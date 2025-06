Startseite CHAINWAY MC51 RFID Handhelds ab sofort bei der IDCRAFT GmbH Pressetext verfasst von IDCRAFT am Do, 2025-06-05 15:04. CHAINWAY MC51 RFID Handhelds ab sofort bei der IDCRAFT GmbH

5G & RFID - Handhelds für Industrie, Einzelhandel und Logistik

Neuhofen, 5. Juni 2025 – Die IDCRAFT GmbH, Experte für RFID & NFC Hardwarelösungen, bietet ab

sofort die neue CHAINWAY MC51 Serie an. Die mobilen RFID Terminals vereinen neueste Technologie

mit industrieller Robustheit und wurde speziell für den Einsatz in Logistik, Produktion und Einzelhandel

entwickelt.

Die CHAINWAY MC51 Mobile Computer Familie sind leistungsstarke RFID Handheld Reader, mit

fortschrittlichen UHF | RAIN - RFID, HF | NFC - RFID und Barcode-Technologien in einem Gerät

kombiniert. Dank 5G Konnektivität, Wi-Fi 6E, Android 14 und einem robusten 6-Zoll-HD-Display eignet

sich das Gerät ideal für den professionellen Dauereinsatz in rauen Umgebungen.

Highlights der CHAINWAY MC51 Serie:

• Zwei UHF | RAIN - RFID Varianten mit den neuesten Impinj Chips

• Integrierte UHF Variante mit Impinj E510 Chipund bis zu 4 Meter Lesereichweite

• Gun Version mit Impinj E710 Chip für Lesereichweiten von bis zu 15 Metern

• Android 14 mit Upgrade-Option für zukünftige Versionen

• 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS – modernste drahtlose Kommunikation

• IP67-Gehäuse, stoßfest bis 1,5 m, Hot-Swap-fähiger 5000 mAh Akku

• Mit integrierten 1D/2D-Barcodescannern

Die MC51-Serie eignet sich für vielfältige RFID-Anwendungen: Inventur, Lagerverwaltung, Asset Tracking

und Field Service. Kunden profitieren von hoher Ergonomie, intuitiver Bedienung und der Flexibilität,

verschiedene Modellvarianten (integriert oder Pistolengri?) für individuelle Anforderungen

auszuwählen.

Als o?zieller CHAINWAY Vertriebspartner in Europa bietet IDCRAFT neben der Hardware auch

umfassende Services: Beratung, Produkttraining und Support aus einer Hand.

„Mit CHAINWAY haben wir einen zuverlässigen Partner für moderne & mobile Auto-ID-Lösungen. Die MC51-

Serie ist ein Meilenstein in der mobilen RFID-Datenerfassung“, so Patrick Kochendörfer, Geschäftsführer der

IDCRAFT GmbH.

Interessenten können ab sofort Geräte testen oder direkt bestellen.

>> Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder eine persönliche Vorführung.

Web: https://www.idcraft.com

