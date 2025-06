Startseite GoldMining gibt den Abschluss der Flow-Through-Finanzierung bekannt und beginnt mit der Exploration im Yellowknife-Goldprojekt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-09 15:50. Der Flow-Through-Aktienpreis von 1,34 $ stellt einen Aufschlag von 25 % auf den vorherigen Schlusskurs dar und markiert die erste Exploration auf dem Projekt seit 2012 Das Goldprojekt Yellowknife beherbergt die ehemalige Mine Discovery, einst eine der hochwertigsten Goldminen mit mehr als einer Million Unzen in Kanada Vancouver, British Columbia - 9. Juni 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ - freut sich bekannt zu geben, dass es seine nicht vermittelte Privatplatzierung von 373.135 Stammaktien, die als "Flow-Through-Aktien" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes gelten (jeweils eine "FT-Aktie"), zu einem Preis von 1,34 $ pro FT-Aktie mit einem Bruttoerlös von 500.000 $ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: "Wir freuen uns, die erste Exploration auf unserem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Yellowknife seit 2012 zu beginnen. Die hochgradigen Tagebau-Ressourcenvorkommen des Projekts mit geschätzten Goldgehalten von mehr als 2,0 g/t unterscheiden sich von der hochgradigen, in der Vergangenheit produzierenden Untertagemine Discovery, die mehr als 1 Million Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von über 1 Unze pro kurzer Tonne produzierte. Hochgradige, in der Vergangenheit produzierende Untertageminen waren in den letzten Jahrzehnten die Quelle für bedeutende Goldentdeckungen in Kanada, wie etwa bei Red Lake, Kirkland Lake und Windfall Lake. Wir freuen uns sehr, ein neues Kapitel der modernen Goldexploration im historisch produktiven und hochgradigen Yellowknife-Grünsteingürtel zu beginnen." Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses aus dem Verkauf der FT-Aktien verwenden, um bis zum 31. Dezember 2026 förderungswürdige kanadische Explorationsausgaben" zu tätigen, die als Flow-Through-Bergbauausgaben" gemäß der Definition im kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) gelten ("qualifizierte Ausgaben"), und zwar im Zusammenhang mit dem Yellowknife-Goldprojekt des Unternehmens. Auf alle qualifizierten Ausgaben wird mit Wirkung vom 31. Dezember 2025 zugunsten der Zeichner verzichtet. Alle im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss des Angebots endet. Das Angebot steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Annahme durch die Toronto Stock Exchange. Über das Yellowknife-Goldprojekt Das Yellowknife-Goldprojekt, das sich entlang des etwa 100 Kilometer langen Yellowknife-Greenstone-Gürtels befindet, besteht aus fünf einzelnen Grundstücken: Ormsby - Bruce, Nicholas Lake, Goodwin Lake, Clan Lake und Big Sky (siehe Abbildung 1). Das Grundstück Ormsby beherbergt die Mine Discovery, die von 1950 bis 1969 betrieben wurde und eine Gesamtproduktion von schätzungsweise 1.023.550 Unzen Gold aus 1.018.800 kurzen Tonnen (st) Erz aufwies. Der durchschnittliche Produktionsgehalt von etwas mehr als einer Unze Gold pro Tonne gilt allgemein als der höchste Durchschnittsgehalt des produzierten Goldes im Yellowknife-Goldbezirk und als eine der hochgradigsten Goldminen in Kanada mit einer Produktion von über einer Million Unzen Gold. Die Verweise auf frühere Produktionsaktivitäten in der Goldmine Discovery dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht als Indikator für zukünftige Explorationen auf dem Projekt gedacht. Die Lagerstätten des Yellowknife-Goldprojekts können als archäische Lode-Gold-Lagerstätten in einer orogenen Goldumgebung betrachtet werden, die in Bezug auf Alter und Stil der Mineralisierung ähnelt, die im gesamten Kanadischen Schild dokumentiert wurde, einschließlich klassischer kanadischer Goldlagerstätten wie Red Lake, Timmins und Kirkland Lake. Gold kommt in günstigen strukturellen Umgebungen vor, einschließlich Gebieten mit kontrastierenden lithologischen Kompetenzen, in denen spröde und duktile Scherungen die Flüssigkeitswege für die Ablagerung von Quarz-Karbonat-Adern in Form von Stockwork und Lode-Gold-Quarz-Adern bilden. Auf dem Goldprojekt Yellowknife wurden bereits umfangreiche Bohrungen, unterirdische Erschließungen und eine historische Goldproduktion durchgeführt. Seit 2012 wurden jedoch keine weiteren Explorationsaktivitäten auf dem Goldprojekt Yellowknife durchgeführt. Die historischen Bohrungen, die auf dem Grundstück durchgeführt wurden, belaufen sich auf insgesamt 1.061 Löcher mit 231.609 Metern. Die Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Yellowknife beläuft sich auf insgesamt 14,1 Millionen Tonnen ("Mt") mit einem Durchschnittsgehalt von 2,33 Gramm pro Tonne Gold ("g/t Au"), die etwa 1.059.000 Unzen Gold in den gemessenen und angezeigten Kategorien enthalten; weitere 9,3 Mt mit einem Durchschnittsgehalt von 2,47 g/t Au, die etwa 739.000 Unzen Gold enthalten, werden in der abgeleiteten Ressourcenkategorie geschätzt. Die Mineralressourcen wurden unter der Annahme eines Goldpreises von 1.500 $ pro Unze und einer metallurgischen Gewinnung von 90 % geschätzt. Bei den meisten Ressourcen handelt es sich um Tagebauressourcen mit vernünftigen Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung, die oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,50 g/t Au angegeben wurden. Geringere Mengen an Untertage-Ressourcen wurden anhand einer visuellen Bewertung der Kontinuität des Gehalts als in goldhaltigen Formen oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 1,50 g/t Au enthalten geschätzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79898/08062025_DE_GOLD_GoldM... Abbildung 1 - Lage der Grundstücke des Goldprojekts Yellowknife nördlich der Stadt Yellowknife in den kanadischen Nordwest-Territorien. Weitere Informationen zum Goldprojekt Yellowknife finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.goldmining.com . Informationen zur hierin erwähnten Mineralressourcenschätzung finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel "Independent Technical Report, Yellowknife Gold Property, Northwest Territories, Canada", der am 1. März 2019 in Kraft trat und am 9. Juni 2021 geändert wurde und auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar ist. Qualifizierte Person Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining, hat die Erstellung aller anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht und diese überprüft und genehmigt. Herr Pereira ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Über GoldMining Inc. Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und über 26 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: GoldMining Inc.

Amir Adnani, Ko-Vorsitzender, David Garofalo, Ko-Vorsitzender

Alastair Still, Vorstandsvorsitzender

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Hinweis für die Leser Die technischen Informationen zum Goldprojekt Yellowknife wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen der SEC unterliegen. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen, bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Fakten handelt, gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Eignung der Explorationsausgaben auf dem Goldprojekt Yellowknife als "kanadische Explorationsausgaben" und die Verwendung der Mittel als "Flow-Through-Bergbauausgaben", das Goldprojekt Yellowknife und seine anderen Projekte und enthalten oft Wörter wie "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "schätzen", "erwarten", "glauben", "potenziell" und Abwandlungen dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als falsch erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankender Metallpreise, unvorhergesehener Kosten und Ausgaben, Risiken in Zusammenhang mit staatlichen und umweltbezogenen Vorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen, der Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, der Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Goldprojekt Yellowknife infolge weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel . Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings jüngstem Jahresinformationsblatt und anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GoldMining Inc.

Jochen Staiger

Suite 1830 - 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada email : info@resource-capital.ch GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb und der Erschließung von Goldaktiva in Nord- und Südamerika liegt. Pressekontakt: GoldMining Inc.

Jochen Staiger

Suite 1830 - 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC email : info@resource-capital.ch Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten