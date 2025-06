Startseite Berliner Startup aescolab sichert Finanzierung für präventive Blutanalytik im Arbeitsumfeld Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-04 08:56. Finanzierung u.?a. durch Ex-Jabra-, DSV- und McKinsey-Topmanager. Berlin, Deutschland - 4. Juni 2025 - aescolab, ein in Berlin ansässiger Healthtech-Innovator, der mithilfe von KI personalisierte Gesundheitsanalysen und Lebensstil-Empfehlungen auf Basis von Blutwerten liefert, hat eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, um sein Wachstum zu beschleunigen. Die Investition wird das Unternehmen dabei unterstützen, seine Präsenz in Deutschland auszubauen und in internationale Märkte zu expandieren. Angeführt wurde die Runde vom Gründungsinvestor KRING, einem ESG-Impact-Fonds mit Sitz in Kopenhagen, der damit sein Vertrauen in aescolab's skalierbaren, technologiegestützten Ansatz zur Prävention und betrieblichen Gesundheitsförderung bekräftigt "aescolab steht für genau die Art von sinngetriebener, datenbasierter Innovation, die wir unterstützen", sagte Martin Kring, Gründer von KRING. "aescolab hat bewiesen, dass skalierbare, technologiegestützte Tools zu echten Verbesserungen der menschlichen Gesundheit führen können - genau der Impact, den ESG-Kapital bewirken sollte." Seit dem Start im Mai 2024 hat aescolab bereits über 1.000 Menschen unterstützt und arbeitet aktiv mit mehreren führenden deutschen Unternehmen zusammen, um blutbasierte Gesundheitsdaten in ganzheitliche Strategien für Mitarbeitendengesundheit zu integrieren. Die Plattform analysiert zentrale Blut-Biomarker und erstellt daraus personalisierte Gesundheitsberichte - mit klaren, Umesetzungsempfehlungen für Unternehmen und Einzelpersonen. Ziel des Unternehmens ist es, sich als führender Gesundheitspartner für Organisationen zu etablieren, die die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden als strategische Priorität begreifen - und gleichzeitig Mitarbeitende zu befähigen, ihre Gesundheit eigenverantwortlich zu gestalten. "Wir wollen ein verlässlicher Partner für zukunftsorientierte Unternehmen in Deutschland und ganz Europa sein", sagte Stephan Alexander Dreier, CEO von aescolab. "aescolab zeigt, wie KI und Automatisierung eines der drängendsten Probleme der modernen Arbeitswelt lösen können: Menschen gesund und leistungsfähig zu halten." "Für HR- und BGM-Verantwortliche bieten wir einen neuen, datengestützten Ansatz, um Krankheitstage zu reduzieren, Energieniveaus zu steigern und die Arbeitgebermarke zu stärken." "Mit dieser Finanzierung können wir unseren Impact skalieren und noch mehr Unternehmen und Mitarbeitenden helfen, Gesundheit messbar, individuell und wirksam zu gestalten." Im Zentrum von aescolab's Mission steht die Überzeugung, dass das Verständnis der eigenen Blutwerte die Grundlage für nachhaltige Gesundheit ist. Mit einem Fokus auf Prävention, Personalisierung und Leistungsfähigkeit positioniert sich das Unternehmen als strategischer Gesundheitspartner für fortschrittlich denkende Arbeitgeber - und als vielversprechender Akteur im sich wandelnden europäischen Healthtech-Markt. Mit der aktuellen Finanzierungsrunde erreicht aescolab ein gesamtes Investitionsvolumen im siebenstelligen Bereich. Zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase holt aescolab mehrere renommierte Investoren und Berater aus den Bereichen Technologie, Strategie und Gesundheitswesen an Bord: * René Svendsen-Tune (ehem. CEO GN Store Nord / Jabra; EVP, Nokia Networks) - als Chairman of the Board

* Jens Bjørn Andersen (ehem. CEO, DSV) - Mitglied des Board of Directors

* Dr. Patrick Simon (ehem. Senior Partner, McKinsey Deutschland; Mitglied des Global McKinsey Health Institute Leadership Teams)

* Dr. Cyrus Alamouti, erfahrener Healthtech-Stratege und Investor

* KRING, Gründungsinvestor und ESG-orientierter Impact-Fonds "aescolab's Modell adressiert einen realen und wachsenden Bedarf - präzise, schnell und wirkungsvoll", sagte René Svendsen-Tune. "Team, Mission und Technologie sind perfekt aufeinander abgestimmt - ich freue mich, das nächste Kapitel als Chairman aktiv mitzugestalten." Über aescolab

aescolab ist ein Berliner Healthtech-Unternehmen, das KI-gestützte Blutanalysen nutzt, um personalisierte Gesundheitsberichte für Mitarbeitende und Einzelpersonen zu erstellen. Indem es Menschen und Organisationen hilft, Blutwerte zu verstehen und entsprechend zu handeln, ermöglicht aescolab messbare, langfristige Verbesserungen in Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Über KRING

KRING wurde 2010 in Dänemark gegründet und ist ein Venture-Builder und Impact-Investor, der gemeinsam mit Mitgründer:innen und führenden Unternehmenspartnern über 30 Start-ups aufgebaut und finanziert hat. Mit dem Speedbooting™-Innovationsmodell entwickelt KRING schnell validierte und skalierbare Geschäftsmodelle und hat 2022 seinen bislang größten Impact-Fonds aufgelegt. KRINGs nachhaltiger Innovationsansatz ist strategisch auf den EU-Kompass für Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet und adressiert Europas Bedarf an Resilienz, Nachhaltigkeit und strategischer Autonomie. Das Unternehmen beschleunigt kosteneffiziente Innovationen in Schlüsselsektoren wie digitaler KI-Infrastruktur, Gesundheitsinnovation, Energiewende und female-founded Entrepreneurship - um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: aescolap ApS

