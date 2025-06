Right Season kündigt Ernennung von Dr. Kristian Thorlund zum Chief Executive Officer und Direktor an

5. Juni 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Right Season Investments Corp. (TSXV: LITT), (Right Season oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Dr. Kristian Thorlund, PhD, zum Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens und einem Mitglied des Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Dr. Thorlund verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte in den Bereichen Data Science, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI). Als erfahrener Unternehmen war er maßgeblich an der Gründung mehrere kanadischer Health-Tech-Unternehmen beteiligt und hat zu zwei erfolgreichen privaten Exits im Wert von mehreren Millionen Dollar sowie zwei Börsengängen (IPO) beigetragen.

Neben seinen unternehmerischen Leistungen ist Dr. Thorlund als Teilzeitprofessor an der McMaster University in Ontario tätig und war früher Gastprofessor an der Stanford University in Kalifornien. Er hat über 200 wissenschaftliche Artikel in führenden Fachzeitschriften für Medizin und Data Science veröffentlicht und gehörte in den letzten zehn Jahren zu den führenden 1 % der weltweit meistzitierten Forscher redwoodai.com/#kristian-thorlund

. Dr. Thorlund ist derzeit auch Mitglied im Board of Directors von Redwood AI und COA-AI, zwei KI-Softwareunternehmen, die er mitbegründet hat.

Es ist mir eine Ehre, Right Season zu einem so entscheidenden Zeitpunkt in seiner Entwicklung beizutreten. Angesichts von Innovationen in den Bereichen Data Science, KI und Technologie, die die Zukunft prägen, ist Right Season meiner Meinung nach einzigartig aufgestellt, um die sich bietenden Chancen wahrzunehmen. Ich freue mich darauf, eng mit dem Board und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen und auf dem starken Fundament aufzubauen, das bereits gelegt wurde, so Dr. Thorlund, CEO von Right Season.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass Tyler Lewis, der bisher den Posten des CEO und eines Direktors von Right Season bekleidete, dem Unternehmen als Direktor erhalten bleibt. Das Board of Directors dankt Herrn Lewis für seine Führungskompetenz und Beiträge als CEO und freut sich auf sein weiteres Engagement und seine Beratung, wenn das Unternehmen nun in die nächste Wachstumsphase eintritt.

Über Right Season Investments Corp.

Right Season Investments Corp. ist eine kanadische Risikokapital-, Investment- und Beratungsfirma, die bestrebt ist, Innovationen aktiv zu fördern und das Wachstum für ihre Aktionäre zu beschleunigen. Right Season investiert Kapital in private und börsennotierte Unternehmen, die hervorragende Wachstumschancen bieten.

Ansprechpartner:

Kristian Thorlund, CEO

Tel: 1 833 383 9900

E-Mail: investor@rightseasoninvestmentscorp.com

