EMF Strahlenschutz für Elektrosensible: Wie Sie Sich Schützen Können

Elektromagnetische Felder und Gesundheit: Ein Thema der Neuzeit In der modernen Welt, in der wir leben, treten immer mehr Krankheitsbilder auf, die die Schulmedizin ratlos erscheinen lassen. Viele dieser Gesundheitsprobleme könnten mit der steigenden Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF) in Verbindung stehen, ein Thema, das in den medizinischen Lehrplänen oft nicht ausreichend behandelt wird. Gesundheit und die potenziellen Risiken durch Handystrahlung sollten heute an oberster Stelle stehen, doch oftmals mangelt es an fundiertem Wissen und bewusster Wahrnehmung. EMF: Das Neue Rauchen? Es gibt eine alarmierende Ähnlichkeit zwischen der heutigen Debatte um EMF und den Versuchen der Tabakindustrie in der Vergangenheit, die Gefahren des Rauchens herunterzuspielen. Jahrzehnte lang wurden Studien präsentiert, die Rauchkonsum als harmlos darstellten, obwohl sich erste gesundheitsschädliche Anzeichen zeigten. Erst nach mehr als 50 Jahren Anerkennung als gesundheitsschädlich wurde endlich Wahrheit gesprochen. So, wie es beim Rauchen der Fall war, sehen wir bei EMF ähnliche Signale. Warum EMF Eine Gesundheitsgefahr Darstellen Heute sind wir mit erheblichen, durch Strahlung verursachten Gesundheitsrisiken konfrontiert, die von Satelliten, Mobilfunkmasten, WLAN-Routern und anderen Geräten ausgehen. Künstliche EMF kann das natürliche elektromagnetische Feld unseres Körpers beeinträchtigen. Dennoch wird die Sicherheit von EMF oft verteidigt, obwohl es immer mehr Hinweise auf gesundheitliche Beeinträchtigungen gibt. Eine Reihe von unerklärlichen Gesundheitsproblemen, die stark mit EMF-Exposition in Verbindung gebracht werden, nimmt stetig zu. Wissenschaftliche Fakten Über EMF

Krebserregend: Viele führende EMF-Wissenschaftler befürworten die Einstufung von EMF als Klasse 1 krebserregend, ähnlich wie Rauchen und Asbest.

Symptome: Dr. Klingenhardt hat nachgewiesen, dass EMF mit ungewöhnlichen Symptomen wie Müdigkeit, Depressionen, Verdauungsproblemen und Schlaflosigkeit verbunden ist.

5G-Bedenken: Neue Technologien wie 5G werden schnell eingeführt, obwohl es keine sicheren biologischen Studien gibt, die die gesundheitliche Unbedenklichkeit bestätigen.

Veraltete Sicherheitsstandards: Die bestehenden EMF-Sicherheitsstandards sind seit 1996 nicht erneuert worden und berücksichtigen nur kurzzeitige Expositionen.

Gefährdete Kinder: Kinder absorbieren die doppelte Strahlungsmenge im Vergleich zu Erwachsenen und sind daher besonders gefährdet.

Einfache Maßnahmen zur Reduzierung der EMF-Belastung Um sich besser vor EMF zu schützen, gibt es einige praktische Maßnahmen, die Sie ergreifen können: Symptome erkennen: Jeder reagiert unterschiedlich auf EMF. Beobachten Sie, welche Symptome bei Ihnen nach EMF-Exposition auftreten.

Technologische Schutzmaßnahmen: Produkte wie der Handy-Strahlenschutz MOTEC oder die Harmony-Disc bieten Schutz vor Elektrosmog und helfen, die schädlichen Auswirkungen zu mindern.

Harmonisierung: Technologien wie Vital Energy können helfen, Strahlungsquellen zu harmonisieren und damit das EMF-Risiko zu verringern.

Fazit Obwohl uns die vollständigen Auswirkungen von EMF erst allmählich klar werden, ist es wichtig, dass wir die Verantwortung für unsere Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Indem wir aufmerksam sind und Schutzmaßnahmen ergreifen, können wir uns gegen die möglichen Gefahren wappnen. Machen wir den Schutz vor EMF zum Thema Nummer 1 in unserer modernen Welt und arbeiten wir gemeinsam daran, eine sichere Umgebung für alle zu schaffen.