Startseite 1A-Anzeigenmarkt.de startet bundesweit - mit über 60 regionalen Portalen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-06-09 13:50. Die 1A-Portale-Gruppe launcht mit 1A-Anzeigenmarkt.de einen neuen, deutschlandweiten Online-Marktplatz. Hannover, Juni 2025 - Die 1A-Portale-Gruppe launcht mit 1A-Anzeigenmarkt.de einen neuen, deutschlandweiten Online-Marktplatz, der zentrale Themen des Alltags digital und lokal vernetzt: Veranstaltungen, Immobilien, Autos und Jobs. Ergänzt wird das Hauptportal durch über 60 regionale Ableger, von Anzeigenmarkt-Hamburg.de bis Anzeigenmarkt-Muenchen.de, von Anzeigenmarkt-Koeln.de bis Anzeigenmarkt-Berlin.de. Mit dem neuen Portalnetz stärkt die 1A Infosysteme GmbH die lokale Reichweite ihrer etablierten Plattformen - darunter 1A-Stellenmarkt.de, 1A-Automarkt.de, 1A-Immobilienmarkt.de und 1A-Reisemarkt.de. Nutzer:innen profitieren von einer thematisch klar strukturierten, ortsnahen Plattform - verbunden mit intelligenter Technologie und starken Partnern. Events, Autos, Immobilien & Jobs - lokal digital verbunden Ein Highlight ist die Eventrubrik in Zusammenarbeit mit Ticketmaster: Ob Popkonzert, Klassikabend oder Familienevent - Nutzer finden tagesaktuelle Veranstaltungen mit direkter Ticketbuchung. Im Bereich Automarkt sorgt die Integration von Inhalten starker Partner wie mobile.de und ebay.de für eine breite Angebotstiefe. Kooperationen mit StepStone, Stellenanzeigen.de und weiteren führenden Netzwerken ermöglichen ein marktabdeckendes Angebot an Jobanzeigen. Ein Angebot für Unternehmen & Privatpersonen Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Immobilien, Fahrzeuge und Personalgewinnung, erreichen auf den regionalen Anzeigenmärkten gezielt ihre lokale Zielgruppe - mit hoher Sichtbarkeit und breiter Reichweite. Privatpersonen können kostenlos inserieren, Suchprofile anlegen und werden durch KI-basierte Suchtechnologie bei der Auswahl relevanter Angebote unterstützt. ? Lokale Orientierung, digitale Einfachheit Neben den klassischen Rubriken bietet der 1A-Anzeigenmarkt redaktionelle Inhalte und Serviceinformationen zu den Themen Wohnen, Mobilität, Arbeit und Freizeit in der Region - verständlich aufbereitet und SEO-stark integriert. Zum Start ermöglicht die 1A Infosysteme GmbH Unternehmen in den jeweiligen Regionen eine kostenfreie Nutzung der Plattformen - im Rahmen einer partnerschaftlichen Einführungsphase, bei der beide Seiten profitieren: Reichweite für Anbieter - attraktives Angebot für Nutzer. Weitere Informationen & Portalübersicht:

www.1A-Anzeigenmarkt.de

