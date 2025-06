Startseite Zuverlässige Notstromversorgung sichert Betrieb von Rechenzentren bei Stromausfall Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-05 09:41. Rechenzentren benötigen unterbrechungsfreie Energieversorgung - moderne Lösungen gewährleisten höchste Ausfallsicherheit. In Rechenzentren ist eine konstante Stromversorgung unverzichtbar, um Datenverlust, Systemausfälle und wirtschaftliche Schäden zu vermeiden. Bei einem Stromausfall kann der Betrieb innerhalb von Sekunden zum Erliegen kommen - mit potenziell gravierenden Folgen für Unternehmen, Behörden oder Organisationen. Aus diesem Grund spielt die Notstromversorgung eine zentrale Rolle in der IT-Infrastrukturplanung. Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U. realisiert seit Jahren maßgeschneiderte Lösungen zur Absicherung von Rechenzentren gegen Stromausfälle. Dabei kommen unter anderem Netzersatzanlagen Diesel zum Einsatz, die eine zuverlässige und sofortige Energieversorgung gewährleisten, sobald das öffentliche Stromnetz ausfällt. Diese Dieselaggregate sind für den Dauerbetrieb geeignet und bieten eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig robuster Bauweise. Die Systeme werden individuell auf die Anforderungen des jeweiligen Rechenzentrums abgestimmt. Neben der technischen Dimensionierung liegt der Fokus auf der automatisierten Umschaltung, einer lückenlosen Überwachung sowie der Integration in bestehende IT- und Gebäudemanagementsysteme. Das Unternehmen legt dabei besonderen Wert auf Redundanz, Wartungsfreundlichkeit und Transparenz. Je nach Sicherheitsanforderung wird die Notstromversorgung durch unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) ergänzt, um die Zeit bis zum Hochfahren der Netzersatzanlage vollständig zu überbrücken. Diese Kombination gewährleistet eine durchgängige Energieversorgung ohne Spannungseinbrüche oder Unterbrechungen. Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U. unterstützt seine Kunden dabei nicht nur in der Planung und Umsetzung, sondern auch im laufenden Betrieb - inklusive regelmäßiger Tests, Wartung und technischer Dokumentation. Damit ist sichergestellt, dass Rechenzentren auch im Ernstfall stabil und sicher weiterarbeiten können. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

email : office@brodinger.at Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist der Experte für Serverraumlösungen, Rechenzentren und Serverschrank Systemen. Geht es um Serverschutz wie Speicherlösungen, Brandschutz und Kühlsysteme, sind die Experten von Brodinger IT-Sicherheitstechnik die idealen Ansprechpartner. Service wird im Unternehmen groß geschrieben. Die hohe Qualität der Dienstleistungen mit bestens

geschulten und langjährigen Mitarbeitern sowie die eingesetzte Technik sind dafür Voraussetzung. Beste Qualität und ideal angepasste Serviceleistungen werden mit umfassenden Garantieleistungen kombiniert.

