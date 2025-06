Startseite Entgelt-Software für Entgeltberichte gemäß EU-Entgelttransparenzrichtlinie: Den Überblick behalten und rechtzeitig handeln Pressetext verfasst von Gunther Wolf am Mo, 2025-06-09 01:05. Die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie in Deutschland, die 2026 mithilfe einer Novellierung des Entgelttransparenzgesetzes erfolgen wird, stellt viele Unternehmen vor neue Herausforderungen. Warum ist eine spezialisierte Entgelt-Software für die Erstellung von Entgeltberichten wichtig? Wie können sich Arbeitgeber optimal auf die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie vorbereiten? Wie vermeiden Unternehmen explodierende Personalkosten und die Schwächung ihrer Wettbewerbsposition? Anforderungen an Entgeltberichte nach der EU-Entgelttransparenzrichtlinie Mit der bevorstehenden Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie sind Unternehmen gefordert, Entgeltberichte zu erstellen, die wichtige Informationen über geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede enthalten. Diese Pflicht betrifft zumindest alle Unternehmen mit 100 und mehr Arbeitnehmern. Die Entgeltberichte sind fristgerecht an die zuständige Behörde zu übersenden, da sonst Strafen drohen. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie schreibt folgende Angaben seitens der Arbeitgeber vor: das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle; das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle bei ergänzenden oder variablen Bestandteilen; das mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle; das mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle bei ergänzenden oder variablen Bestandteilen; der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ergänzende oder variable Bestandteile erhalten; der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in jedem Entgeltquartil; das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle zwischen Arbeitnehmern bei Gruppen von Arbeitnehmern, nach dem normalen Grundlohn oder -gehalt sowie nach ergänzenden oder variablen Bestandteilen aufgeschlüsselt. Mit einer spezialisierten Entgelt-Software die Herausforderung der Berechnungen meistern Das können rund 92 Prozent (Stand 11/2024) der von der Entgeltberichtspflicht erfassten Unternehmen nicht leisten. Die Umsetzung dieser Anforderungen der EU-Entgelttransparenzrichtlinie erfordert präzise Berechnungen und detaillierte Datenanalysen. Ein Auszug der geforderten Berechnungen, die Arbeitgeber bei der Berichterstattung beachten müssen: "geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle": die Differenz zwischen den durchschnittlichen Entgelthöhen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eines Arbeitgebers, ausgedrückt als Prozentsatz der durchschnittlichen Entgelthöhe männlicher Arbeitnehmer;

"Median-Entgelthöhe" die Entgelthöhe, von der aus die Zahl der Arbeitnehmer eines Arbeitgebers, die mehr verdienen, gleich groß ist wie die der Arbeitnehmer dieses Arbeitgebers, die weniger verdienen;

"mittleres geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle" die Differenz zwischen der Median-Entgelthöhe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eines Arbeitgebers, ausgedrückt als Prozentsatz der Median-Entgelthöhe männlicher Arbeitnehmer;

"Entgeltquartil" jede der vier gleich großen Gruppen von Arbeitnehmern, in die sie gemäß ihrer jeweiligen Entgelthöhen in aufsteigender Folge unterteilt werden Offensichtlich ist: Diese Berechnungen können zeitraubend und komplex sein, wenn sie manuell durchgeführt werden, was viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Insbesondere Unternehmen mit unter 250 Arbeitnehmern besitzen hierfür weder das erforderliche Personal noch eine geeignete Entgelt-Software. Die Lösung: Entgelt-Software für Entgeltberichte Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben wir eine spezialisierte Entgelt-Software entwickelt, die nicht nur die notwendigen Entgeltberichte erstellt, sondern auch potenzielle Anpassungsbedarfe aufzeigt. Die Vorteile dieser Entgelt-Software für Entgeltberichte sind vielfältig. Beispielsweise können Unternehmen durch die Automatisierung der Berechnungen Zeit und Ressourcen sparen. Im Gegensatz zu manuellen Berechnungen minimiert die Entgelt-Software das Risiko von Fehlern. Unternehmen können schon jetzt auf einfache Weise prüfen, ob sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und rechtzeitig die erforderlichen Anpassungen umsetzen. Proaktive Maßnahmen ergreifen Es ist wichtig für Unternehmen, jetzt zu handeln. Viele Personalverantwortliche könnten geneigt sein zu denken, dass "ja noch Zeit ist" bis zur Implementierung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie. Allerdings ist es im Hinblick auf die Steigerung der Personalkosten entscheidend, Anpassungen nicht auf den letzten Drücker vorzunehmen. Hier sind einige Schritte, die Unternehmen jetzt unternehmen sollten: (1) Bewertung der vorhandenen Entgelt-Software: Überprüfen Sie, ob Ihre aktuelle Lohn- und Gehaltssoftware in der Lage ist, die erforderlichen Berechnungen durchzuführen und Entgeltberichte (zunächst zur internen Verwendung!) zu erstellen. (2) Schulung der Mitarbeiter: Stellen Sie sicher, dass Ihre Personalabteilung bestens informiert ist über die neuen Transparenzanforderungen. (3) Implementierung der Entgelt-Software: Nutzen Sie die entwickelte Entgelt-Software, um die Berichterstattung zu optimieren und rechtzeitig richtlinienkonforme Entgeltsysteme zu schaffen. Mit passender Entgelt-Software auf die Zukunft vorbereiten Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie ist nicht nur mit einem großen Aufwand für Arbeitgeber verbunden, sondern auch eine Chance für Unternehmen, ihre Entgeltstrukturen neu zu durchdenken und strategieorientiert zu verbessern. Mit unserer Entgelt-Software können Arbeitgeber nicht nur die ab 2026 geltenden gesetzlichen Anforderungen an Entgeltberichte erfüllen. Sie haben damit auch die Chance, vorab verschiedene Anpassungswege zu prüfen, die jeweiligen Auswirkungen auf die Personalkosten simulieren und dann die kostengünstigste Variante umzusetzen. Dies wird nach Inkrafttreten des runderneuerten Entgelttransparenzgesetz 2026 nicht mehr möglich sein. Vermeiden Sie explodierende Personalkosten und die Schwächung Ihrer Wettbewerbsposition Die Zeit zwischen dem heutigen Tag und dem Entgelttransparenzgesetz 2026 sollten Unternehmen mit einer Belegschaft von mehr als 100 Mitarbeitenden unbedingt dazu nutzen, Entgeltberichte vorab zur internen Verwendung zu erstellen. Kontaktieren Sie die Entgelt-Experten, wenn Sie mehr über die Auswirkungen und Konsequenzen der Entgelttransparenzrichtlinie für Ihr Unternehmen erfahren möchten oder einen Blick auf die Entgelt-Software zur Erstellung von Entgeltberichte werfen wollen. I.O. Group® Wolf®

