätze identifiziert, die das außergewöhnliche Potenzial dieses Gebiets belegen. Besonders ermutigend ist das Vorhandensein dieser robusten Goldstrukturen innerhalb breiterer Halos mit mittelgradiger Mineralisierung - ein Kennzeichen weltweit bedeutender alkalischer epithermaler Systeme. "Unsere Feldteams erweitern Previsto Central mit jedem Arbeitsmonat, decken neue mineralisierte Zonen auf und erweitern bekannte Strukturen. Wir haben detailliertere Probenahmeprogramme geplant, die speziell darauf ausgerichtet sind, diese hochgradigen Strukturen innerhalb der breiteren Hülle der Goldmineralisierung besser zu definieren. Die Kombination aus Größe, Gehalt und geologischem Umfeld bei Previsto macht dieses Projekt zu einem der aufregendsten im Portfolio von Hannan, und wir freuen uns darauf, dieses vielversprechende Ziel in Richtung Bohrtests voranzutreiben. "Nicht zu vergessen sind die Bohrungen bei Belen, die mit unserem ersten 5.000 Meter-Programm mit 18 Diamantbohrlöchern in drei vorrangigen Gebieten begonnen haben. Bei Vista Alegre wurde unser erstes Bohrloch HDDVA001 in 184,6 m Tiefe abgeschlossen, das eine 600 mal 500 m große Zone mit hoher Aufladbarkeit erprobt, die mit starken Goldanomalien im Boden und einer Oberflächenmineralisierung mit einem Gehalt von bis zu 2,7 g/t Au und 44 g/t Ag übereinstimmt. Dies ist der Beginn systematischer Bohrtests über unsere 2,4 km lange geophysikalische Anomalie. Das Bohrloch HDDVA002 wird nun gebohrt. "Nach Vista Alegre werden wir zum 1,2 km langen alkalischen Porphyrsystem von Sortilegio vorstoßen und dann zu Ricardo Herreras beträchtlicher 1.000 m mal 250 m großer Wiederaufladbarkeitsanomalie mit einer auffälligen Kupfer-Gold-Mineralisierung im Porphyrstil. Mit den ersten Untersuchungsergebnissen, die für Juli 2025 erwartet werden, arbeiten wir gleichzeitig an mehreren bedeutenden Zielen im gesamten aufstrebenden 150 km langen Mineralgürtel Valiente, in dem wir einen Erstanbietervorteil haben. Die Kombination aus aktiven Bohrungen bei Belen und dem expandierenden Projekt Previsto positioniert Hannan an einem Wendepunkt, um das wahre Potenzial von Valiente zu demonstrieren." Technische Diskussion Previsto Central Goldmineralisierung Stil Die Goldmineralisierung befindet sich innerhalb eines brekziösen, kalkhaltigen K-Feldspat-Porphyrs aus syenitischem Protolith, der lokal große Xenolithe aus Sedimentgestein enthält. Die Mineralisierung weist mehrere Hauptmerkmale auf: 1. Hochgradige Goldzonen stehen in Zusammenhang mit durchdringendem feinem Roscoelit (vanadiumhaltiger Kaliglimmer) und feinen grauen Quarzadern mit Pyrit, die sowohl als Adern als auch als Stockwerk auftreten.

2. Zu den Alterationsanordnungen gehören Manganoxide, die die Ader- und Brekzienfüllung ersetzen, was darauf hindeutet, dass die unverwitterte Mineralisierung Rhodochrosit enthält, ein Mangankarbonatmineral, das typischerweise in epithermalen Systemen mit geringer Sulfidierung vorkommt.

3. Die primäre Mineralisierung besteht aus 1 % zerstreutem Pyrit mit Spuren von Chalkopyrit, Pyritadern, Roscoelitadern und feinen Jarositadern (wahrscheinlich nach Pyrit).

4. Zu den Erhaltungsindikatoren gehört eine 1,3 m breite Zone mit kristallgefütterten unregelmäßigen Hohlräumen, die auf eine minimale Erosion des Intrusivkörpers und eine mögliche Erhaltung des gesamten epithermalen Systems schließen lassen.

5. Die derzeitige strukturelle Interpretation deutet darauf hin, dass sich die Goldablagerung auf späte Streichen-Schiebe-Verwerfungen konzentrierte, wo horizontale Bewegungen Dehnungsstrukturen innerhalb eines Kompressionsregimes schufen (in Abbildung 4 hervorgehoben). Die Goldmineralisierung bei Previsto Central tritt in vier verschiedenen Bereichen auf 1. Hochgradige Aderzonen: Goldreiche Roscoelit-Adularia-Adern wurden auf einer Fläche von 100 m × 50 m innerhalb von breiterem goldanomalem Gestein (>0,1 g/t Au) kartiert. Erste Kartierungen zeigen ein "Z"-förmiges Adersystem, das auf eine dextrale Streichen-Rutsch-Bewegung hinweist. Die höchsten Goldgehalte treten in Adern auf, die aus dunklem grünem, feinkörnigem Roscoelit und körnigem Adular bestehen, wobei sowohl vertikale als auch horizontale Ausrichtungen dokumentiert sind.

2. Mäßig hochgradige Stockwork-Zonen: Adularia/Pyrit-Stockworks mit spröden Crackle-Texturen liefern typischerweise Gehalte von 0,1 bis 1,0 g/t Gold

