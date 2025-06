Startseite Online-Seminar: Prozesse verstehen und KI-Potenziale aufdecken 18. Juni 2025 | 18:00 - 19:00 Uhr Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-05 08:09. In Zeiten digitaler Transformation stellt sich nicht mehr die Frage, ob Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen sollte - sondern wo sie echten Mehrwert schafft. Online-Seminar am 18. Juni 2025:

"Prozesse verstehen und KI-Potenziale aufdecken"

Uhrzeit: 18:00 - 19:00 Uhr | Ort: Online In einer Zeit, in der Effizienz, Digitalisierung und Innovationskraft den wirtschaftlichen Erfolg maßgeblich beeinflussen, rücken strukturierte Prozessanalysen und der intelligente Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) immer stärker in den Fokus. Doch wo genau lohnt sich der Einsatz von KI - und wie erkennt man das frühzeitig? Das Online-Seminar "Prozesse verstehen und KI-Potenziale aufdecken" vermittelt einen kompakten, praxisnahen Einstieg in genau diese Fragestellung. Teilnehmer:innen lernen, wie sie operative und administrative Prozesse systematisch analysieren, Engpässe identifizieren und KI-Anwendungen dort einsetzen können, wo sie den größten Nutzen bringen - sei es in der Kundenkommunikation, der Datenverarbeitung, der Produktionsplanung oder der Qualitätssicherung. Ziel ist es, den Blick für realistische und wirkungsvolle KI-Szenarien zu schärfen, die nicht nur technische Spielerei, sondern konkrete Hebel für Zeitersparnis, Fehlervermeidung und Prozessautomatisierung bieten. Das Seminar richtet sich an Geschäftsführende, Team- und Projektleitungen, Digitalisierungsverantwortliche, Prozessmanager:innen sowie alle, die einen fundierten und strategischen Einstieg in KI-Themen suchen. Die Teilnahme ist für Mitglieder des KIExpertsClub.com kostenlos - und damit ein weiterer exklusiver Vorteil der Club-Mitgliedschaft. Externe Interessierte sind ebenso willkommen und können sich per E-Mail an info@KI-Trainingszentrum.com anmelden. Für sie beträgt die Teilnahmegebühr 25,- Euro. Melden Sie sich jetzt an - oder werden Sie Mitglied im KIExpertsClub.com und sichern Sie sich direkten Zugang zu einem starken Netzwerk, wertvollen Impulsen und regelmäßigen Weiterbildungsmöglichkeiten rund um Künstliche Intelligenz. Weitere Informationen und Mitgliedschaft:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: KI Trainingszentrum GmbH

