Buchtipp: Reisebegleiter - „Erlesenes“ Unterwegs-sein für die Sommersaison

Der Verlag Kern präsentiert eine Auswahl an Titeln, die die Reise-Sehnsucht wecken – ob per Schiff, Auto oder Fahrrad. Wir beginnen in der Mitte Deutschlands und gehen hinaus nach ganz Europa.

Walter Kehr gibt in „Mehr als Kühe und Kirmes – Thüringer Landleben im Wandel der Zeiten“ (ISBN 978-3-95716-388-2)“ vielfältige Einblicke in die Dorfentwicklung und örtliche Besonderheiten in dem mitteldeutschen Bundesland. Sachkundig und detailreich beschreibt er, wie sich das Leben in den Dörfern veränderte: die Landwirtschaft als wichtigstem Wirtschaftszweig, regionale Naturräume, das Zusammenleben der Menschen, soziale Einrichtungen und kulturelles Leben. Einen breiten Raum nimmt die Dorfentwicklung im Wandel der Zeiten ein. Kulturelle und architektonische Besonderheiten in ausgewählten Orten werden dargestellt. Das Buch enthält 56 Fotos, welche das Landleben in Thüringens Dörfern widerspiegeln. Er bietet auch für die Leserschaft aus anderen Regionen aufschlussreiche Informationen, denn manche Entwicklungen sind überregional gültig.

Frank Stübner hat über seine Rennsteig-Wanderung das Wanderbuch „Gut Runst!“ (ISBN 978395716-325-7) geschrieben. Mit diesem Spruch, geprägt vom Rennsteigverein im 19. Jahrhundert, grüßen sich die Menschen, die den Rennsteig in voller Länge erwandern. Der Rennsteig zieht sich über den Kamm des Thüringer Waldes und des Thüringer Schiefergebirges bis in den nördlichen Frankenwald, vom Mittellauf der Werra bis an den Oberlauf der Saale. Parallel zur Wanderroute wurde vor einigen Jahren auch ein Radweg ausgeschildert. Die Reisenden erwartet eine schöne Landschaft, unberührte Natur und Gastfreundschaft der Menschen in den anliegenden Orten.

Frank Stübner wollte es wissen: Allein und ohne die Übernachtungen vorauszubuchen, lief er in sechs Tagen die Tour von Hörschel nahe Eisenach bis Blankenstein in Oberfranken. Auf knapp 170 Kilometern erlebt der Wanderer Natur und Geschichte, trifft auf Gleichgesinnte und Originale. Stübner schreibt seine Erfahrungen, Begegnungen und Beobachtungen auf der Strecke auf und reichert sein Tagebuch mit zahlreichen Bildern sowie Tipps zu Strecke, Unterkunft, Vorbereitung und Durchführung an.

Der fröhliche Reisebericht. „Auf dem Fahrrad macht man keinen Mittagsschlaf“ (ISBN 978-3-95716-228-1) ist ein Buch für Leute, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die Erzählung von Heinz Engelhard lädt vor allem zum Schmunzeln ein. Besonders aufschlussreich und unterhaltsam sind die Reiseeindrücke sicherlich für alle Leser mit einem „ostdeutschen Migrationshintergrund“. Denn der Thüringer Autor Heinz (Helmut) Engelhardt ist mit wachem Blick unterwegs. Er hat seine Reiseroute auch mit eigenen Skizzen illustriert.

Mit Leichtigkeit auf ebenen Radwegen dahingleiten und dabei die herrlichen Landschaften genießen – so hat sich Helmut seine sorgfältig vorbereitete Radtour am Main entlang vorgestellt. Sie beginnt im thüringischen Zella-Mehlis und führt durch Mainfranken ins hessische Maintal. Auf einem bequemen Fahrrad, ausgerüstet mit vielen Landkarten und reichlich Gepäck, startet er euphorisch seine Reise. Aber es läuft nicht alles glatt. Hitze, Erschöpfung, Durst und immer neue Missgeschicke trüben die Stimmung. Außerdem trifft er die unterschiedlichsten Menschen – Originale und skurrile Typen, freundliche Helfer und rücksichtslose Rüpel. Gelegentlich plagen den reiselustigen Mittfünfziger Selbstzweifel. Ist er schon zu alt? Manche Desaster nehmen kuriose Wendungen an. Gratis liefert er subjektive Lebensweisheiten und seine arglose Weltsicht durch eine ostdeutsche Brille.

Wer eine Kreuzfahrt plant oder Erinnerungen an eine bereits erlebte Kreuzfahrt auffrischen möchte, findet in „In Neptuns Schlepptau - Vom Mittelmeer zum Nordkap“ (ISBN: 978-3-95716-262-5) von Heidelind Clauder eine erfrischende Lektüre. In schildert sie mit unnachahmlichem Witz und Charme ihre Beobachtungen, Begegnungen und Erlebnisse auf der Reise per Schiff.

Ihre Erzählung handelt von einer abenteuerlichen Seefahrt zu wunderschönen Orten, die sie nicht nur durch ihre anschaulichen Beschreibungen verbildlicht, sondern auch mit eigenen Fotografien illustriert. Ihren Erfahrungsbericht schreibt sie stilistisch in Form eines Tagebuchs und integriert historisch detailliertes Wissen. Dazu erzählt sie etliche Märchen und Sagen der jeweils bereisten Länder nach, die sowohl kulturelle Eigenheiten wie auch Gemeinsamkeiten der europäischen Länder betonen. So liest sich das Buch wie ein Roman.

Die Erzählerin beeindrucken die Sehenswürdigkeiten aus der Antike bis zur heutigen Zeit ebenso wie die Schönheit der Landschaften, wie beispielsweise die schottischen Highlands, die Fischerdörfer am Nordkap oder die Fjordlandschaften in Norwegen. Im Mittelpunkt stehen jedoch Begegnungen mit Menschen – aufmerksam und zuweilen kritisch kommentierte Erlebnisse mit den Einheimischen der bereisten Länder ebenso wie mit den Mitreisenden.

Neptun, der Meeresgott, begleitet die Reise als fiktives „Alter Ego“, Kommentator, Kritiker, am Ende sogar als Freund – ein Gott, der die Menschen liebt.

Die reisefreudige Autorin JuScha erzählt leicht und mit einem freundlich-humorvollen Blick auf die Kuriositäten und Fallstricke des Lebens in „Eiskalt erwischt in Schweden“ (ISBN 978-3-95716-343-1). Auf ihren Reisen durch Skandinavien hat JuScha deutsche Auswanderer kennengelernt, die ihren Traum von einer Husky-Farm in Lappland trotz aller Widrigkeiten verwirklicht haben. Erzählend lässt sie die Leserinnen und Leser an deren Leben in der skandinavischen Wildnis nördlich des Polarkreises teilhaben. Es ist ein Land der Weite, der Ruhe, wo man mehr Rentieren als Menschen begegnen kann.

JuScha beschreibt anhand von Facetten des Alltags, was es bedeutet, einerseits abgeschieden zu leben, andererseits im Tourismus den Lebensunterhalt zu verdienen. Sie schildert Episoden der Eingewöhnung und der touristischen Ansprüche in Sommer und im Winter. Man lernt Details der Zucht von Huskys kennen und die Anforderungen von Schlittenhunderennen. Das Buch bietet interessanten und kurzweiligen Lesestoff für alle, die Schweden und Skandinavien als Reiseland lieben und für Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, dort zu leben und zu arbeiten.

Ebenfalls von JuScha sind 30 Kurzgeschichten und Elfchen von der Küste erschienen: „Windgeflüster – Strandgeschichten und mehr…“ (ISBN 978-3-95716-2687) durchzieht ein Hauch von Küstenromantik. Überraschungen bei zwischenmenschlichen Begegnungen, humorvolle Blicke auf familiäre Situationen komprimiert die Autorin zu flüssig lesbaren Erzählungen. Alle haben etwas mit der Ost- und Nordsee zu tun oder der Insel Rügen, JuSchas Heimat und Inspirationsort. Kurz, farbenfroh, geistreich formuliert findet sich hier ein bunter Strauß von Begebenheiten und Betrachtungen: Der Saisonbeginn mit Strandkorb. Eine modernisierte Fassung der Sage um die Rügener Prinzessin Svanvithe. Der Fund eines wertvolles Stückes Strandgut. Saisonarbeit in Schweden. Möwen und Käfer kommen phantasievoll zu Wort, aber auch die spezielle SMS-Sprache der Jugend, das Herzklopfen bei der ersten Verabredung, ein Schreck beim Pilze-suchen. Eine inspirierende und erheiternde Lektüre zwischendurch, nicht nur für Liebhaber des Meeres, aber für diese besonders. Ein Buch, das anregt, vom Sommer am Strand zu träumen.

Wie alle Bücher des Verlags sind diese Romane auch als E-Books erhältlich, zum Beispiel bei den bekannten Plattformen, die bei reinlesen.de gelistet sind. Gedruckt können die Bücher im Online-Shop verlag-kern.de direkt ab Verlag oder im örtlichen und Online-Buchhandel bestellt werden.