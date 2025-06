Startseite Deutschpop-Aufsteigerin STEPh im "Aufwind" Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-05 12:37. Mit neuer Hitsingle auf Tour Sie singt, schreibt sich sinnstarke Texte auf die Stimmbänder und überzeugt durch ebenso charismatische wie ausdrucksvolle Bühnenpräsenz: Das ist sie - STEPh. Die Singer-Songwriterin aus Berlin, steht für deutschsprachige Popmusik mit Haltung und Herz und schaffte es mit ihrer aktuellen Single Aufwind erstmals in die Popcharts beim Branchenführer Amazon. Wer im Osten der Republik wohnt hat GlÜck: Von Freitag, dem 6. Juni bis Samstag 18.7. kann man ihre Songs live erleben - auch ihren Amazoncharthit: "Aufwind" Die Tourdaten: 06.06.2025 Zinnowitz (Usedom)

14:00 Uhr Seebühne

?07.06.2025 Loissin

20:00 Uhr Kitesafe Beachbar

08.06.2025 Zinnowitz (Usedom)

18:00 Uhr Seebühne

21.06.2025 Brandenburg an der Havel

18:30 Uhr 60. Havelfest

05.07.2025 Krummin (Usedom)

19:30 Uhr Naturhafen

11.07.2025 Frankfurt (Oder)

20:30 Uhr Bunter Hering Festival

18.07.2025 Rüthnick (bei Berlin)

19:00 Uhr Open Air (VVK folgt in Kürze) Ihre Songs erzählen von Aufbruch, innerer Stärke und den leisen, wie lauten Momenten des Lebens. Dabei schafft sie eine Verbindung zwischen persönlichem Ausdruck und einem Sound, der live überzeugt - emotional, eingängig und mit klarer Sprache. STEPh versteht ihre Musik auch als gesellschaftliches Ausdrucksmittel. 2019 initiierte sie ein Benefizkonzert für den Regenwald, 2021 widmete sie den Song "Zusammenhalt" den vom Hochwasser betroffenen Regionen im Ahrtal. Seit Sommer 2025 steht die Künstlerin erstmals wieder auf der Bühne. Mit neuer Energie, Klarheit und einer spürbaren künstlerischen Reife, meldet sie sich im aktuellen Kulturgeschehen zurück. Soeben hat sie ihre neue Single veröffentlicht - "Aufwind" - ein kraftvoller Popsong, der Leichtigkeit und Neuanfang in sich trägt. Die ersten Radio-Reaktionen sind ausnehmend gut. Erste Playlist-Platzierungen trudelten bereits vor Veröffentlichung ein. Der Song wirkt live wie im Streaming gleichermaßen - direkt, eingängig, nahbar. Mit "m • o • m - monument of moment" präsentiert STEPh außerdem ein Bühnenprogramm, das Musik und Atmosphäre auf besondere Weise verbindet. Es geht um den Moment, um Begegnung, um echtes Erleben. Ein Konzertabend, der nicht nur unterhält, sondern berührt - und lange nachwirkt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Derer Consulting

Herr Hans Derer

Hermann-Löns-Weg 1

71364 Winnenden

Deutschland fon ..: +49 71 95 - 90780-78

fax ..: +49 71 95 - 90780-79

web ..: http://www.derer-consulting.de

