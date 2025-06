Startseite Brückenbauer für die ECM-Zukunft: Amagno gewinnt Harald Greiner als neuen Sales Director Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-05 11:28. Harald Greiner verstärkt seit April 2025 als Sales Director das Amagno-Führungsteam. Der ECM- und DMS-Experte treibt den Einsatz KI-gestützter Datenverarbeitung im Dokumentenmanagement voran. _Oldenburg, 5. Juni 2025._ Ein neues Gesicht für eine neue Ära: Harald Greiner - bisher in leitender und operativer Position bei führenden ECM / DMS-Anbietern wie IXOS, SER, d.velop und Konica Minolta Business Solutions tätig - ist seit April 2025 Sales Director bei Amagno . Greiner (59) bringt über 35 Jahre Berufserfahrung im Bereich Enterprise Content Management (ECM), Dokumentenmanagement-Systeme (DMS) und EDM (Engineering Data Management) mit. Er gilt als erfahrener Brückenbauer zwischen Kundenwünschen, Technik und Vertrieb: Nun begleitet er bei dem Oldenburger Softwareunternehmen den Sprung vom Dokumentenmanagement zum KI-getriebenen Conversational ECM mit deutlich höherer Produktivität. Mit Amagno habe er sich bewusst für ein Unternehmen entschieden, das "Innovation, Technologie und den Menschen gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt", erklärt Greiner. "Mich begeistert, wie innovativ Amagno den Einsatz von KI im DMS und ECM vorantreibt - und wie konsequent die Self-Service-Lösungen und der No-Code-Ansatz auf den echten Bedarf der Nutzer ausgerichtet sind." In einer Zeit, in der Enterprise Content Management durch KI strategisch neu ausgerichtet werden müsse, sei es entscheidend, sein Team richtungsweisend aufzustellen, unterstreicht der CEO von Amagno, Jens Büscher: "Harald bringt sehr viel Erfahrung in unserem Markt mit - und ein profundes Verständnis für die starke Integration modernster KI, die unser ECM zukünftig prägen werden." Greiner habe bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er innovative Lösungen strategisch im Markt verankern könne. "Mit ihm an der Spitze des Verkaufsteams wird es uns gelingen, auf die individuellen Herausforderungen unserer Kunden noch besser einzugehen und zu zeigen, wie erfolgreich sich viele Probleme mit dem KI-getriebenen Conversational ECM von Amagno lösen lassen," ist Büscher überzeugt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Amagno GmbH

email : info@amagno.de Mit einer einzigen leistungsstarken Lösung hilft Amagno Unternehmen, leicht mit Dokumenten und Informationen umzugehen und effiziente Workflows zu entwickeln. Amagno stellt dafür ein mitarbeiterfreundliches Dokumentenmanagement-System und Enterprise Content Management (DMS / ECM) bereit - aus einer Hand und aus einem Guss. Mehr als 30.000 Anwender nutzen die lizenzbasierte, nach ISO / IEC 27001 zertifizierte Lösung von Amagno. Sie ist auf eine hohe Unabhängigkeit ausgerichtet, so dass die Kunden nach sehr kurzer Einführungszeit selbstständig damit arbeiten.

Amagno wurde 2010 in Oldenburg gegründet und mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von Deloitte, Financial Times und Focus. Das Ziel von Amagno ist es, es seinen Kunden leicht zu machen, alle Vorteile der Digitalisierung zu nutzen - aktuell durch die Gestaltung des Übergangs von Dokumenten zu KI-gelesenen Daten.

