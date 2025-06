Startseite Drohnen und Rohstoffe für Innovationen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-04 10:39. Bei den heute sich schnell weiterentwickelnden Technologien müssen bestimmte Rohstoffe wie etwa Kupfer verbaut werden. In den elektronischen Systemen von Drohnen wird Kupfer verwendet, besonders in Verkabelungen und Elektromotoren. Zu den elektronischen Bauteilen der Drohnen gehören unter anderem Sensoren und Steuerungen. Drohnen und bodengestützte Roboter werden immer mehr zu wichtigen Helfern. Im Bergbau können Drohnen die Abläufe überwachen, Sicherheit und Effizienz erhöhen, bei Rettungsaktionen helfen oder Karten und Luftbilder liefern. In schwer zugänglichen Regionen können die Drohnen nach Rohstoffen, auch nach Seltenen Erden suchen. Denn die Zukunftstechnologien, die Energiewende und die zunehmende Elektromobilität brauchen Rohstoffe. Drohnen können sogar Brände in Hochhäusern bekämpfen, denn sie liefern Daten und können Löschmittel mitführen. Umgekehrt waren sie bereits auch als Flammenwerfer hilfreich. Großes Potenzial besitzen Drohnen in der Landwirtschaft. Überwachung der Pflanzen, Bewässerung, Ermittlung des Düngemittelbedarfs und Schädlingsbekämpfung ist möglich. Bei extremen Wetterereignissen ist dies eine gute Sache. Denn es verbessert die Ernte sowie die Krankheitsresistenz. Die Elektromobilität hält zunehmend Einzug in landwirtschaftliche Bereiche. Elektrotraktoren, die Steuerung von Maschinen und Robotern und die Digitalisierung werden eingesetzt, denn Nahrung ist immer noch nicht weltweit ausreichend und in der erforderlichen Qualität vorhanden. Im Übrigen wird für die notwendige Düngung weltweit Kali eingesetzt. Kali gibt es beispielsweise in Gabun, Afrika beim hochwertigen Kaliprojekt Banio von Millennial Potash - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-pot... -. Laut einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung dürfte das Unternehmen mit seinem Projekt im bergbaufreundlichen Gabun beste Erfolgsaussichten besitzen. Kupfer und Zink für die modernen Technologien besitzt etwa Foran Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-c... -. Die Projekte liegen in Saskatchewan, Kanada und sie verfügen auch über Gold und Silber. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -) und Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten