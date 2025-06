Startseite GlowUp Micro Infusion System - Gründer erklärt neue Anti-Aging Methode für zuhause Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-06-05 08:03. Micro Infusion - das ist eine neue Anti-Aging Methode aus den USA, die nun auch in Deutschland für Furore sorgt. SkinGlowUp Gründer M. Lemke erklärt, was die Infusion für zuhause wirklich bringt. Immer mehr Menschen suchen nach sanften, aber wirkungsvollen Methoden zur Hautverjüngung - ohne invasive Eingriffe oder den zeitraubenden Besuch im Kosmetikstudio. Wir bei SkinGlowUp haben diesen Wunsch in der Community immer wieder gehört und daraufhin das GlowUp Micro Infusion System entwickelt: eine wirksame Anti-Aging Anwendung für zuhause, die auf gezielte Wirkstoffversorgung der Haut über feine Mikronadeln setzt. Erfahre jetzt, was Micro Infusion eigentlich ist, worin sie sich vom klassischen Microneedling unterscheidet - und worauf es bei der Anwendung zuhause ankommt. Was genau ist Micro Infusion? Im Unterschied zum Microneedling, das gezielt Mikroverletzungen erzeugt, basiert die Micro Infusion Methode auf einer gezielten Abgabe von Anti-Aging Wirkstoffen direkt in die oberste Hautschicht - über einen 0.2mm Nadelkopf mit sehr feinen, vergoldeten Mikronadeln. Durch das Micro Infusion System können Inhaltsstoffe wie Peptide, hydrolysiertes Kollagen oder Hyaluronsäure die oberste Hautbarriere gezielt durchdringen und somit deutlich effektiver aufgenommen werden, als es bei herkömmlichem Auftragen auf die Hautoberfläche möglich wäre. Micro Infusion System einfach & intuitiv zuhause anwenden Die neue Anti-Aging Methode funktioniert über einen fest eingestellten Applikator mit 0.2 mm Länge.

Ein integriertes Wirkstoff Reservoir gibt bei jeder Stempelbewegung auf der Haut eine kleine Menge Serum ab - ganz ohne manuelles Einstellen oder Auftragen per Hand. Dabei war uns besonders wichtig: * Einfache und intuitive Anwendung

* Hygienisch & steril verpackte Komponenten

* Effektiver Wirkstoffkomplex mit maximaler Hautverträglichkeit Für welche Hautbilder eignet sich Micro Infusion? Das Glow Up Infusion System eignet sich besonders zur kosmetischen Behandlung alterungsbedingter Hautveränderungen, die viele Menschen ab etwa 30 Jahren betreffen. Dazu zählen: * Feine Linien und erste Fältchen

* Vergrößerte Poren

* Trockene und raue Hautpartien

* Fahler, ungleichmäßiger Teint Wie sich die Haut durch regelmäßige Anwendungen über mehrere Wochen sichtbar verändern kann, zeigen die Erfahrungsberichte aus der SkinGlowUp-Community. Unsere Motivation: Teure Besuche im Kosmetikstudio überflüssig machen "Wir wollten eine Methode entwickeln, die zwischen täglicher Pflege und professioneller Studioanwendung liegt - leicht verständlich, einfach durchzuführen und trotzdem wirkungsvoll", erklärt Markus Lemke, Gründer von SkinGlowUp .

"Unser Ziel war es, ein System auf dem Markt zu bringen, das moderne Anti-Aging Pflege für zuhause ermöglicht - ohne komplizierte Einstellungen oder Unsicherheit bei der Anwendung." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SkinGlowUp Microneedling Onlineshop

Markus Lemke

Libauer Straße 17

10245 Berlin

Deutschland fon ..: +(49) 155 60179630

web ..: https://skinglowup.de/

email : support@skinglowup.de SkinGlowUp ist ein deutscher Onlineshop, der sich auf Microneedling- und Micro Infusion-Systeme für die sichere und einfache Anwendung zuhause spezialisiert hat.

Wir legen großen Wert auf verständliche Aufklärung, anwenderfreundliche Produktlösungen und die Vermittlung fundierter kosmetischer Pflegekonzepte.

Neben verschiedenen Systemen zur sichtbaren Hautbildverbesserung bietet SkinGlowUp ergänzende Pflegeprodukte sowie praxisnahe Anleitungen für die selbstständige Durchführung moderner Beauty-Routinen. Pressekontakt: SkinGlowUp Microneedling Onlineshop

Herr Markus Lemke

Libauer Straße 17

10245 Berlin fon ..: 0155 60179630

email : info@skinglowup.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten