Startseite Pactum sichert sich Serie-C-Finanzierung in Höhe von 54 Millionen $ für die Skalierung seiner agentenbasierten KI im Beschaffung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-09 15:29. MOUNTAIN VIEW, CA / ACCESS Newswire / 9. Juni 2025 / Pactum, eine führende KI-Agenten-Plattform für das Beschaffungswesen, gab heute eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 54 Millionen $ bekannt. Mit dieser Finanzierungsrunde, die vom globalen Software-Investor Insight Partners angeführt wird, erhöht sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf bisher mehr als 100 Millionen $. Die Finanzierung soll dazu beitragen, das Beschaffungswesen mithilfe KI-gestützter Agentenlösungen zu stärken, die eigenständig - aber in Zusammenarbeit mit Menschen - Lieferverträge effizient verhandeln und abschließen können. Diese Investition folgt auf das bisher erfolgreichste Jahr von Pactum, das durch beeindruckende Leistungen in verschiedenen Bereichen geprägt war. Seine Plattform verzeichnete eine 489%ige Steigerung der von seinen KI-Agenten abgewickelten Geschäfte, einen 2,5-fachen Anstieg des jährlich wiederkehrenden Umsatzes und die Neugewinnung von über 25 Global-2000-Kunden, unter anderem Honeywell, Novartis und Tetra Pak. Pactum unterstützt mehr als 50 Großunternehmen, darunter Walmart, Veritiv, Suez, Linde Group, Global Industrial, Mediclinic, Vallen und Otto, mit KI-Agenten, die autonom Einsparungen bei ihren Lieferanten herbeiführen. Das größte dieser Geschäfte wurde auf 140,5 Millionen $ veranschlagt, während das schnellste Geschäft in nur 87 Sekunden komplett von den KI-Agenten von Pactum ausgehandelt und unterzeichnet wurde. Pactum definiert neu, was im Beschaffungswesen möglich ist. Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg dar, erklärte Kaspar Korjus, CEO von Pactum. Sie versetzt uns in die Lage, die Transformation des Beschaffungswesens zu beschleunigen, indem wir Fachleute befähigen, mit KI-Agenten zu arbeiten; dies entlastet die Teams, die sich dann auf strategischere und sinnvollere Aufgaben konzentrieren können. Mit dieser Investition können wir unsere Marktreichweite ausbauen und unser Portfolio an KI-Agenten um neue Innovationen erweitern, von denen Unternehmen profitieren, die bestrebt sind, ihre Beschaffungsprozesse in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln. Josh Zelman, Managing Director von Insight Partners, merkte abschließend an: Pactum konnte mit seiner differenzierten Position am Markt und seinen eindrucksvollen Fähigkeiten zur Automatisierung von End-to-End-Beschaffungsprozessen durch KI-Agenten beträchtliches Wachstum verzeichnen. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten und sie bei der Umsetzung autonomer Einsparungen in großem Umfang zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um Pactum beim kontinuierlichem Wachstum und der Weiterentwicklung seiner Lösungen zu unterstützen. Im Rahmen der Investition wird Zelman in das Board of Directors von Pactum berufen. Über Pactum Seit 2019 spielt Pactum eine führende Rolle in der Transformation des Beschaffungswesens durch KI-Agenten und versetzt Führungskräfte im Beschaffungswesen in die Lage, auf KI-Agenten zurückzugreifen, die an der Seite menschlicher Arbeitskräfte im Einsatz sind. Die Agenten arbeiten rund um die Uhr mit Autonomie und der Befugnis, Verhandlungsmöglichkeiten zu finden und Lieferantengeschäfte in großem Umfang abzuschließen. Mehr als 50 der weltweit größten Unternehmen vertrauen auf die Agenten von Pactum, die einen messbaren Wert liefern und agile Beschaffungsvorgänge ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: pactum.com/ Über Insight Partners Insight Partners ist ein globaler Software-Investor, der Partnerschaften mit wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Startup- und Scaleup-Unternehmen eingeht, die in ihren Branchen transformative Veränderungen bewirken. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 verfügte das Unternehmen über ein aufsichtsrechtlich geregeltes verwaltetes Vermögen von mehr als 90 Milliarden $. Insight Partners ist weltweit in mehr als 800 Unternehmen investiert und begleitete über 55 Portfoliounternehmen bei ihrem Börsengang. Insight hat seine Firmenzentrale in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Tel Aviv und der Bay Area. Zielsetzung von Insight ist es, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten und sie auf ihrem Wachstumskurs mit maßgeschneiderter, praxisorientierter Software-Expertise auszustatten - von der ersten Investition bis hin zum Börsengang. Weitere Informationen über Insight und alle seine Beteiligungen finden Sie unter insightpartners.com oder folgen Sie uns auf X @insightpartners. Medienkontakt

The Jargon Group - pactum@thejargongroup.com QUELLE: Pactum Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA email : cs@accesswire.com Pressekontakt: ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville email : cs@accesswire.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten