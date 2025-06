Startseite Harvest Technology - zunehmende Marktdurchdringung & Marktposition Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-06-06 15:09. Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung und Kommunikation verzeichnen im Jahr 2025 weltweit ein zunehmendes Interesse seitens der Investoren, da Regierungen ihre Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen und Kapitalströme in diesen Sektor gelenkt werden. Ein australisches Unternehmen, das seine strategischen Vorteile im Bereich der verschlüsselten Punkt-zu-Punkt-Datenkommunikation und -protokolle auf globalen Märkten nutzen möchte, ist die Harvest Technology Group (ASX: HTG; FSE: HTE, ISIN: AU0000082422). CEO Ilario Faenza ist mit der Umsetzung eines 36-monatigen Strategieplans mit dem Titel Pathway to Profit betraut. Zwei zentrale Säulen dieses Plans sind die globale Expansion der Marktpräsenz und der Kundenbasis für die Nodestream-Plattform für Remote-Streaming sowie die Senkung der Betriebskosten mit dem Ziel, die Gewinnschwelle zu erreichen. Im Jahr 2024 gründete die Harvest Technology Group eine EU-Tochtergesellschaft - HTE (Harvest Technology Limited) - mit Sitz in Irland, um Kunden in der Europäischen Union besser bedienen zu können. Anfang dieses Jahres begann zudem der Handel der Aktie am Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, was den Zugang zu einem der größten Kapitalmärkte der Welt eröffnet und die Sichtbarkeit bei europäischen Investoren erhöht. Das Unternehmen gewinnt zunehmend an Marktdurchdringung bei neuen wie bestehenden Kunden. Anfang 2025 erhielt Harvest einen Auftrag zur Installation seiner Nodestream-Hardware auf fünf weiteren Schiffen in der Flotte eines bestehenden maritimen Kunden (mit anschließenden wiederkehrenden Software-Abonnements). Darüber hinaus wurde ein bedeutender verteidigungsbezogener Auftrag gewonnen - eine Bestellung eines Verteidigungspartners aus dem Five-Eyes-Bündnis für mit Nodestream integrierte Geräte. Ein Kernelement der Vertriebsstrategie von Harvest ist die Zusammenarbeit mit Wiederverkäufern zur Beschleunigung des Umsatzwachstums. Anfang 2025 wurde ein globales Reseller-Abkommen mit Pulsar International unterzeichnet. Pulsar ist ein führender Anbieter mobiler Satelliten- und Kommunikationsdienste mit umfangreichen globalen Netzwerken und Vertriebserfahrung. Neue Partnerschaften wie mit Pulsar sollen die Vertriebspipeline wesentlich stärken. Im Rahmen der Umsetzung seiner Technologie-Roadmap brachte Harvest im vergangenen Quartal drei neue, intern entwickelte Hardwaregeräte auf den Markt. Diese zeichnen sich durch höhere Leistung bei kompakteren Bauformen aus. Zudem wurde ein umfangreiches Software-Upgrade mit dem Codenamen Dragontail an bestehende Kunden ausgeliefert. Dieses integriert die Funktionen von NodestreamX und NodestreamLive in einer einheitlichen Plattform, wodurch Bedienbarkeit und Funktionalität verbessert werden. Ziel dieser Innovationen ist es, das Produktportfolio von Harvest zu stärken und den Kundennutzen zu erhöhen - was wiederum das Wachstum wiederkehrender Umsätze unterstützt. Obwohl die Quartalsumsätze derzeit noch moderat sind, zeigt sich eine positive Dynamik: Im dritten Quartal 2025 erzielte Harvest Bargeldeingänge in Höhe von 501.000 AUD (1,7 Mio. AUD seit Jahresbeginn). Das EBITA verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal um 467.000 AUD, zudem wurde ein Anstieg der wiederkehrenden Einnahmen um 11 % verzeichnet. Programme zur Kostenreduzierung und Optimierung wurden erfolgreich abgeschlossen und übertrafen die internen Zielvorgaben. Mit einer festen Position in neuen Märkten wie Europa und dem Nahen Osten sowie einer frühen Marktdurchdringung in kritischen Industrien wie der Schifffahrt, der Verteidigung und der Telemedizin schafft Harvest die Voraussetzungen für eine nachhaltige Wertsteigerung für Aktionäre in den kommenden Jahren. Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Harvest Technology oder Nebenwerte. Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

harvest.technology/ Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden. Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: harvest.technology/investors/ Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes. Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

