Service mit mehr Nachhaltigkeit – Aktuelle Webinare zu Trends und Entwicklungen im Service

Die Einbeziehung von Nachhaltigkeit im Service wird aus mehreren Gründen immer wichtiger. Kunden werden zunehmend kritischer und legen mehr Wert auf soziale Gerechtigkeit, Fairneß sowie aktiven Umweltschutz und den Einsatz alternativer Energien bei der Serviceerbringung. Nachhaltige Services bieten Unternehmen die Möglichkeit, sich im Wettbewerb zu differenzieren. Wer frühzeitig ökologische Verantwortung übernimmt, kann sich als Vorreiter positionieren und neue Kundengruppen erschließen. Gesetzliche Vorgaben in Bezug auf Umweltstandards und CO?-Reduktion nehmen zu. Unternehmen, die nachhaltige Servicekonzepte frühzeitig umsetzen, sind besser auf zukünftige Regulierungen vorbereitet. Nachhaltigkeit trägt zur Risikominimierung und zur Ressourceneffizienz bei. Das spart Kosten und erhöht die Resilienz gegenüber Marktschwankungen und Umweltkrisen. Nachhaltige Werte wirken sich positiv auf die Mitarbeitermotivation aus. Unternehmen, die Verantwortung übernehmen, sind für Fachkräfte – insbesondere jüngerer Generationen – attraktiver. Wie lassen sich in Zukunft erfolgreiche Serviceangebote gestalten, die Aspekte der Nachhaltigkeit miteinbeziehen? Antworten auf diese und andere Fragen liefern die aktuellen Webinare des X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign. Eine Übersicht der Themen ist unter: www.DieServiceForscher.de/veranstaltungen/webinare/ zu finden.