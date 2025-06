Startseite Mut zum Streit: Wie echte Kommunikation Teams zu Gewinnern macht Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-04 08:52. Wie die Streitkultur ein Schlüssel jeder guten Zusammenarbeit ist und was die moderne Arbeitswelt neben Problemlösungen von Teams fordert. Kommunikation ist das Herzstück jeder erfolgreichen Zusammenarbeit - doch wie gelingt es, dass Konflikte und Streit nicht zur Belastung, sondern zu echten Wachstumsmotoren werden? Die moderne Arbeitswelt verlangt nach mehr als nur Problemlösungen: Sie braucht ein konstruktives Arbeitsklima, in dem eine gesunde Streitkultur, gegenseitige Achtsamkeit und Klarheit den Alltag prägen. Die Fähigkeit, mit Emotionen, Worten und Missverständnissen bewusst umzugehen, ist eine entscheidende Grundlage für gelingende Beziehungen - beruflich wie privat. Genau hier setzt die erfahrene Vortragsrednerin Beate Glöser mit ihrem praxisnahen Vortrag an, der Unternehmen zeigt, wie sie durch klare Kommunikation, Empathie und Mut ein positives Arbeitsklima schaffen. In ihrem inspirierenden Vortrag zu den Themen Kommunikation, Arbeitsklima und Streitkultur "Kommunikation auf den Punkt gebracht erklärt Beate Glöser, warum Streit und Meinungsverschiedenheiten keine Bedrohung sind, sondern wichtige Impulse für persönliches und unternehmerisches Wachstum bieten. Sie zeigt, wie Unternehmen und Teams eine Streitkultur etablieren können, die auf Respekt und Offenheit basiert, um Konflikte nicht zu verdrängen, sondern mit Motivation und Mut konstruktiv anzusprechen. Die Vortragsrednerin verbindet dabei ihre langjährige Erfahrung als Unternehmerin und ehemalige Kita-Leiterin und vermittelt, wie sich mit einfachen Kommunikationsstrategien das Arbeitsklima spürbar verbessert - und das mit einer Präsenz und Klarheit, wie sie nur eine erfahrene Expertin mitbringen kann. Beate Glöser weiß: Eine offene Streitkultur schafft Raum für ehrliche Meinungen, fördert die Motivation der Mitarbeitenden und führt zu besseren Entscheidungen. Im Vortrag lernen Unternehmen, wie sie mit gezielten Methoden die Kommunikation im Team verbessern und so langfristig das Arbeitsklima stärken. Dabei geht es nicht um komplizierte Theorien, sondern um alltagstaugliche und unkomplizierte Werkzeuge, mit denen Konflikte produktiv genutzt werden können. Eine starke Streitkultur ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen, das nachhaltig wachsen möchte. Beate Glöser macht in ihrem Vortrag deutlich, wie Teams durch klare Kommunikation, den Mut zum Dialog und gegenseitige Achtsamkeit gemeinsam bessere Lösungen finden. Sie vermittelt praxisnah, wie Kompromisse entstehen und wie man aus Konflikten echte Gewinner macht - für die individuelle Karriere der Mitarbeitenden und den Erfolg des gesamten Unternehmens. Begleitet wird sie von Heinrich Kürzeder, dem erfahrenen Rednermanager, der ihre Positionierung auf dem Speaking-Markt professionell unterstützt. Mehr zu seinem Netzwerk und den vielfältigen Rednerprofilen gibt es beim Rednermacher. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Greatness Academy GmbH

email : info@greatness-academy.de Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business - und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind. Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben - und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen. Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden - und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen - im Team wie im Individuum. Pressekontakt: Greatness Academy GmbH

