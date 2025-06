Startseite Alzheimer Ursache Mobilfunk Pressetext verfasst von helisegeln am Mo, 2025-06-09 08:35. Alzheimer Ursache Mobilfunk: Eine Verbindung? In den letzten Jahren wurde in der Öffentlichkeit verstärkt über die möglichen Ursachen von Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen diskutiert. Eine mögliche Ursache, die zunehmend in den Fokus der Forschung rückt, ist der Einfluss von Elektrosmog auf das menschliche Gehirn. Insbesondere bei Demenzerkrankten stellt sich die Frage, ob elektromagnetische Felder, wie sie beispielsweise durch Mobilfunknetze erzeugt werden, einen Einfluss auf die Entwicklung der Krankheit haben könnten. Magnetiten im menschlichen Gehirn Eine zentrale Rolle in dieser Diskussion spielen Magnetiten, kleine ferromagnetische Kristalle, die sich im menschlichen Gehirn befinden. Besonders interessant ist ihre Ansammlung in der Zirbeldrüse. Diese Entdeckung geht auf Forschungen von Prof. Joseph L. Kirschvink am Institut für Geobiologie in Pasadena im Jahr 1992 zurück. Magnetiten, chemisch als Fe3O4 bekannt, besitzen sowohl gute Stromleitungseigenschaften als auch magnetische Eigenschaften. Der Einfluss elektromagnetischer Felder auf diese Magnetiten stellt eine potenzielle Gefahr dar. Bereits bei Zugvögeln ist bekannt, dass sie diese Kristalle zur Orientierung entlang des Erdmagnetfeldes nutzen. Untersucht man die Magnetiten im Labor, zeigt sich, dass selbst schwache Magnetfelder diese Kristalle beeinflussen können. Elektromagnetische Felder und ihre Auswirkungen Bei der Analyse von Gehirnproben wurden erhebliche Mengen von Magnetitkristallen festgestellt. In der Gehirnsubstanz wurden 4 Nanogramm Magnetite pro Gramm gefunden, in der Hirnhaut sogar 70 Nanogramm. Das entspricht Millionen von Kristallen, die möglicherweise durch elektromagnetische Felder beeinflusst werden können. Studien deuten darauf hin, dass magnetische Schwingungen von etwa 300 Mikrotesla – wie sie beim Mobilfunk auftreten – einen Einfluss auf diese Magnetiten haben könnten. Sie könnten die Blutversorgung des Gehirns beeinträchtigen und zu Demenz, Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisverlust führen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass auch Netzwechselstromfelder ähnlicher Frequenz ein ähnliches Risiko darstellen könnten. Die Rolle der Blut-Hirn-Schranke Ein weiterführender Aspekt ist der Einfluss der Handytelefonie auf die Blut-Hirn-Schranke, eine natürliche Schutzbarriere, die verhindert, dass Schadstoffe das Gehirn erreichen. Studien berichten, dass elektromagnetische Strahlung diese Barriere öffnen kann, wodurch Schadstoffe wie Quecksilber, Blei und Aluminium leichter ins Gehirn eindringen könnten, was demenzfördernde Schäden verursacht. Die Herausforderung durch 5G und Mobilfunk Mit der Einführung des neuen 5G-Mobilfunkstandards wächst die Sorge vor den gesundheitlichen Auswirkungen elektromagnetischer Felder weiter. 5G nutzt hochfrequente Strahlung, die zwar nicht tief in den Körper eindringen kann, jedoch die Haut beeinflussen könnte. Die Haut ist mit Quarzkristallen und Magnetiten durchzogen, die möglicherweise durch diese Frequenzen beeinträchtigt werden. Insbesondere die sogenannten Head’schen Zonen auf der Haut, die für unser Wohlbefinden wichtig sind, könnten durch diese Frequenzen gestört werden. Vorbeugung und Schutzmaßnahmen Um mögliche Risiken durch Elektrosmog zu mindern, gibt es mittlerweile diverse Produkte, die Schutz bieten sollen. Beispielsweise wird MOTEC für elektronische Geräte, die in Körpernähe verwendet werden, empfohlen. Für allgemeinen Schutz gegen Elektrosmog und 5G-Netze wird BOTEC als optimaler Schutz empfohlen. Diese Produkte sollen helfen, die Belastung durch elektromagnetische Strahlung zu reduzieren und damit potenziellen gesundheitlichen Schäden vorzubeugen. Weitere Risikofaktoren und der Blick in die Zukunft Trotz der Hinweise auf die möglichen Gefahren durch Elektrosmog ist es wichtig zu betonen, dass auch andere Faktoren, wie schlechte Ernährung, eine Rolle bei der Entstehung von Alzheimer spielen. Die politische Diskussion über die Gefahren von Elektrosmog ist noch in den Anfängen, ähnlich wie es einst bei Tabak und Asbest der Fall war. Ohne langfristige Studien bleibt es eine Herausforderung, den genauen Einfluss von Elektrosmog auf das Gehirn abschließend zu bewerten. In den kommenden Jahren wird es entscheidend sein, die Forschung in diesem Bereich zu intensivieren und präventive Maßnahmen zu entwickeln, um die Gesundheit insbesondere von Demenzerkrankten zu schützen und eine mögliche Eskalation der Gesundheitskosten zu vermeiden. https://vital-energy.eu https://vital-energy.eu/blog/strahlenschutz/ https://vital-energy.eu/funkstrahlung-schaedlich/ Über helisegeln Komplettes Benutzerprofil betrachten