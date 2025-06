Startseite Gezielte Raubfischangelei mit System: Perfekte Kunstköder für Angelerfolge Pressetext verfasst von pr-partners am Di, 2025-06-03 18:52. Um den Kopf vom stressigen Alltag freizubekommen, zieht es viele Angler ans Wasser. Die Jagd auf Raubfische wie Zander, Barsch oder Hecht bietet Ruhe und Entspannung, aber auch Spannung und Adrenalin. Dabei kommt es jedoch nicht nur auf Geduld und Erfahrung, sondern vor allem auf die richtige Ausrüstung an. Wer gezielt Raubfische beangeln möchte, braucht überzeugende Kunstköder, die sich durch ihre Laufeigenschaften und Vielseitigkeit auszeichnen. Besonders wichtig sind Kunstköder, die das Verhalten kleiner Beutefische realistisch imitieren und sich flexibel führen lassen. Im Angel-Onlineshop auf angel-berger.de gibt es eine äußerst vielseitige Palette an Kunstködern, die speziell für Angler zusammengestellt wurde. Die moderne Raubfischangelei verlangt durchdachte Kunstköder, die nicht nur Beutefische imitieren, sondern auch durch ihre Führungsoptionen überzeugen. Mit dem Shot Minnow Wobbler und dem Cheburashka-System von Wild Devil Baits stehen beispielsweise zwei hochwertige Kunstköder zur Verfügung, die dem Angler Flexibilität und höhere Erfolgschancen bieten. Wer gezielt auf Barsch, Zander oder Hecht fischt, profitiert von ihrem natürlichen Laufverhalten, den cleveren Montagemöglichkeiten und ihrem praxisorientierten Design. Solche Kunstköder sind keine Ergänzungen im Angelkoffer, sondern ein essenzieller Bestandteil jeder erfolgreichen Ausrüstung. Vielseitigkeit eines Kunstköders in flachen Zonen: Der Shot Minnow Wobbler Der „Wild Devil Baits Shot Minnow” ist ein Hardbait, der speziell für die oberen Wasserschichten konzipiert wurde. Er ist der ideale Kunstköder, wenn Barsch, Forelle, Zander oder Hecht im Visier sind. Mit einer Länge von 8 Zentimetern und einem Gewicht von 8 Gramm bringt er die perfekten Voraussetzungen für das aktive Fischen mit. Charakteristisch für diesen Köder ist sein ausgeprägter Lauf: Schon bei geringer Geschwindigkeit zeigt er ein lebhaftes seitliches Aufblitzen, das besonders beim Twitchen und Jerken für provokante Reize sorgt. Dadurch eignet sich der Shot Minnow hervorragend für die aktive Köderführung in flachen Gewässerbereichen mit einer Tiefe von 0,5 bis 1,5 Metern. Ein herausragendes Merkmal dieses Suspender-Wobblers ist sein ausgeklügeltes Balancesystem im Inneren. Kleine Kugeln pendeln in eigens geformten Führungskammern und sorgen dafür, dass der Köder in der Stopp-Phase fast auf der Stelle stehen bleibt. Diese Eigenschaft ist bei misstrauischen Räubern von Vorteil, da der Köder in diesen Momenten besonders natürlich wirkt. Abgerundet wird das System durch ein integriertes Geräuschkugelsystem und durch hochwertige VMC-Drillinge, die für einen sicheren Anhieb sorgen. Wer in flachen Zonen auf Raubfische jagt, hat mit dem Shot Minnow einen durchdachten Begleiter. Durchdachte Kunstköder für gezielte Erfolge: Flexibilität mit Cheburashka Jigköpfen Das Angeln lässt sich noch variabler gestalten, wenn man auf das Cheburashka-System setzt. Die Cheburashka Flex Heads von Wild Devil Baits in den auffälligen Farben Fluo Pink und Fluo Green bringen eine neue Dynamik ins Spiel. Besonders das leuchtende Grün hat sich beim Barsch- und Zanderangeln bewährt. Im Gegensatz zu starren Jigköpfen erlaubt diese Montage ein freies Spiel des Kunstköders: Der Gummiköder ist nicht fixiert, sondern hängt flexibel am Bleigewicht. Dadurch bewegt er sich besonders natürlich im Wasser und kann vom Räuber leichter eingesaugt werden. Ein weiterer Vorteil ist das Schnellwechselsystem: Der Einhänger wird lediglich durch das Öhr des Hakens geführt und im Bleikopf verankert – schon ist der Köder einsatzbereit. Diese unkomplizierte Handhabung spart Zeit, wenn das Gewicht gewechselt werden muss oder sich die Strömungsverhältnisse ändern. Gleichzeitig reduziert die freiere Montage die Gefahr von Hängern deutlich. Das Cheburashka-System harmoniert perfekt mit Einzelhaken, Drillingen, Zwillings- oder Offsethaken und ist damit äußerst vielseitig einsetzbar. Besonders in krautreichen Gewässern bietet es klare Vorteile: Weedless montiert, bleibt der Köder nahezu hängerfrei. Mehr Informationen gibt es auf:

Als erfahrener Fachhändler bietet Angelsport Berger seit mehr als 20 Jahren eine große Auswahl an Angelzubehör. Der Angel-Onlineshop angel-berger.de umfasst ein breites Spektrum von Angelruten, Angelrollen und sonstiger Angelausrüstung bis hin zu Ködern und Futtermitteln. Auch praktisches Zubehör von renommierten Marken und aus eigener Produktion ist verfügbar. Die Suche kann ganz einfach nach Zielfisch erfolgen.

