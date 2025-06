Pascale Marthine Tayou interpretiert den Charakter des Ornellaia 2022 “La Determinazione”

Vom 12. bis 24. Juni 2025 organisiert Bonhams eine Online-Auktion mit den großformatigen Flaschen der Vendemmia d’Artista 2022 „La Determinazione“.

Ornellaia unterstützt weiterhin die Solomon R. Guggenheim Foundation bei der Restaurierung von Kunstwerken für die kommende Ausstellung in New York.

Bolgheri, 4. Juni 2025

Der international anerkannte kamerunische Künstler Pascale Marthine Tayou wurde ausgewählt, um den Charakter des Ornellaia 2022 „La Determinazione“ für die 17. Edition des Projekts Vendemmia d’Artista zu interpretieren.

Mit den von ihm geschaffenen Etiketten bleibt Pascale Marthine Tayou seiner künstlerischen Praxis treu, die eng mit der Materialität der Farbe und der Lebensfreude verbunden ist. Sein Werk zeichnet sich durch seine Vielfalt aus, die sich nicht auf ein einziges Medium oder ein bestimmtes Themenspektrum beschränkt. Für Ornellaia 2022 „La Determinazione“ hat sich der Künstler mit dem Lebenszyklus der Pflanze befasst, vom Samen über den Austrieb, bis hin zur notwendigen Resilienz für die Anpassung an das Klima, um zu blühen und schließlich Früchte zu tragen.

Für das Etikett der 750-ml-Flaschen entwarf der Künstler ein Design mit konzentrischen Kreisen, die aus einer Reihe von verschiedenfarbigen Zeichen bestehen, die die Energie darstellen sollen, die durch die Vereinigung der einzelnen Elemente entsteht, wenn sie ein Ganzes bilden.

Für die Doppelmagnums wählte Pascal Marthine Tayou ein Foto mit einer Wüstenpflanze, die aus Rissen in der Erde wächst. Jedes Etikett ist einzigartig, wie eine Abfolge von Bildern, die die verschiedenen Stadien zeigen, in denen es der Pflanze mit Entschlossenheit gelingt, zu keimen.

Für die 10 Imperials (6 Liter) und die einzige Salmanazar (9 Liter) hat der Künstler echte Skulpturen geschaffen, die diese umfangen und die in der farbenfrohen Einzigartigkeit ihres textilen Patchworks aus recycelten Materialien gefertigt wurden.

Pascale Marthine Tayou erläutert dazu: "Ich habe in mir selbst nach Dingen gesucht, die mit der Idee des Lebenszyklus einer Pflanze übereinstimmen könnten. So stieß ich zum Beispiel auf eine Pflanze, die auf einem Stein gewachsen war und es geschafft hatte, zu blühen. In gewisser Weise wurde sie zum Symbol für das, was ich mit meiner Recherche ausdrücken wollte." Und er fährt fort: "Es gibt Menschen, die miteinander leben und arbeiten mit dem Ziel, die Welt auf ihre Weise zu gestalten. Da habe ich den tieferen Sinn erkannt: den Mut, seine eigenen Ziele zu erreichen. Hier kommt der Wein ins Spiel, der dem Phänomen der Verbundenheit zwischen Menschen eine besondere Melodie verleiht. Für mich ist Entschlossenheit eine Form von Engagement und Mut. Sie könnte auch mit Resilienz und Widerstandsfähigkeit in Verbindung gebracht werden. In künstlerischer Hinsicht war ich in einem Zustand der Entschlossenheit, also habe ich Materialien und eine Technik verwendet, die mich auf der Suche nach einer Art Poesie dazu brachten, mich auf Wiederholungen zu konzentrieren. Ich wollte die Entschlossenheit unter dem Aspekt der Beziehung zwischen Mensch und Natur und der Umwelt im weitesten Sinne betrachten“.

„Ich war tief beeindruckt von der Art und Weise, wie Pascale Marthine Tayou den Charakter des Jahrgangs „La Determinazione“ interpretiert hat“, bekräftigt Lamberto Frescobaldi, Präsident der Gruppe. "Seine Kunst zeigt, wie Mut und Resilienz Freude bringen. Eine Vision, die der Welt des Weins nahesteht, in der die Verbindung zwischen Mensch und Natur im Mittelpunkt unseres Handelns steht."

Vierzehn einzigartige Lose, darunter die Imperials und die Salmanazar, handsigniert von Pascale Marthine Tayou, werden versteigert von Bonhams, einem der ältesten privaten Auktionshäuser der Welt. Die Online-Auktion findet vom 12. bis 24. Juni 2025 bis 20:00 Uhr auf der Website www.bonhams.com/ornellaia statt.

In Fortsetzung der schon vor sieben Jahren begründeten Partnerschaft unterstützt Ornellaia mit dem Erlös die Solomon R. Guggenheim Foundation bei der kommenden Ausstellung „Collection in Focus | Modern European Currents“, die im Juli 2025 im Guggenheim New York eröffnet wird. Die Spende wird die konservatorische Behandlung und eingehende Analyse einiger Werke der Sammlung ermöglichen, die in der Ausstellung gezeigt werden.

Weinlese 2022

Der Jahrgang 2022 war von Februar bis Juni der trockenste der vorangegangenen vier Jahre und von Mai bis September einer der heißesten. Die Regenfälle kamen erst später im August und September, ein wichtiges Element für diesen Jahrgang der Extreme. Die trockenen Bedingungen verlangsamten das Wachstum und begrenzten den Ertrag durch kleinere, konzentriertere Trauben, die durch die Niederschläge gegen Ende des Wachstumszyklus wieder ins Gleichgewicht gebracht wurden. Das technische Team setzte seine ganze Kompetenz und Entschlossenheit ein, indem es eine strenge Selektion im Weinberg und eine doppelte Sortierung bei der Ankunft der Trauben im Weinkeller vornahm. „Dieser Jahrgang zeichnet sich durch seine perfekte Konzentration und seinen Charakter aus“, bestätigt Marco Balsimelli, technischer Direktor. "Alle positiven Aspekte der Sonne werden zusammen mit einer überzeugenden Frische in einem Ausdruck mit einem linearen und direkten Profil wahrgenommen. Der Ornellaia 2022 ist Ausdruck von Lebendigkeit und der charakteristischen Energie des Terroirs hier in Ornellaia“.

Vendemmia d’Artista

Die Vendemmia d'Artista begann mit dem Jahrgang 2006. Jedes Jahr wird ein zeitgenössischer Künstler eingeladen, den Jahrgangscharakter zu interpretieren durch die Schaffung von Werken zur Personalisierung der Flaschen. Das Projekt umfasst die großen Formate (Doppelmagnums, Imperials und eine Salmanazar), die vom Künstler gestaltet werden und anschliessend zur Versteigerung kommen. Der Auktionserlös kommt Stiftungen und Museen auf der ganzen Welt zugute. Die Vendemmia d'Artista, inzwischen in ihrer 17. Edition, ist bekannt für ihr Engagement, allen Menschen weltweit den Zugang zur Kunst zu ermöglichen.

Solomon R. Guggenheim Foundation

Die Solomon R. Guggenheim Foundation wurde 1937 gegründet und engagiert sich für die Förderung von Verständnis und Wertschätzung moderner und zeitgenössischer Kunst durch Ausstellungen, Bildungsprogramme, Forschungsinitiativen und Publikationen. Zu der internationalen Museumskonstellation gehören das Guggenheim New York, die Peggy Guggenheim Collection, das Guggenheim Bilbao und das künftige Guggenheim Abu Dhabi. Das von Frank Lloyd Wright entworfene Guggenheim in New York gilt als „Tempel des Geistes“, in dem sich radikale Kunst und Architektur treffen, und ist eines von acht Gebäuden in den Vereinigten Staaten, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Weitere Informationen über das New Yorker Guggenheim und die Aktivitäten der Stiftung in aller Welt finden Sie unter guggenheim.org.