Fury kündigt die Einreichung und den Versand des Management-Informationsrundschreibens in Verbindung mit der Jahreshauptversamml

- Wenn Sie Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Laurel Hill Advisory Group unter der Telefonnummer 1-877-452-7184 (gebührenfrei in Nordamerika) oder 1-416-304-0211 (außerhalb Nordamerikas) oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com . TORONTO, Kanada - 5. Juni 2025 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) - www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-update-on-new-strategic-invest... - ("Fury" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass sein Management-Informationsrundschreiben (das "Rundschreiben") in Zusammenhang mit der bevorstehenden Jahreshauptversammlung (die "Versammlung") der Aktionäre (die "Aktionäre") des Unternehmens nun unter dem Profil von FURY auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) und auf der Website von Fury hier furygoldmines.com/investors/agm-materials/ verfügbar ist. Darüber hinaus wurde der Versand des Rundschreibens und der zugehörigen Materialien für die Versammlung an die Aktionäre abgeschlossen. Details zum Treffen Die Versammlung findet am Donnerstag, den 26. Juni 2025, um 11:00 Uhr (Torontoer Zeit) in einem rein virtuellen Format statt. Die Versammlungsunterlagen werden an die Aktionäre verschickt und enthalten Informationen über die Wahl der Direktoren und die Ernennung der Wirtschaftsprüfer, detaillierte Anweisungen zur Stimmabgabe für die Aktien und zur Online-Teilnahme an der Versammlung. Das Unternehmen empfiehlt den Aktionären, die Versammlungsunterlagen vor der Stimmabgabe für ihre Aktien zu lesen. Der Verwaltungsrat von Fury empfiehlt den Aktionären einstimmig, FÜR ALLE Beschlüsse zu stimmen. Canada Post Arbeitsunterbrechung Im Falle eines Streiks der kanadischen Post können die traditionellen Postdienste für die Verteilung von Vollmachtsunterlagen unterbrochen werden. Die Vollmachtsunterlagen können elektronisch auf der Website von Fury Gold Mine Limited unter der oben genannten Website abgerufen werden. Fragen von Aktionären und Unterstützung bei der Stimmabgabe Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe ihrer Aktien benötigen, werden gebeten, sich an den Bevollmächtigten von Fury zu wenden: Laurel Hill Advisory Group Gebührenfrei in Nordamerika | 1-877-452-7184

Außerhalb Nordamerikas | 1-416-304-0211

E-Mail | assistance@laurelhill.com Über Fury Gold Mines Limited Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Position von 11,8 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp. hält (etwa 14,5 % der emittierten Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com . Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an: Margaux Villalpando, Manager Investor Relations

Tel: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

