Startseite LaModula feiert 5 Jahre natürliches Wohnen mit "Zirbenschlafwochen" in der Lerchenauer Straße 156! Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-05 09:08. LaModula feiert 5 Jahre in München: Seit 2020 steht der Naturmöbel-Spezialist für nachhaltiges Wohnen. Im Juni laden die "Zirbenschlafwochen" zum Jubiläum und zu bewusstem Schlafen ein. Ein Fest für die Sinne, den guten Schlaf und die Umwelt: LaModula, Einrichter für Naturmöbel- und Bio-Schlafzimmer feiert im Juni 2025 sein fünfjähriges Jubiläum am Standort München. Fünf Jahre, in denen Nachhaltigkeit, Handwerkskunst und regionale Materialien den Ton angeben - zur Freude aller, die bewusst wohnen und schlafen möchten. Die Möbel werden nach eigenen Entwürfen aus biologischen Werkstoffen gefertigt, die Betten sind konsequent metallfrei dank dem einzigartigen Stecksystem. Ob aus duftendem Zirbenholz, aus Eiche, Buche oder Esche: alle Möbel werden regional in Europa und mit einem Höchstmaß an Umweltbewusstsein hergestellt. Im Juni 2025 lädt LaModula mit den "Zirbenschlafwochen" in den Schauraum. "Unser Antrieb ist es, Menschen in einen besseren Schlaf zu begleiten - nachhaltig, gesund und mit Respekt gegenüber der Natur", so das LaModula-Team rund um Josef Sedlmair in München. "Mit den Jubiläumswochen wollen wir Danke sagen - und noch mehr Menschen für Naturmöbel begeistern." * Bis zu -20?% auf ausgesuchte Naturmöbel in Zirbe & Eiche

* Persönliche Schlafberatung im Schauraum

* Inspiration rund um natürliches Wohnen LaModula, Lerchenauer Straße 156, 80935 München

T +49 89 24418995-1

E muenchen@lamodula.de

www.lamodula.de

lamodula.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: LaModula Deutschland GmbH

Frau Barbara Bodlaj

Lerchenauer Straße 156

80935 München

Deutschland fon ..: +49 89 24418995-1

web ..: https://www.lamodula.de

email : muenchen@lamodula.de Biologisch und beständig - sind die hochwertigen Produkte für den Schlaf- und Wohnbereich, die nach eigenen Ideen oder Vorstellungen aus nachhaltigen Werkstoffen solide und mit viel Liebe und Hingabe gefertigt werden. LaModula Kunden werden über die Themen "traumhaft schlafen und natürlich wohnen" im prämierten Online-Shop oder in den derzeit 6 Schauräumen in Österreich (Wien, Graz, Salzburg, Villach, Dornbirn) und Deutschland (München) mit viel Zeit und Einfühlungsvermögen beraten. Alle unsere verwendeten Hölzer kommen aus nachhaltiger europäischer Forstwirtschaft. Das Zirbenholz stammt aus österreichischen Wäldern und aus Südtirol. Die LaModula Massivholz-Betten sind metallfrei gefertigt. Die Wohlfühlmöbel werden fein per Hand geschliffen, so erreichen sie eine seidig weiche Oberfläche.

Das 2010 in Villach gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile rund 30 Mitarbeiter. Pressekontakt: LaModula GmbH

Frau Barbara Bodlaj

Italiener Straße 10a

9500 Villach fon ..: 0043(0)424239900125

