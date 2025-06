Startseite Kapitalbeschaffung ohne Banken mit einer Privatplatzierung bei privaten Kapitalgebern - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am So, 2025-06-08 10:49. Die Kapitalbeschaffung am freien Kapitalmarkt mit einer Kapitalmarkt-Emission von Vermögensanlagen oder Wertpapieren ist gesetzlich streng reguliert und im Kreditwesengesetz ( KWG ) gemäß % 54 KWG sogar strafbewährt, so Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Die Kreditprüfungs-Ergebnisse bei der Hausbank sind immer abhängig von Bonität und Rating und von der Wettbewerbspositionierung bei der Bank. Gerade in Krisenzeiten der Konjunktur sind zusätzliche Liquidität oder mehr Eigenkapital von besonderer Bedeutung. Das öffentliche Beteiligungsangebot zur bankenunabhängigen Kapitalaufnahme und die Anwerbung von Privatinvestoren ( siehe www.finanzierung-ohne-bank.de ), die Privatplatzierung zur Beteiligungsfinanzierung, die Eigenkapitalbeschaffung, die Finanzierung durch Sacheinlage, die Bilanzoptimierung durch steuerneutrale Hebung stiller Reserven, die sonstigen bilanzpolitischen Massnahmen sind Teilaspekte einer ganzheitlichen Unternehmensfinanzierung, Das Eigenkapital kann aus Gesellschafterkapital als Haftkapital oder auch aus Mezzaninekapital ohne Stimmrechte bestehen. Die Durchführung und Abwicklung einer unternehmensgerechten, privaten stimmrechtslosen Mezzanine-Finanzierung und bankenunabhängigen Unternehmensfinanzierung sind deshalb Geboten. Die erfolgreiche Kapitalbeschaffung verlangt sowohl bei den Banken als auch am Kapitalmarkt eine Investition ( = Honorar für die Bearbeitung ). Mit einem BaFin-Prospekt liegen die Kosten meist im 6-stellingen Euro-Bereich. Die Erstellung von prospektfreien aussagekräftigen Beteiligungs-Exposés ist ohne Folgekosten sehr viel günstiger. Die kapitalmarktorientierte Finanzierung ohne Stimmrechtsverwässerung ist aufgrund der gesetzlichen Bereichsausnahmen auch ohne BaFin-Prospekt möglich. Grundschuldbesicherte Darlehen sind gem. § 1 Abs. 1 KWG sogar vollkommen BaFin-prospektfrei zulässig. Für die Privatplatzierung von Mezzanine-Finanzierungen wie z.B.den Vermögensanlagen, also den nicht wertpapierverbrieften stillen Beteiligungen und Genussrechten bzw. Genussscheinen und Anleihen bzw. Namensschuldverschreibungen ist eine spezielle Strategie erforderlich, die neben der Öffentlichkeitsarbeit, dem Finanzmarketing und der Finanzmarkt-kommunikation zur Etablierung eines Produktimages auch die Ansprache der richtigen Multiplikatoren (Finanzdienstleister) und Anlegerkreise beinhaltet. Es ist ein Platzierungsmanagement zu installieren und eine eventuell kleine Roadshow zur Präsentation vor Finanzdienstleistern und Investoren zu organisieren. Die richtige Kapitalmarktstrategie zur Kapitalbeschaffung zu finden und gemeinsam mit dem Unternehmen zur Kapitalbeschaffung umzusetzen, bedarf langjähriger Erfahrung. Eine ergebnisorientierte Vorgehensweise und ein flexibles Handling der jeweiligen Unternehmensinteressen ist eine wichtige Aufgabe. Dafür sind professionelle Platzierungstätigkeiten und Verbindungen zu Kapitalmarktteilnehmern erforderlich, die zum Erfolg führen. Bei Hartnäckigkeit, Ausdauer und fleißiger Finanzmarketing-Arbeit steht am Ende die gewünschte Kapitalbeschaffung. Die Kapitalmärkte und Beteiligungsmärkte sind klassische Eigenkapitalmärkte, auf denen sich von dritter Seite Eigenkapital gewinnen läßt. Die Banken andererseits haben ein Monopol auf die Kreditmärkte. Hier lässt sich kein Eigenkapital als Risikokapital akquirieren, sondern lediglich Kreditkapital über entsprechende Bankdarlehen. Eigenfinanzierungen und Eigenkapital dienen der Erhöhung der Eigenkapitalquote und sind für die Gesamtfinanzierungsfähigkeit eines Unternehmens unverzichtbar. Für eine erfolgreiche Kapitalmarktemission sind eine gute Equity Story und die Umsetzung der Unternehmensinformationen durch eine kontinuierliche Finanzmarktkommunikation erforderlich. Für die Umsetzung der Platzierungsstrategien stehen die Dr. Werner Financial Service Group mit einem Full-Service zur Verfügung ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Finanzierungsprobleme, Liquiditätsprobleme und Geldprobleme werden durch ein Private Placement, eine gute Kapitalmarkt-Emission und die richtige Emissionsstrategie mit einer kontinuierlichen Finanzmarktkommunikation auf Dauer beseitigt. Das Unternehmen erhält eine ständige Kapitalzufuhr aus den Beteiligungstranchen. Weitere Informationen erteilt kostenfrei Dr. jur. Horst Werner ( mailto:dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de ) von der Dr. Werner Financial Service AG. Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten